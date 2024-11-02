與印象澎湖完全不同！ 吉貝「潟湖與石滬」獨特景觀超驚艷 踩點西崁山.吉貝潟湖.東崁山.魟灣仔石滬

澎湖本島及各大型離島主要是遠古時期火山噴發造成的玄武岩地形，而吉貝嶼則是一個例外，海積作用產生的長沙灘、潟湖地形，與澎湖最密集的石滬，構成吉貝景觀的獨特性。

為了探訪澎湖較大型的燈塔或燈杆，因此布魯在113年7月初來到吉貝，4個小時的島上行程中，在西崁山看到黑黃相間的吉貝嶼燈杆，也找到三個四等以上的三角點基石，而最令布魯驚艷的，則是潟湖與石滬。當海水退去，直接走入潟湖湖底，看著比自己還高的沙丘與沙灘環繞四周，感覺很奇妙。最後在島北看到一顆心，印在魟灣仔的淺灘上，天光雲影只在這心裡徘徊，不禁讚歎這顆心太迷人了。

布魯便利貼

吉貝嶼燈杆資訊

位置：澎湖縣白沙鄉吉貝村西崁山頂

塔身構造：混凝土圓錐體

燈杆諸元：燈高32.4M／塔高6.1M／紅色快閃光

特色：黃黑二色橫條紋

開放時間：全時

收費：免費

山岳資訊

西崁山，海拔18公尺，三等三角點陸補16，座標23°44'15.1"N 119°35'49.4"E

東崁山，海拔13公尺，三等三角點陸補17，座標23°44'51.5"N 119°36'41.0"E

水堀，海拔16公尺，土地調查局圖根點宗(15)，座標23°44'46.9"N 119°37'02.5"E

交通資料：由白沙鄉赤崁碼頭附近的「北海遊客中心」搭乘船定期交通船或民營快艇(旺季行駛)前往吉貝嶼，航程約20分。交通船時間每年、旺季會調整。另有快艇公司船班。至吉貝碼頭再租機車代步，租金每日200元起。

前往吉貝，要由白沙鄉赤崁的北海遊客中心碼頭搭船。布魯搭乘8:30開的旗豐遊艇。

船出赤崁港就可以看到一支警示燈杆，但這支並未列入中華民國燈表中。

由赤崁港到吉貝的航道上分佈許多大大小小礁石，因此可以看到多支警示燈，這兩支都是險礁嶼警示燈。

遊艇進入吉貝港時可見吉貝漁港東防波堤燈杆，作為港門燈杆，在進港左側堤端晚上會發綠光。

進港的另一邊則有吉貝漁港南防波堤燈杆，作為港門燈杆，在進港右側堤端晚上會發紅光。

西崁山與吉貝嶼橙杆

一上吉貝島，布魯又開始和時間賽跑，立馬租了機車直衝西崁山，由山腳下走木棧道１分鐘就可以登頂海拔18公尺的西崁山頂了。

七月初的天人菊開得很漂亮，提供吉貝島上難得的自然紅色。

西崁山是吉貝最高峰，山頂有一支吉貝嶼燈杆，是布魯此行最大的目標。

即使是水泥建造的燈杆，但在海風吹蝕下，杆體還是顯得歷盡滄桑。

吉貝嶼燈杆晚上會發出紅色閃光。

西崁山頂還有兩座觀景台，看海景超棒。

由西崁山向北望去，可以看到黑白相間的目斗嶼燈塔，中間還有一支小號的過嶼燈杆。

吉貝嶼週邊有許多石滬，由西崁山頂向下就可以看到３具石滬。

由西崁山向南望去，沙尾的白色美麗沙灘正在閃閃發亮。

西崁山有兩顆基石，分別是編號陸補16的三等三角點，和澎湖地政事務所的四等控制點GC11號。

吉貝潟湖

由西崁山下來，在山腳下就近欣賞石滬海景，藍天和碧海都十分迷人。

由吉貝西北環島道路回望西崁山，前方漁人海岸渡假村新刷了彩漆，繽紛了大地。

吉貝潟湖海濱的濱刺麥，長出的刺果十分可愛。

吉貝潟湖是澎湖較少見的潟湖景觀，退潮時可直接走入潟湖底。

藍天白雲襯托著潟湖的碧水白沙，讓布魯很著迷，都已經沒時間了，還是在這兒待了許久才離開。

吉貝沙尾

沙尾是吉貝人氣最高的海上樂園，水上摩托車、香蕉船等海上活動都可以在這裡玩到。

由沙尾向北望，海岬上的黃黑色燈杆就是吉貝嶼燈杆。

沙尾綿延一公里多的潔白沙灘，是澎湖最美的沙灘之一。10:30布魯就在這沙灘搭乘搶灘船前往目斗嶼(請見下一篇)。

東崁山與水堀

12:15布魯由目斗嶼返回沙尾，立馬又驅車趕往吉貝淨水場附近的東崁山，相對於西崁山，這是吉貝嶼中央偏東的高地，因此叫做東崁山。

車停水泥產道邊，走向碉堡方向，就可以在碉堡旁發現東崁山的基石。

東崁山也有一顆民國43年立的三等三角點陸補17號，水泥基石頂端有破損。

三等三角點基石旁另有二等衛星控制點S917號。

站在碉堡上方視野十分開闊，四望都是草原，還可以看到遠方的目斗嶼燈塔。

吉貝嶼也有大批的羊群，布魯很好奇，這些羊到底是有主人飼養管理的，還是野生土長的。

在吉貝淨水場東方直線距離約300公尺處，還有一顆土地調查局的圖根點。騎行在這條筆直的小產道上，好像上了天堂之路。

由天堂路中央走入草地數十公尺，就可以看到名為"水堀"的土調局圖根點，於是吉貝嶼上的四等以上的3顆基石都找到了。

魟灣仔石滬

整個澎湖有5百多座石滬，光是吉貝就有80多座，所以吉貝是澎湖的石滬之鄉。而吉貝北端的魟灣仔，石滬數量又占了吉貝之半，所以魟灣仔可說是澎湖石滬最多而密集的地方。

退潮時魟灣仔的石滬露出海面，可看出疊石的嚴謹工法。

這座心形石滬造型十分美麗，親臨現場看更可感覺石滬的巨大，非得要以手機的全景模式，才能拍下完整而且正面的石滬畫面。

只有石滬裡的海水才能映入天光雲影，這座心形石滬是吉貝最美的石滬。至此，吉貝值得去的景點應該都掃完了，布魯即趕回碼頭搭14:30的船回赤崁，結束七月初的吉貝快閃行程。

吉貝嶼燈杆

位置：澎湖縣白沙鄉吉貝村西崁山頂

塔身構造：混凝土圓錐體

燈杆諸元：燈高32.4M／塔高6.1M／紅色快閃光

特色：黃黑二色橫條紋

開放時間：全時

收費：免費

西崁山

海拔18公尺，三等三角點陸補16，座標23°44'15.1"N 119°35'49.4"E

東崁山

海拔13公尺，三等三角點陸補17，座標23°44'51.5"N 119°36'41.0"E

水堀

海拔16公尺，土地調查局圖根點宗(15)，座標23°44'46.9"N 119°37'02.5"E

交通資料：由白沙鄉赤崁碼頭附近的「北海遊客中心」搭乘船定期交通船或民營快艇(旺季行駛)前往吉貝嶼，航程約20分。交通船時間每年、旺季會調整。另有快艇公司船班。至吉貝碼頭再租機車代步，租金每日200元起。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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