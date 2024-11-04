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高雄都會公園共融遊戲場啟用 孩子與自然共舞的歡樂新天地

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高雄都會公園共融遊具啟用儀式，吸引許多親子家庭參加。　圖：內政部國家公園署／提供
高雄都會公園共融遊具啟用儀式，吸引許多親子家庭參加。　圖：內政部國家公園署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國家公園署國家自然公園管理處於高雄都會公園打造的共融遊憩場，日前舉辦啟用典禮，內政部長劉世芳表示，為高雄市小朋友增加平等且多元的遊戲環境，是劉部長在擔任立委時期的願景與努力的目標之一，如今這個目標在國家公園署的努力下終於實現，不僅開啟孩子與自然共舞的歡樂新天地，也為高雄市民新添一個充滿創意與挑戰的嶄新遊憩空間，讓市民及各地遊客都可以參與。

▲內政部長劉世芳與嘉賓和小朋友一同開啟森林果實啟用時間之鳥遊戲場。　圖：內政部國家公園署／提供
▲內政部長劉世芳與嘉賓和小朋友一同開啟森林果實啟用時間之鳥遊戲場。　圖：內政部國家公園署／提供

參與式設計　實現共融遊憩場

劉世芳指出，原有的兒童遊戲場及相關設施已使用逾25年，除了漸顯老舊也不符目前使用者需要。因此，新遊戲場的設計理念，特別以「創造共生共融友善環境」為核心，在設計初期時，邀請到長期關心兒童遊戲場設置的「台灣還我特色公園行動聯盟」，帶領小朋友們以「參與式設計」方式，歸納並彙整他們對夢想遊戲場的想法，作為設計規劃的原型，並設計在遮蔭充足的林緣環境，使用自然材質，有益兒童健康。此外，遊戲場亦針對不同年齡層的需求進行設計，確保各個階段的孩子都能享受其中，透過參與式設計，實現共融遊憩場的目標，讓這裡成為生態教學與環境教育體驗重要綠色基地。

▲參與嘉賓和民眾開心啟用遊戲場。　圖：內政部國家公園署／提供
▲參與嘉賓和民眾開心啟用遊戲場。　圖：內政部國家公園署／提供

自然林蔭間　啟用歡樂新天地

內政部表示，高雄都會公園共融遊戲場啟用儀式在一片歡樂的氛圍中進行，由小朋友熱情活潑舞蹈的精彩表演開場，增添無限的活力和風貌，並透過時間之鳥行動劇與小朋友互動認識遊戲設施，再引領貴賓進行啟用儀式。未來園區也將持續提供多樣化的環境教育課程，服務整個高雄地區，讓更多民眾能夠享受這片綠意盎然的公共空間；歡迎遊客攜家帶眷前來高雄都會公園體驗新遊戲場，共享親子同遊歡樂時光。

▲愛上學幼稚園帶來熱情鼓舞開場表演。　圖：內政部國家公園署／提供
▲愛上學幼稚園帶來熱情鼓舞開場表演。　圖：內政部國家公園署／提供

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