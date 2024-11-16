高雄「SKM Park閃耀耶誕城」登場！還有音樂雪花秀必看

耶誕將至，全台各地耶誕造景紛紛登場，SKM Park Outlets高雄草衙特別打造「閃耀耶誕城」，將全館變身為聖誕小鎮，並於11月10日正式亮相。今年的耶誕城包含六大主題佈景，從捷運草衙站2號出口的小天使燈飾，到戶外購物街區的倫敦天使燈，營造濃濃的聖誕氛圍。

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙提供

中央廣場內的華麗室內聖誕樹和巨型耶誕球，成為打卡拍照的必去景點，吸引許多民眾前來感受節日氣息。此外，購物街區的鐘塔更在每日下午3點到晚上9點，帶來精心設計的「耶誕音樂雪花秀」，讓雪花伴隨音樂飄落，為遊客增添視覺與聽覺的雙重享受。

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙提供