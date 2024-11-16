高雄「SKM Park閃耀耶誕城」登場！還有音樂雪花秀必看
耶誕將至，全台各地耶誕造景紛紛登場，SKM Park Outlets高雄草衙特別打造「閃耀耶誕城」，將全館變身為聖誕小鎮，並於11月10日正式亮相。今年的耶誕城包含六大主題佈景，從捷運草衙站2號出口的小天使燈飾，到戶外購物街區的倫敦天使燈，營造濃濃的聖誕氛圍。
中央廣場內的華麗室內聖誕樹和巨型耶誕球，成為打卡拍照的必去景點，吸引許多民眾前來感受節日氣息。此外，購物街區的鐘塔更在每日下午3點到晚上9點，帶來精心設計的「耶誕音樂雪花秀」，讓雪花伴隨音樂飄落，為遊客增添視覺與聽覺的雙重享受。
SKM Park「閃耀耶誕城」不僅提供繽紛的拍照場景，更結合購物與節慶活動，打造夢幻的聖誕體驗。歡迎民眾前來探索這座洋溢歡樂氣氛的聖誕小鎮，一同感受濃厚的節日魅力，留下美好回憶！
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