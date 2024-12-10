亮眼設計風格旅店！福容「徠旅」高雄，步行到六合夜市、捷運站都超方便

【福容徠旅高雄】是2023年開幕高雄住宿界的超級新星！這家飯店是福容大飯店旗下的輕旅品牌「徠旅」，以其獨特的歐風設計和親民的價格迅速走紅。【福容徠旅高雄】的地理位置可說是很無敵，鄰近捷運前金站、六合夜市、大立百貨等地標，不論是想體驗美食還是逛街購物，都只需步行短短幾分鐘。正在安排一趟高雄小旅行嗎？住宿推薦選這裡。

福容徠旅高雄｜一到飯店，立馬感受到繽紛設計感

【福容徠旅高雄】飯店的外觀設計簡潔，比較像是商旅。共有136間客房，6種設計房型，分別為「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「享旅套房」、「集旅套房」，還有獨具風格的IKEA主題房（17間）。每一種房型都各具特色，且舒適感十足，無論是商務旅行、親子出遊、情侶小旅行都能找到合適的選擇。

一踏進福容徠旅高雄的大廳，馬上感受到迎面而來的清新感。挑高的設計、簡約的裝潢，還搭配上超萌的IKEA鯊鯊玩偶，而且這些鯊鯊還穿上了可愛的福容制服！不僅成了大廳的焦點，還吸引了不少旅客的目光，忍不住拿起手機拍下牠們。有了鯊鯊的點綴，整個氛圍變得可愛又親切。

大廳的風格採明亮的配色組合整體感覺真的非常舒適。Check-in的時候，前台會提供旅遊地圖，想吃什麼、去哪裡玩，完全不用發愁。

關於飯店設施的開放時間、以及不提供一次性備品的公告，都會在入住時候說明。

福容徠旅高雄｜迎賓下午茶，開啟愉悅旅程

check in完畢，馬上衝上頂樓16樓的餐廳，享受迎賓下午茶。【福容徠旅高雄】特地提供的迎賓下午茶，會在高空景觀餐廳供應。空間不小，提供舒適的座位，如果想要賞風景，那就選窗邊第一排美景座位。

在這個一年四季都熱得冒汗的高雄，先來杯冷飲降溫是必須的。這裡的柳橙汁、冰水、咖啡等飲品一字排開，還有復古小點心搭配，讓每一位住客感受飯店的貼心。餐點採自助取用不限時間，先避開下午的大太陽，好好休息一下再出門。供應時間：13:00-21:00。

福容徠旅高雄｜健身房，出門度假也能運動

愛好運動的朋友不擔心出門旅遊沒地方動，福容徠旅提供了一間簡單的健身房，設有跑步機、健身車等基本器材，還提供浴巾和礦泉水，讓你在高雄旅行也能保持活力滿滿！健身房開放時間：07:00-22:00，12歲以下小朋友們使用的話也需要有家長陪同。

福容徠旅高雄｜自助洗衣，提供洗衣機烘衣機

如果是長期旅行或出差，又不想把髒衣服塞回行李箱，徠旅還有貼心的自助洗衣房，提供洗衣機和烘衣機。每天開放時間：07:00-22:00，只要自費就能輕鬆搞定洗衣，對於長途旅行者來說真的非常方便，有提供免費洗衣粉。

福容徠旅高雄｜閱旅客房，一大床

我們這次入住的是「閱旅客房」，一進到房間就感受到那股明亮和寬敞的氛圍，門外長走道兩側是各類房間，鋪上吸音地毯，走起來靜悄悄的，不會打擾到其他房客。房間內的設計採用白色和木質調搭配，融入一些幾何色塊，讓整體風格簡約中透著時尚。這裡有加大的雙人床，支撐性佳，躺下去彷彿被包覆住的舒適感，瞬間融入放鬆氛圍。床邊的長型沙發和桌椅區，是晚上休憩或工作時的好夥伴，看著55吋大電視、吃個宵夜，真的不要太享受！

出門度假豬飛最重視的就是床的舒適度，看到這個大床立馬坐上去感受它的軟硬是否是我愛的。住過其他家福容徠旅，對於他們家的床很是喜愛！舒適度很好，不過硬也不過軟，躺上去整個身體的服貼感很夠。

門口進來的左手邊設有一個迷你吧台，擺著煮水壺、冷水壺、高雄特色伴手禮。像是OOHA氣泡飲、中外餅舖綠豆糕、CATAMONA咖啡包、芳茗錄茶包、旗山香蕉乾片，這些是免費提供，豬飛覺得雖然是免費提供，但感受得到飯店用心的選擇。

牆面上的全身鏡讓人隨時隨地都可以注意儀容，金屬製作的衣架顯得更有設計感。另外提供有保險箱、冷藏小冰箱。

因為豬飛的工作很需要每天接觸電腦，所以一看到房間內設有書桌整個人超開心的啦！舒適的書桌對於商務客來說是旅行中的救贖（很誇張吧）。

浴室採用乾濕分離，除了有吹風機、免治馬桶之外，洗沐用品是一大亮點。選用的是「一日茶道」充滿淡淡茶香的洗髮精、沐浴乳，豬飛本身對於茶香很喜歡，令人有一種療癒放鬆的感覺。

福容徠旅高雄｜自助式早餐

【福容徠旅高雄】的早餐是採自助式的buffet，供應地點在16樓餐廳。提供包括中西式餐點，從麵包、熱炒、優格到水果沙拉應有盡有。熱食區每天還會更換一些不同的菜色，這次有豆腐、炒豆芽豬肉片、焗烤海鮮等。選擇雖然不多，但精緻度是有的。這次的主餐是「帕尼尼-燻雞肉」或「帕尼尼-蔬食」可以自由拿取不限量，坐在高空一邊享用美食一邊欣賞高雄城市風光，一早就感覺好幸福啊。

福容徠旅高雄｜免費停車場

如果是開車來的旅客，有專屬地下停車場可以使用，停車場入口是在飯店正門右邊，跟著人員的引導就能抵達地下室。車位不少，而且空間也很寬敞，最貼心的是設有充電樁。

福容徠旅高雄｜步行就能到六合夜市

飯店可以步行到六合夜市覓食，大約走10分鐘路程。許久沒來逛六合夜市了，現在挺多歐美遊客，不過感覺本地人少很多了，豬飛每次來都是買土魠魚羹、烤肉之家、手搖飲。晚上覺得無聊，不妨走路到夜市逛逛。

對了！退房前別忘記去15樓跟可愛的IKEA鯊鯊合照，總共有17間IKEA主題房，非常適合帶小朋友來住宿，肯定會拍翻。

福容徠旅高雄｜入住心得

這次入住【福容徠旅高雄】，從地理位置、住宿環境到服務體驗都感受不錯。房間設計簡約現代，舒適的床鋪讓人一夜好眠，附近的生活機能也非常便捷，無論是逛街、買美食或搭捷運，都超方便！這裡真的是商務出差、親子旅遊、或情侶小旅行的理想住宿地點，難怪會是高雄新飯店的新星。

福容徠旅高雄

地址：高雄市前金區永恆街3號

電話： 07 215 6688

營業時間：24小時

官網：福容徠旅

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」