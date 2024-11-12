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「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程　帶來不一樣的澎湖旅遊體驗！

欣傳媒／ 欣傳媒

交通部觀光澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）推出的「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程，包含「林投牽罟趣」、「成功擼魚栽樂」、「花菜干玩花枝」、「草鞋編織潮」、「南寮雞母狗捏捏樂」、「莳氛香氛調」、「澎湖綠金識海菜」、「蚵殼珊瑚海龜帶著走」、「魚拓壓壓樂」、「天和箱網餵魚趣」、「邂逅澎湖日常-北辰市場小旅行」。

林投牽罟趣
林投牽罟趣
林投牽罟趣
林投牽罟趣
成功擼魚栽樂
成功擼魚栽樂
草鞋編織潮
草鞋編織潮

活動推廣期間澎管處於「澎湖國家風景區管理處」粉絲專頁辦理月月抽與留言、按讚+分享抽「限定好禮」抽獎活動，成功帶動粉絲專頁觸及率；為回饋去(112)年「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程受到大眾的喜愛，更於今(113)年第二波與第三波活動期間加碼推出好禮雙重送，贈送參加民眾「購物折扣碼」與「限定好禮」。

花菜干完花枝
花菜干完花枝
莳氛香氛調
莳氛香氛調
南寮雞母狗捏捏樂
南寮雞母狗捏捏樂

澎湖活動一年四季不停歇，精彩一波接一波，歡迎民眾持續關注「澎湖國家風景區管理處」粉絲專頁，不漏接每個精彩內容。

蚵殼珊瑚海龜帶著走
蚵殼珊瑚海龜帶著走
魚拓壓壓樂
魚拓壓壓樂

此外，精彩遊程-「林投牽罟趣」將會一直持續至今(113)年11月底，並於每週六於林投沙灘免費辦理，只要報名並且參加遊程就送精美小禮！還沒體驗過這種古老捕魚方式的澎友們快跟緊腳步報名體驗吧！

天和箱網餵魚趣
天和箱網餵魚趣
邂逅澎湖日常-北辰市場小旅行
邂逅澎湖日常-北辰市場小旅行

澎湖國家風景區管理處粉絲專頁：

https://www.facebook.com/penghunsa?locale=zh_TW

林投牽罟趣報名網：https://reurl.cc/NQo5Gm

欣傳媒 洪麗明 https://www.xinmedia.com/article/302207

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