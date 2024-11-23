第一家高雄火車咖啡廳！ 高雄「厚里Horli Cafe」麵包咖啡店 好吃手撕麵包、日系麵包藏在復古火車車廂
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最夯也最特別的高雄咖啡廳！絕對是2024年11月5日，新開在高雄哈瑪星的厚里Horli Cafe！光話題就超高討論度，誰叫它是第一間高雄火車麵包咖啡店！！保留台鐵車廂外觀與內部格局，加上日系設計元素，販售飲品與自家品牌的好吃手工麵包～口感、味道好，品項選擇多，加上座落在有綠樹鐵道風景的高雄哈瑪星鐵道區園附近，很值得找個午後來復古車廂悠閒吃麵包、喝咖啡啦！
第一家高雄火車咖啡廳：厚里Horli Cafe
2024/11/4才開始試營運，就在各社群平台引起話題的第一家高雄火車上咖啡廳：厚里Horli Cafe，選在第二天我跟我家人探點啦～～光看外表可能覺只是一列火車，在高雄哈瑪星鐵道園區附近也不會引起什麼注意。（畢竟這裡很多復古台鐵火車）
但是，打開門，會發現⋯⋯
這列火車賣麵包啊啊啊啊啊！沒錯！！厚里Horli Cafe跟高雄市政府承租場地，結合列車的外觀與室內格局，將手撕麵包、日系麵包店裝潢給帶進來，給大家不一樣的驚喜。
厚里 Horli Cafe的麵包是自家厚里Baking製作，是個來自屏東的手工麵包工作室。創辦人想將爸爸40年烘焙麵包繼續傳承，尤其是自己熱愛，童年記憶的柔軟口感手撕包。
厚里Horli Cafe除了手撕包，也有其他款手工麵包啦！像是鹽可頌、法國麵包、明太子法國或各種吐司，價格我覺得也沒特別貴，就一般的歐式麵包店價格。
另外這群乍看以為是麵包，結果是超可愛的麵包手工藝品。
在厚里Horli Cafe前方車廂結帳完，就可以到後方車廂來找位子了！座位不算多，目前都無法預約，有分窗邊雙人雅座跟圓弧長桌，這天下午一兩點人潮正多。
車廂最後方還有一個沙發區，四、五人一起很適合坐這。
但我最愛這個窗邊座位，火車座位編號、火車燈還有窗外的綠樹風景。
好吃手工麵包：厚里手撕包
我們家算蠻愛吃麵包，這天來我跟我媽全部都買麵包（現場好像還有其他冰甜點）
厚里Horli Cafe 內用也販售飲料，像我們這天買兩杯，一杯茶、一杯小農拿鐵，都算有水準。他們麵包很好吃！超乎預期～本來以為是裝潢好看的網美店，這天吃覺得麵包實力也不錯！而且吃得出麵粉、原料選得好，沒添加香精，很真材實料。
厚里高雄火車麵包咖啡店評價／用餐心得
本來就有實力的好吃手工麵包，結合保留外觀與格局的火車車廂，結合日系設計，配上獨一無二的高雄哈瑪星草皮景緻，我覺得可以說是萬中選一的高雄咖啡麵包店！
重點是～有冷氣！在超熱的南部完全掌握大家怕熱的需求，（這個天氣沒冷氣一定瘋掉哈哈）蠻推薦大家有空來這浪漫車廂，悠閒吃麵包、喝咖啡，老派約會吧！
厚里Horli Cafe 高雄火車概念店
地址：高雄市鹽埕區五福四路347號
大眾運輸：輕軌壽山公園站走2分鐘
營業時間：10:30-18:30 麵包13:00出爐
臉書粉絲團：厚里Horli Baking
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