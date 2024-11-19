全台最長溫泉慶典！「屏東四重溪溫泉季」11／22盛大開幕

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東縣政府將於11/22 18:00於四重溪溫泉公園盛大辦理「2024屏東四重溪溫泉季系列活動」開幕點燈暨百人踩街儀式，並特別邀請到知名的「十鼓擊樂團」開場，營造出動感及震撼的光影聲音氛圍。

此外，百人踩街遊行也將帶來月琴民謠、北海道肚臍舞、非洲鼓隊等多元恆春半島在地表演，將伴隨振奮人心的鼓聲，為各位帶來視聽的雙重震撼！

▲2024屏東四重溪溫泉季系列活動，開幕點燈暨百人踩街儀式特別邀請「十鼓擊樂團」開場。 圖：屏東縣政府／提供

屏東縣政府表示，今年活動以「風域半島・出湯之泉」為主題，將溫泉與光影藝術結合呈現多樣光環境裝置，展現四重溪獨特的自然與人文魅力，並規劃了一系列活動，從四重溪溫泉公園到溫泉老街，聚集超過60攤在地及特色「溫泉市集」；結合自然美景的超 chill「溫泉路跑」；以及輕鬆的「郵輪巴士」遊程，讓旅客能從高鐵左營站直達四重溪，巴士行程包含探訪四重溪溫泉村、觀賞國際級看海美術館或參觀牡丹社事件故事館等，並提供在地手作體驗，親手製作注連繩紀念品，讓每一位來到四重溪的遊客都能有豐富多樣的體驗。

▲民俗藝陣文化－十二婆姐陣。 圖：屏東縣政府／提供

縣府交通旅遊處指出，今年的溫泉季活動持續至2025/0302，共101天，以「木漏れ日（komorebi）」沈浸式的園區光環境設計，並以「出湯」、「和解」、「綻放」及「湯道」等4大主題概念展出，展出場域由車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉，11件燈光藝術裝置設計讓旅人全方位沉浸在結合自然環境的光藝術魅力中，享受溫暖又夢幻的泡湯體驗。

▲四重溪溫泉公園南園點燈。 圖：屏東縣政府／提供

此外，活動期間甚至推出四重溪溫泉季限定週邊紀念品，包含福安宮聯名限量御守、品牌毛巾、各式刺繡布章等，讓旅客帶回獨一無二的紀念，本次活動也將於「屏東GO購」平台舉辦抽獎活動，只要到屏東GO購平台上傳發票或收據照片即可參加抽獎，將週週抽出10名幸運兒贈送限量紀念品。

相關活動訊息請上「屏東旅遊網」及「屏東go好玩」臉書查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP 掌握第一手活動訊息，更多活動詳情請搜尋官網「2024屏東四重溪溫泉季」查詢。

▲北海道肚臍舞。 圖：屏東縣政府／提供

◉ 光藝術裝置

・活動日期：2024/11/22-2025/03/02

・亮燈時間：每日17:30-22:30

・活動地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號）

旭海溫泉（屏東縣牡丹鄉旭海村旭海路99號）

◉ 溫泉市集

・活動日期：2024/11/22-24、2025/01/29 (初一）01/30、01/31、02/01、02/02

・活動時間：15:00-21:00

・活動地點：四重溪溫泉公園、四重溪溫泉國小分校區

◉ 溫泉路跑

・活動日期：2025/02/15

・活動時間：14:00-21:00

・活動地點：四重溪溫泉公園

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