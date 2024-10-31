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吃不到會捶心肝！飄香藏不住 高雄超強炸物「小巷弄中鹹酥雞」 標配「酥脆炸肉+薯條」想吃要趁早

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@amos0716授權
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擔心老闆退休吃不到的鹹酥雞！不少高雄人一吃就是好多年的在地鹽酥雞，隱身巷弄飄香30年，不論是招牌必吃炸肉、薯條，還是炸黑輪、米血統統都很涮口，網友分享「小時候鹹酥雞的味道」、「超好吃啦 從小吃到大」。

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位於高雄市三民區的人氣炸物「小巷弄中鹹酥雞」飄香多年累積許多忠實顧客，先醃後炸的酥脆炸肉每每出鍋都香氣四溢，還能看見阿姨俐落的炸功，光用看的就讓人流口水，吃過的網友說「味道不是一般鹹酥雞或香酥雞的味道 肉不乾柴」、「放涼一樣酥脆」，是經得起時間的考驗的。而薯條也是人氣好味道，趁熱搭配調味粉吃超對味。

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IGer艾瑪斯探店後提醒，「最近16:00-17:00就沒有肉了」，建議想吃要趁早。另有不少人都稱這家鹹酥雞是小時候的味道、童年回憶，十分珍惜能夠吃到的機會，也喊話向店家喊話「希望這麼好吃的店不要不見」、「獨一無二的好味道，真的擔心阿姨退休啊」。

小巷弄中鹹酥雞

地址：高雄市三民區大豐二路364巷7號

營業時間：15:00-18:30（週日公休）

電話：07-3831141

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探店 炸物 炸雞 薯條 高雄美食

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