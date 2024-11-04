高雄都會公園共融遊戲場啟用 孩子與自然共舞的歡樂新天地
【旅奇傳媒/編輯部報導】國家公園署國家自然公園管理處於高雄都會公園打造的共融遊憩場，日前舉辦啟用典禮，內政部長劉世芳表示，為高雄市小朋友增加平等且多元的遊戲環境，是劉部長在擔任立委時期的願景與努力的目標之一，如今這個目標在國家公園署的努力下終於實現，不僅開啟孩子與自然共舞的歡樂新天地，也為高雄市民新添一個充滿創意與挑戰的嶄新遊憩空間，讓市民及各地遊客都可以參與。
參與式設計 實現共融遊憩場
劉世芳指出，原有的兒童遊戲場及相關設施已使用逾25年，除了漸顯老舊也不符目前使用者需要。因此，新遊戲場的設計理念，特別以「創造共生共融友善環境」為核心，在設計初期時，邀請到長期關心兒童遊戲場設置的「台灣還我特色公園行動聯盟」，帶領小朋友們以「參與式設計」方式，歸納並彙整他們對夢想遊戲場的想法，作為設計規劃的原型，並設計在遮蔭充足的林緣環境，使用自然材質，有益兒童健康。此外，遊戲場亦針對不同年齡層的需求進行設計，確保各個階段的孩子都能享受其中，透過參與式設計，實現共融遊憩場的目標，讓這裡成為生態教學與環境教育體驗重要綠色基地。
自然林蔭間 啟用歡樂新天地
內政部表示，高雄都會公園共融遊戲場啟用儀式在一片歡樂的氛圍中進行，由小朋友熱情活潑舞蹈的精彩表演開場，增添無限的活力和風貌，並透過時間之鳥行動劇與小朋友互動認識遊戲設施，再引領貴賓進行啟用儀式。未來園區也將持續提供多樣化的環境教育課程，服務整個高雄地區，讓更多民眾能夠享受這片綠意盎然的公共空間；歡迎遊客攜家帶眷前來高雄都會公園體驗新遊戲場，共享親子同遊歡樂時光。
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