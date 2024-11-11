高雄跨年拚了！宣布「三大樂團加持」搖滾到2025
每年的「大港開唱」音樂祭，生猛熱情從年頭唱到年尾的樂團表演，已讓高雄成為台灣最具指標的音樂中心。12日高市府新聞局公布的「2025高雄夢時代跨年晚會」演出名單，徹底展現了這座年輕充滿活力城市的搖滾性格，今年的高雄跨年晚會，將由大勢樂團麋先生、告五人和滅火器從晚間七點便接力演出，節目一開場便掀起炸裂舞台的火熱高潮，讓樂迷粉絲連續狂歡六小時，嗨爆跨年夜。
樂團成員都來自南台灣的麋先生，以往都利用跨年晚會的表演，和老朋友敘舊，也藉此機會認識不同的新朋友，而2024對麋先生是不同以往的一年，他們今年以電影「周處除三害」片尾曲「壞蛋」紅遍了華人世界，而在盡心準備高雄跨年晚會內容的同時，他們也公布了明年三月將在高雄巨蛋舉辦「馬戲團運動」世界巡迴演唱會高雄場的好消息，從高雄跨年一路唱進高雄巨蛋，連續的「回家演唱」，讓麋先生中兩位高雄人特別感受到榮歸故里的光榮，因為是家鄉，他們會投入更多的專注，讓這兩場表演更臻完美。
從高雄學生樂團起步的滅火器將在2025年迎來成軍25周年的重要時刻，除了一系列慶祝活動的籌備，團員們也都開始在樂團表演以外，嘗試不同面向的工作，像楊大正就即將以舞台劇演員的身分和大家見面。
一向認真看待每一次表演的滅火器，也已經在為高雄跨年晚會的表演緊鑼密鼓的設計表演內容，「其實跨年演出和音樂祭的演出形式非常不同，所以我們在舞台上會有不同於音樂祭的表演」。為了要在跨年現場帶來大驚喜，滅火器堅持不先爆雷任何內容，只保證絕對會用出人意料的熱烈表演，和觀眾一起歡喜迎接新的一年。
而人氣一年高過一年的告五人，今年再度到高雄跨年晚會中演出，在今年的跨年舞台上，告五人準備用充滿歡樂的表演，來回饋他們印象中最熱情的高雄觀眾。
身為在地高雄人，滅火器和麋先生各自拿出了自己的私房高雄，期待吸引更多來自各地的樂迷相揪一起到高雄，除了參加跨年晚會，也不要忘記從旅遊中更加認識高雄，「每隔一段時間回高雄，都會感覺高雄更漂亮了」。此外，滅火器還推薦了高雄老區新生的鹽埕區，大讚「這幾年每逢假日鹽埕區就都非常熱鬧，活動和市集加上現場的音樂表演，隨便走走都會聽到音樂的聲音，聽著音樂坐在港邊看風景，非常有港都的氛圍」。
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