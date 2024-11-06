「巨型貓漁夫」現身港都！貓奴暴動 高雄新熱點「5大裝置藝術」療癒必拍 週末還加碼精彩表演、餐車市集

貓奴衝高雄！高雄新景點「彌陀南寮海岸光廊」出現萌度爆表的「巨型漁夫貓貓」裝置，還有多處以活潑插畫點綴的港都海岸風情，讓漁港瞬間變得超童趣又療癒。週末期間還有精彩演出和餐車市集，高雄人手刀衝打卡。

圖／IG@beckhamhong66授權

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漁港變可愛了！高雄最新網紅打卡景點生力軍「彌陀南寮海岸光廊」療癒裝置於即日起至11/27盛大登場，今年特別邀請高雄在地藝術家Croter（洪添賢）合作，有大型氣球裝置、高雄魚旗、立體打卡布景等共「5款裝置藝術」可以拍好拍滿，邀請民眾在港都海景裡找尋活潑身影。且於展出期間，只要與任一藝術裝置拍照並上傳臉書打卡，即可免費兌換「Croter」插畫貼紙1張，數量有限、贈完為止。

圖／IG@yiciguo授權

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特別一提的是，有「3隻巨型貓漁夫」氣球裝置必打卡，可愛貓貓與超大一條秋刀魚同框超吸睛。當風吹來時，魚就彷彿被注入生命般一晃一晃，快安排時間來捕捉生動畫面吧。

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此外，展出期間的週末還會邀請表演團體和餐車市集進駐。而「2024大海開吃」則於本週末（11/9、11/10）由彌陀漁港打頭陣，海鮮美食、虱目魚大餐、觀光客船巡禮、虱目魚之夜及多項親子活動等統統有，接著陸續在永新漁港、興達港漁港、前鎮漁港、蚵子寮漁港等處開跑。相關活動內容可鎖定高雄海味地圖-高雄市政府海洋局跟進最新消息。

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彌陀南寮海岸光廊 大型氣球裝置藝術

展出時間：即日起～2024/11/27 10:00-18:00

展出地點：彌陀南寮海岸光廊

加碼活動：展出期間凡和任一款裝置藝術合照並上傳臉書打卡，即可免費兌換「Corter」貼紙一張（於「彌陀餘香咖啡」兌換，每人限兌換1張，數量有限、，送完為止）

備註：夜間無燈光展示，請自行斟酌前往觀賞