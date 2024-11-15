復活了！ 高雄鶴茶樓「4+1分店」開幕 連四天限時優惠「全品項5折」 時間地點一次看

復活再開幕了！ 手搖飲品牌「鶴茶樓」今年9月，同一名高雄加盟主業績最好的4間店無預警「永久歇業」，讓消費者和品牌總部都錯愕不已。時隔2個月，鶴茶樓正式宣布，其中3間門市將由不同新團隊接手，4分店確定將11/16起陸續重新營業，另還新開「仁武仁雄店」，並同步祭出各店「全品項5折優惠」。

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓高雄4門市包括鳳山五甲店、漢神自強店、鳳山青年店、三民十全店，於於今年9月同一時間傳出暫停營業，加盟主稱是因店內裝潢和設備更新須停業3至4周，不料10月卻傳出老闆跑路、積欠薪水等消息，總部後續緊急接手處理，並回應暫停營業之門市已找到不同團隊接手，保證會重新營業。

鶴茶樓最新聲明，鳳山五甲店將在11/16重新開幕、鳳山青年店11/17重新開幕、漢神自強店11/19重新開幕、三民十全店11/20重新營業，另外新開一家「仁武仁雄店」則將於11/18開幕。

圖／鶴茶樓提供

為感謝高雄廣大消費者長期以來的支持，為歡慶門市重新營業，高雄4家分店將於11/16至11/19祭出「全品項5折」優惠，每間門市限時一日，每人限購2杯，電話自取、外送則不適用。

鶴茶樓高雄4分店舉辦優惠時間如下：

◾️「鳳山五甲店」：11/16限定全品項5折

地址：高雄市鳳山區五甲二路657號

圖／鶴茶樓提供

◾️「鳳山青年店」：11/17限定全品項5折

地址：高雄市鳳山區青年路二段377號

圖／鶴茶樓提供

◾️「仁武仁雄店」：11/18限定全品項5折

地址：高雄市仁武區仁雄路36之1號

圖／鶴茶樓提供

◾️「漢神自強店」：11/19限定全品項5折

地址：高雄市前金區自強三路251號