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喝個過癮～公園裡飄咖啡香 60家咖啡、甜點店集結 北高雄凹子底公園登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／高雄旅遊網
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先前在高雄舉辦、叫好叫座的「大港閱冰」冰品嘉年華之後，緊接著飄著濃濃咖啡香的「2024高雄城市咖啡節」將於11/23、24六日兩天，在北高雄凹子底公園登場～同時現身的還有咖啡好夥伴-甜點、美食，假日兩天來去走走，手捧咖啡享受秋日的美好吧！

圖／高雄旅遊網
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今年第一次舉辦的「2024高雄城市咖啡節」，是集結了60家高雄各地區不同特色的咖啡店家，尤其是返鄉種植咖啡的青農和原鄉部落，從產地直接到餐桌，種植、烘豆、沖煮一條龍，可收獲新鮮咖啡豆，也減少許多碳足跡，更展現了高雄地區的咖啡硬實力；而提到咖啡，許多人也隨之想到的甜點及麵包，也都一併網羅，在現場等著大家。

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除了到處飄香的咖啡市集外，現場更有限量的手沖與拉花教學體驗，還有咖啡相關的食農教育、料理小教室，更與農業局「神農市集」聯合舉辦農特產品嘗展售活動，不管是大朋友小朋友都能在咖啡節中感受城市獨有的氣味與樂趣，想出門走走的你不妨「一起啾咖來」。

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2024高雄城市咖啡節

活動場地：凹子底公園，高雄市鼓山區神農路、南屏路

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公園 冰品 咖啡 市集 甜點

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