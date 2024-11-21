屏東四重溪溫泉季11／22浪漫登場！光影藝術、溫泉踩街超吸睛

「2024屏東四重溪溫泉季」於2024/11/22盛大登場，活動一路到2025/3/2，活動結合特色光環境及各項活動建構屏東溫泉之品牌特色，將創意燈飾搭配音樂和光影藝術，還有溫泉市集、溫泉路跑及郵輪巴士等活動，藉此推動鄰近地區溫泉觀光發展。

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季

四重溪位於本鄉溫泉村內，擁有群山環抱的清幽環境，在日治時期與北投、陽明山、關仔嶺並稱台灣四大溫泉。藉由溫泉季活動結合特色光環境及各項活動建構屏東溫泉之品牌特色，將創意燈飾搭配音樂和光影藝術，營造溫泉鄉的嶄新氛圍，讓遊客漫步其中忘卻平日的煩憂，享受寧靜放鬆的氛圍，系列活動還有溫泉市集、路跑活動及期間限定郵輪巴士等，並聯合商家提供優惠活動，提供遊客多元化的旅遊組合與選擇，讓四重溪及旭海成為冬季觀光的首選景點，展現溫泉鄉的燦爛風華。

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季（往年活動照片）

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季（往年活動照片）

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季（往年活動照片）

今年溫泉季藉由燈飾結合在地元素及人文故事，以策展方式導入燈光藝術，搭配音樂和光影變化，點亮四重溪及旭海溫泉區，活動期間接續舉辦「溫泉小農市集」、「期間限定郵輪巴士」、「親子電影院」及「金色溫泉路跑」等活動，也能煮溫泉蛋、近距離接觸水豚等可愛動物，一系列療癒活動等你來體驗，消費還可兌換限定紀念品及參加抽獎，歡迎全台民眾到屏東泡美人湯、賞燈飾、拿好禮。

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季（往年活動照片）

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季（往年活動照片）

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季（往年活動照片）

除了來四重溪泡溫泉，當然也要來逛逛這次四重溪溫泉季的快閃限定賣店吧！結月和服、墾丁壹號咖啡、三口二吉桑日式小吃、鰻鰻烤、四獸仔交易所、日本童玩撈彩球遊戲等店家等你前來體驗。

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季

▲圖片來源：屏東四重溪溫泉季

【2024屏東四重溪溫泉季】

活動日期：2024/11/22-2025/3/2

活動地點：四重溪溫泉公園





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