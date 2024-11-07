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高雄六龜湯姆生古道探索 邀外籍旅客享受品山茶洗愛玉之旅

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圖：茂林國家風景區管理處／提供
圖：茂林國家風景區管理處／提供

外籍旅客體驗湯姆森古道探索（楠梓仙溪段）。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
外籍旅客體驗湯姆森古道探索（楠梓仙溪段）。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄觀光圈因應外國友人深度旅遊的趨勢，推薦兼具文化內涵及物產知識的遊程－「湯姆生古道」及「山茶故事館」，結合森林古道探索、原生植物手感體驗和山茶品鑒，歡迎預約一趟山間深度旅遊。 位於高雄杉林至六龜山區的「湯姆生古道」，長約7公里串連了楠梓仙溪及荖濃溪，記錄著超越百年的遷徙歷史，這條路也由1871年英國攝影家約翰·湯姆生（John Thomson）在此留下平埔族生活與楠梓仙溪古河道等珍貴歷史照片。

▲解說老師以歷史照片比對說明。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲解說老師以歷史照片比對說明。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

古道部分路段需要涉水而行，在南部的乾季行走，清涼的溪水拂過腳踝，享受茂密的樹冠釋放芬多精，「小森時光」導覽團隊也提供色、香、味俱全的在地時令野餐套組。也能預約手洗愛玉，每位遊客可以親手體驗，將愛玉籽變成天然消暑的愛玉果凍甜點。

▲手洗愛玉體驗，一份一獨立包裝。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲手洗愛玉體驗，一份一獨立包裝。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲小森時光提供季節野餐體驗。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲小森時光提供季節野餐體驗。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

六龜、桃源地區孕育著台灣特有的野生山茶，由在地產業夥伴製為茶商品並命名「高雄山茶」。台灣山茶的茶樹生長在原始森林中，在高大樹木的庇護下緩慢生長，造就了其獨特的風味。由「山茶故事館」推出的醇香紅寶茶、葉香白鑽茶和長韻碧玉茶等3款產品，還曾在2023年榮獲比利時最佳風味獎章三星評價！山茶故事館的茶席體驗除了講述品茶方法，也可以一窺友善農法的內涵，向農民買高雄山茶，體現社群永續精神。

▲六龜山茶故事館茶席體驗。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲六龜山茶故事館茶席體驗。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

高雄觀光圈邀請戶外體驗達人小貝米漿（Logan Beck）與台灣秘徑達人羅雪柔深入淺出推薦以上體驗內容，獲得一致肯定與正面推薦！更多踩線花絮，請參閱小貝米漿「為何漫步河流？高雄秘境開箱」影片，以及 Tribe Asia 專文「Tracing a river of history in Kaohsiung」；周邊旅遊景點、外語遊程推薦資訊歡迎至「高雄觀光圈」官網查詢。

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