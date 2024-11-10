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高雄知名甜甜圈月底熄燈　「一次收三間」震驚粉絲：不能留一家嗎

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／兜兜圈粉專
圖／兜兜圈粉專

甜甜圈控傷心！高雄知名甜甜圈「兜兜圈」於粉專宣布，三間店面都將於11月底結束營業，消息曝光後震驚了不少粉絲，紛紛表示「成了絕響」、「好可惜 期待江湖再見」。

高雄在地飄香近5年的人氣甜甜圈「兜兜圈」累積許多忠實顧客，從巷內小店到擁有3間門市。然而，兜兜圈發文透露，由於成本不斷上升，仍欲維持原有商品與夥伴們的薪水品質，且不願轉嫁到消費者身上，因此不得以決定，3間店都將於11月底結束營業，鹽埕店和南屏店於11/24結束營業，美麗島店則營業至11/27。

此外，網路預訂會陸續關閉功能，想把握機會再吃最後一次的朋友建議可直接致電。有鐵粉看完公告後回應「不能留一家就好了嗎？」、「漲個價也沒關係」。

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