隱藏版推薦！ 高雄美食「懶人時光早午餐」超驚豔綿軟金磚吐司 x 日系純白用餐空間

高雄早午餐推薦！最近跟朋友在光華夜市附近找到好吃的高雄早午餐——懶人時光早午餐。餐點多樣、價格平實。而這次吃到最驚豔就是綿軟的包餡金磚吐司！大口咬下是有濃濃奶香的麵包，以及濃郁爆餡的起司和芋泥！加上店內裝潢簡約且溫馨，很適合朋友聚餐或享受悠閒的個人時光。

光華夜市附近聚餐推薦：懶人時光早午餐

上週到高雄前鎮光華夜市一帶，跟朋友約吃早午餐，朋友選了他家附近，藏身在光華夜市裡的懶人時光早午餐。

外觀以為店超小，但二樓座位區整理得非常不錯欸！明亮空間米白色牆以綠植飾品點綴。

高雄懶人時光早午餐菜單

懶人時光早午餐主打金磚吐司，我也是在網路上看到，為了這個金磚吐司特地來～～（因為他有芋泥口味的啊啊啊）

而金磚吐司烤之前是這樣，主廚說去日本旅遊吃到超好吃的法式吐司，回台灣後一直想要怎麼呈現那種超柔軟帶有牛奶蛋香的麵包口感，但又要塞進餡料，反覆實驗多次，終於做出自己滿意的金磚吐司。

高雄懶人時光早午餐必吃

這天跟朋友一起約吃，三人各點了一份主食，女生一人一份還蠻飽的！

▼熔岩起司金磚

跟大家說，在沒吃進嘴裡時，我有一度覺得這個跟一般法國吐司不是差不多？我是不是期望過高，結果！！！！完全不是！！

切開後時拿在手上可感受到他吐司的綿軟跟濕潤，但不會像法國吐司整個坍塌，是很驚艷好吃的口感！！難怪老闆說研發很久～～

▼芋泥金磚

切開時也是有點緊張，畢竟是我最愛的芋泥啊啊啊！

懶人時光的芋泥金磚真的超、讚！不僅僅是吐司好吃，這芋泥餡料用料非常純，但又調得夠細緻綿軟，入口是會化開的芋泥，還有芋頭香，芋泥控完全不能錯過！！！

▼塔香魚起司酥皮蛋餅＋綜合球飲料A餐

我們其中一位朋友說想吃蛋餅，點了賣很好的塔香魚起司口味。

朋友說炸魚排不錯，但更愛蛋餅裡捲入的新鮮九層塔，蛋餅皮很酥卻不會太油，她非常喜歡。

結果我跟另一個朋友一起分食了這份Ａ餐的綜合球！有地瓜球、洋蔥圈、雞球喔～

▼歐姆蛋

很難得可以在大飯店自助餐、美式早午餐店以外吃到歐姆蛋欸！還是銅板價的歐姆蛋～

這個比較是正方形的蛋捲，六分熟的蛋配上起司，超級正點！！這份我也很愛～

▼冰伯爵拿鐵

早餐店少見的無糖伯爵鮮奶茶！鮮奶香氣跟伯爵茶香都很足～而且裝奶茶的杯子造型好可愛啊～

高雄懶人時光早午餐評價

很難得可以在光華夜市附近，找到一間不是傳統小吃的早餐店！這天吃到金磚吐司口感超乎預期，而更驚豔的是芋泥金磚～加上用餐環境明亮且舒適，還蠻推薦大家平假日有空，想在前鎮區、光華夜市附近找個悠閒吃早餐、早午餐的地方，可以到懶人時光早午餐坐坐啦！

懶人時光早午餐

地址：高雄市苓雅區光華二路372號

電話：07 726 1865

營業時間：週二～週五 8:30–13:30；週六～週日 8:30-15:00；（週一公休）

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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