鼓山深夜宵夜首選！經典必吃串燒烤物、澎湃海鮮烏龍麵

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【吉喆燒酒館】是高雄超人氣的串燒酒廠，明亮醒目的招牌格外吸睛。店家主打現烤串燒料理、份量澎派的主食以及湯鮮味美的鍋物，獨特口味更是深受當地人的青睞，成為許多在地居民小酌或是晚間聚餐的第一選擇。

▲圖片來源：店家提供。
▲圖片來源：店家提供。

店內的用餐環境舒適明亮，餐桌以開放式4-6人座為主，座位間距寬敞，在跟朋友把酒言歡或者家庭聚餐都不會太過擁擠有壓力。

另有提供包廂可以容納6-10個人的座位，空間敞大之外也比較有隱私的空間。

店內裝潢結合了日式居酒屋元素與台式熱炒店的氛圍，而店內裝潢隨處能見到日式小物、壁畫、燈籠等元素，讓用餐氛圍更加溫馨。

菜單

▲圖片來源：店家提供。
▲圖片來源：店家提供。

▲圖片來源：店家提供。
▲圖片來源：店家提供。

爆香辣炒孜然羊

店家的招牌功夫菜，羊肉切成厚片以醃料、孜然、蔥蒜等辛香料醃製兩小時入味去羶，然後依次將大蔥、洋蔥、辣椒、杏鮑菇等入鍋爆香，再將羊肉大火快炒斷生至熟，出鍋前的一刻再撒入適當孜然粉跟料酒增香去腥，吸收鍋氣的羊肉香味四溢引人食指大動，肉質鮮嫩爽口，特別是搭配上杏鮑菇多了菌類的香氣以及Q彈嚼勁，使得餐點無論在口感、味道更為豐富，是道不能錯過的佳餚！

三杯魷魚

人氣料理三杯魷魚，將魷魚、薑片、醬油、米酒、麻油、煸炒到乾，吸收三杯香氣乾煸而成的薑片，宛如焦糖餅乾酥脆的口感，出鍋前再以九層塔拌炒增香，搭配上新鮮彈牙的魷魚直呼美妙！是每個內行人必點的佳餚。

吉喆海鮮烏龍麵

烏龍麵的用料相當實在，大白蝦鮮嫩彈牙的口感、Q彈有嚼勁的魷魚、顆顆飽滿肥美的蛤蜊，整盤就是一道海鮮盛宴，內行吃法就是將柴魚片均勻混和攪拌後品嘗，讓每條烏龍麵都能吸附濃郁的湯汁以及蛋香，入口散發的鮮美海味直呼過癮，藏香的海鮮用料絕對新鮮，喜歡吃海鮮的饕客必點料理！

午魚一夜干

將整尾午魚一夜甘乾煎處理，肉質細嫩鮮美，口感綿密清香，午魚的魚骨刺較無細刺，也很適合給小朋友或是老人品嘗，撒上胡椒鹽、淋上檸檬汁簡單的調味就能突顯午魚本身的精緻美味。

日式串燒

現烤的「雞皮」經由高溫烘烤後去除多餘的油脂，呈現酥脆的口感，迷人的香氣讓人一口接一口的品嘗，撒上些許的胡椒鹽增加風味更加涮口。

外皮焦脆肉汁飽滿的「雞心」，品嘗起來帶有明顯的口感對比，富有彈性的肉質，搭配上店家的獨特的醃料，一口咬下迸發的肉汁十分入味，讓人一吃難忘！

「七里香」也就是俗稱的雞屁股，七里香在烤製前會先用獨家調料醃製入味，經由炭火燒烤讓表皮更加金黃酥脆、肉質鮮美，達到外酥裡嫩的口感，獨特濃郁的味道也是很多老饕必點的串燒之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吉喆燒酒館

店家地址：高雄市鼓山區明華路240號

營業時間：17:30-01:00 周二公休

店家電話：075526011

粉絲專頁：https://bit.ly/3NBdEYM


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