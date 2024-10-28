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凹豆咖必衝！全台最大野營活動 高雄「Wild Wild野生活」11／2起登場

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快手刀預約風格露營包廂，揪好朋友們一起 Chill 一下。　圖：高雄市政府觀光局／提供
快手刀預約風格露營包廂，揪好朋友們一起 Chill 一下。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】微涼秋日適合來場戶外活動！全台最大最 Chill 戶外野營體驗活動「Wild Wild 野生活」將在11/02-11/03於高雄衛武營國家藝術文化中心草地登場。最具風格露營帳、露營車及超過80家的美食與裝備品牌，還有戶外技巧講座、DIY 手作課程、體驗活動、舞台表演及最受民眾喜愛的職人竹炊野食料理等，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）歡迎大家一起來體驗「凹豆（Outdoor）咖」永續旅遊的生活風格。

▲竹炊野食重磅登場！視覺、嗅覺、味覺一次滿足。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲竹炊野食重磅登場！視覺、嗅覺、味覺一次滿足。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，去年「Wild Wild 野生活」2天活動吸引超過12萬人朝聖，今年延續戶外活動熱潮，以野營、生活、音樂、永續為主軸，打造城市版「野生活」；不僅展示的帳篷、露營車數量更多，更集結超過80家的美食與裝備品牌，是家數歷年最多、史上規模最大，並將衛武營草地化身成為大型野生活博覽會、戶外野營現場！此外，今年的活動亮點還有「竹炊野食」，由職人以竹桿搭建野炊架，直接在現場直火煙燻烹調食物；野外氛圍滿點的竹炊料理，包括富含膠質的秘製滷肉飯、香氣十足的煙燻豬五花和蔬食生菜等，不論視覺、嗅覺與味覺通通一次滿足。竹炊野食套餐只要599元，隨餐贈送野餐提籃墊、面膜、蘇打飲料及純淨水等好禮，拿到餐食即可在草地上開動享受美食，歡迎民眾現場點購或上網預購。

▲32家裝備品牌現場展示，從風格選物到硬核裝備通通都有。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲32家裝備品牌現場展示，從風格選物到硬核裝備通通都有。　圖：高雄市政府觀光局／提供

「2024 Wild Wild 野生活」規劃一系列動靜皆宜的體驗活動，除小朋友最喜愛的高空滑索與走繩，今年新增構樹皮胸花 DIY、香氛蠟燭手作、傘繩野戰教室及機器人組裝等課程。野營愛好者千萬別錯過野炊料理課程，由達人手把手教學，用簡單的食材製作最美味料理；現場還有瑜伽課程、音樂、魔術、氣球及 LED 冷光舞等表演，全天都好玩。

▲51家美食市集，讓遊客空腹而來、飽腹而歸。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲51家美食市集，讓遊客空腹而來、飽腹而歸。　圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，想和三五好友一起歡聚，獨享私人時刻，就直接預訂風格露營包廂！今年開放5頂風格帳篷讓民眾預約，每帳每時段費用2,400元，含4份竹炊野食餐點及超澎派專屬包廂禮（外攜式摺疊收納推車、野餐提籃墊、防曬乳、面膜、乾洗手噴霧、金磗滷肉、蘇打飲料及人氣茶包、環保餐具等）。預約不到包廂的民眾也別擔心，現場有15頂風格帳篷及15部顏值與舒適兼具的露營車開放民眾免費拍照打卡，歡迎一同來現場感受森活五感饗宴。

▲精彩的體驗課程，大人小孩都能玩得盡興。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲精彩的體驗課程，大人小孩都能玩得盡興。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局提醒，活動會場停車位有限，請民眾多利用捷運前往，以免塞車及找不到停車位而錯過精彩時光！更多資訊請上「Wild Wild 野生活」活動網頁及FB粉絲專頁、IG查詢。

▲Wild Wild 野生活推出多元的體驗項目。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲Wild Wild 野生活推出多元的體驗項目。　圖：高雄市政府觀光局／提供

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