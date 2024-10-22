這家地瓜球太強了！屏東創意「小馬地瓜球」會賣萌 最新「萬聖系列地瓜球」50元銅板價帶走
還在吃圓形地瓜球就落伍了！外酥內甜的地瓜球是不少人逛夜市必吃美食，帶有空氣感的蓬蓬外型很討喜。屏東東港有間地瓜球專賣店發揮創意，純手工製作的造型地瓜球超可愛，從小馬造型到萬聖系列都值得買上一袋打卡一番，只要50元的銅板價就能擁有。
這家地瓜球不一樣！屏東東港「哈Q族地瓜球」超有創意，全台首見的期間限定「小馬造型地瓜球」有夠萌，一份50元銅板價，每個地瓜球都是手工製作、每日限量，建議先預訂。還有網友分享，老闆說圖案會隨季節及節日更新喔。
除了萌萌小馬造型外，「哈Q族地瓜球」加碼推出萬聖限定造型地瓜球，有南瓜怪、骷髏、幽靈、蝙蝠和蜘蛛等應景款式，萬聖系列地瓜球即日起至11/2，每日限量販售。屏東人搶先開箱全台最有型的地瓜球囉～
哈Q族地瓜球
地址：屏東縣東港鎮博愛街350號之7
營業時間：可參考粉絲專頁
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