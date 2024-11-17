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大型氣球貓咪裝置就在彌陀漁港！趣味IP搭配特色漁產超好拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：高雄市政府海洋局
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「2024大海開吃」特別與高雄在地知名藝術家Croter(洪添賢)合作，將趣味IP結合高雄五大漁港的特色漁產，製成可愛逗趣的大型藝術裝置，用活潑的插畫點綴高雄的海岸風情，將高雄漁港變的可可愛愛。活動11/4至11/27止，於彌陀漁港海岸光廊展出，大型氣球裝置、高雄魚旗、港口意象裝置通通超好拍，歡迎大家把握機會以清新的大海為背景，跟插畫家可愛的作品一起留影吧！

▲圖片來源：高雄市政府海洋局
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「2024大海開吃」活動集結相關區公所、區漁會於彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五大漁港，自11月起在不同週末假日舉辦在地海鮮美食嘉年華及漁村文化體驗的帶狀系列活動。

▲圖片來源：高雄市政府海洋局
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今年度海洋局也特別選在本市唯一榮獲行政院農業部漁業署漁港環境評鑑三星獎(最高等級)及曾獲得「情定今生」系列魅力漁港第一名，以及台灣河溪網協會評定為金蘋果獎，也是大海開吃首場活動的彌陀漁港，與高雄在地知名藝術家Croter(洪添賢)合作，將趣味IP結合高雄五大漁港的特色漁產，製成可愛逗趣的大型藝術裝置，包括大型氣球裝置、高雄魚旗及活動主視覺放樣輸出的港口意象裝置，以清新的大海為背景，共5款式通通超好拍，歡迎大家把握機會跟插畫家可愛的作品一起留影吧！

▲圖片來源：高雄市政府海洋局
▲圖片來源：高雄市政府海洋局

大型氣球裝置造型是以召喚代表Croter藝術家形象的貓董化身為漁夫捕魚的意象，各個可愛逗趣，有躺在草地上與虱目魚玩耍的貓董 (現流底家)，有站在景觀台旁準備收藏烏魚的貓董(烏金滿艙)，也有待在沙灘釣捕秋刀魚的貓董(大魚上鉤)；藝術裝置正式展出期間為11/4起至11/27，週末假日(11/9-10、11/16-17、11/23-24)更有邀請龍門表演藝術工作坊等表演團體及餐車市集進駐，熱鬧活動現場

▲圖片來源：高雄市政府海洋局
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▲圖片來源：高雄市政府海洋局
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藝術裝置展出期間，民眾只要與其中一款藝術裝置合照並上傳臉書打卡，即可免費兌換「Croter」插畫貼紙一張，限量1,000張，數量有限，每人僅限兌換一張，送完為止。

▲圖片來源：高雄市政府海洋局
▲圖片來源：高雄市政府海洋局

「2024大海開吃」

活動日期：2024/11/4-2024/11/27

活動地點：彌陀漁港海岸光廊


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