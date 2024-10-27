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7米氣球裝置快拍！DINOTAENG全新快閃店「QUOKKA & BOBO in the Woods」高雄站盛大開幕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專
圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專

高雄的粉絲有福了！自即日起日至11月10日，備受期待的DINOTAENG快閃店「QUOKKA & BOBO in the Woods POP-UP」正式登陸高雄棧貳庫KW2。此次活動不僅帶來超人氣角色QUOKKA與BOBO的首次高雄登場，更邀請粉絲踏上森林探險的奇幻旅程，尋找象徵療癒與夢想的「巨大棉花糖」。

圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專
圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專

作為全球巡迴的第四站，高雄站的快閃店將於台灣最大的活化倉庫棧貳庫KW2舉辦，營造出充滿童趣的森林場景。現場設有QUOKKA與BOBO的「尋寶」故事展示區，並加入豐富的場景互動，包括與QUOKKA、BOBO一起烤棉花糖的拍照區，以及呈現他們冒險過程的影音體驗區，為粉絲帶來身歷其境的體驗。此外，店內還有主題拍貼機供粉絲捕捉專屬回憶，增添探索樂趣。

圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專
圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專

圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專
圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專

戶外設有高達7米的QUOKKA與BOBO氣球裝置，以高雄港口為背景，成為絕佳的拍照地標。為加強現場參與感，QUOKKA會於11月2日及11月9日的指定時段現身，粉絲可藉此機會近距離合影。活動全程採預約入場，請提前至官網預訂並依指示入場。

圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專
圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專

本次快閃店不僅提供獨特的購物體驗，更藉由創新的場景設計，展現DINOTAENG品牌的溫馨療癒風格。DINOTAENG誠摯邀請所有愛好者來到高雄，與QUOKKA與BOBO共享難忘的森林冒險，留下獨一無二的回憶。

圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專
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圖／取自「棧貳庫大港倉」臉書粉專
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快閃店 棉花糖

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