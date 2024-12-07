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屏東美食「水明漾活蝦景觀餐廳」享受在峇里島吃泰國蝦的FU！

Ann‧榜哥‧生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

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好久沒帶著蔬果姊妹到屏東恆春遊玩了！這次10月就決定帶著蔬果姊妹來恆春吃喝玩樂，體驗一些她們倆姊妹從未玩過的水上活動。而到恆春之前，Ann和榜哥也決定先到我們夫妻倆的口袋名單的景觀餐廳來吃飯，這家景觀餐廳就是人氣很夯的水明漾活蝦景觀餐廳，我們想來很久了，這次也終於來踩點了。

水明漾活蝦景觀餐廳-交通位置

水明漾活蝦景觀餐廳位在屏東的里港鄉，直接使用導航即可輕鬆抵達。水明漾活蝦景觀餐廳有附設戶外免費的停車場可停放愛車，千萬別隨意停在路邊喔！來訪水明漾活蝦景觀餐廳建議有交通工具過來會比較方便。

水明漾活蝦景觀餐廳-室內裝潢

走進水明漾活蝦景觀餐廳的園區，一整個就讓人覺得來到東南亞海島國家的氛圍，不少人都覺得很有峇厘島風！

用餐的環境很分室內及戶外

室內的用餐環境明亮有冷氣可以吹，用餐會比較舒適，望著大落地窗往外看，也是覺得很不錯。

最夯最美的當然就是戶外的發呆亭，拍照打卡真的超美！唯一的缺點就是蒼蠅蚊蟲會有點多，若是炎熱的天氣在這用餐，可能就會覺得熱到不舒適。

水明漾活蝦景觀餐廳-菜單

水明漾活蝦景觀餐廳提供的餐點挺多樣化，有單點也有多人用餐的合菜餐點可以點選，但有低消限制，而室內及戶外的發呆亭低消限制也略有不同，所有的費用都需要外加10%的服務費，可付現、刷卡以及其他的數位支付等。

水明漾活蝦景觀餐廳-餐點

簡單跟大家分享這次我們一家四口來水明漾活蝦景觀餐廳所點選的餐點。

餐前點心

胡椒蝦

Ann和榜哥年輕的時候真的超愛吃胡椒蝦，來到這品嘗泰國蝦，當然也就不會錯過這道我們的最愛，蔬果姐妹也吃得津津有味。

金錢蝦餅

本來是想點月亮蝦餅，但榜哥說沒品嘗過”金錢蝦餅”就決定點來吃看看。金錢蝦餅主要是用鮮蝦泥裹上麵包粉去油炸，搭配著店家提供的梅子醬，真的超級好吃。我們全家人都很愛喔！

泰式涼拌海鮮

內用蝦子、中卷、帶子，搭配著洋蔥、番茄等，再淋上店家特調的泰式醬汁，真的爽口又開胃。

季節時蔬-絲瓜蛤蜊

蝦仁滑蛋

白飯-小鍋

這一小鍋是四人份小碗的量，我們一家四口還差點吃不完。但也要說他們家的白飯真的好吃，很Q很香。

造型剝殼椰子

這拍照打卡真的很有峇里島風喔！

水明漾活蝦景觀餐廳

營業時間：平日11:00-14:00 16:00-21:00

假日11:00-21:00(週二休)

營業地址：屏東縣里港鄉里嶺路277號

營業電話：0917-159-088

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文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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