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秋季旅遊新選擇！「2024海線潮旅行」體驗北高雄漁村文化

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：高雄市政府觀光局
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初秋微涼是適合旅行的季節，北高雄海線4區茄萣、永安、彌陀及梓官，是高雄重要漁獲產區，漁村文化底蘊豐厚且自然生態景觀豐富。「2024海線潮旅行」活動推薦4條親子遊程，包含歷史老街及建物、特色產業導覽、品嚐在地特色美食及趣味DIY手作體驗。

▲圖片來源：高雄市政府觀光局
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「2024海線潮旅行」活動遊程自10/14起開放線上報名，歡迎民眾相約來高雄暢遊海線魅力風光，體驗最深入道地的漁村文化。高雄海線各區文化底蘊豐厚，茄萣、永安、彌陀、梓官獨特的人文及漁村文化都蘊含著濃厚的海港風情。觀光局致力於推廣海線旅遊。


▲圖片來源：高雄市政府觀光局
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今年為了讓更多民眾能體驗高雄特有的海線風光，每梯次出團人數增加至40人，遊程除了職人導覽解說及DIY手作體驗，遊程納入「2023海線潮旅行美食餐盤計畫」的品馨牛排館、香邸咖啡及福星烘焙等美食店家，還有南部首家泡麵土地公「永安烏林投玄德宮」，讓大家來高雄海線賞風景、嚐美食，體驗漁村的日常生活。

▲圖片來源：高雄市政府觀光局
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北高雄海線4區是經典的海港漁村聚落，地方生活與海洋文化習習相關，造就了獨有的人文風情，還有豐富的生態濕地，以及令人垂涎的新鮮海產。有石斑魚故鄉之稱的永安區，養殖石斑魚遠近馳名，在地協會推廣石斑魚不遺餘力，包含體驗抱石斑魚、餵石斑魚以及品嚐石斑魚料理，喜歡大啖石斑魚的饕客絕對不能錯過。梓官區蚵仔寮漁港曾三度榮獲全國十大魅力漁港，蚵仔寮觀光魚市每日定時有糶手喊價對漁貨進行拍賣，周圍的梓平社區可欣賞禪繞畫彩繪牆以及體驗剝毛豆；彌陀區盛產虱目魚，在地手工虱目魚丸享譽各地，而彌陀漯底山自然公園的泥火山惡地地形及海岸光廊是近期非常受到遊客歡迎的景點。最北的茄萣區有烏魚故鄉的美稱，茄萣溼地公園是黑面琵鷺重要的棲地，可以近距離欣賞黑面琵鷺。


▲圖片來源：高雄市政府觀光局
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除了推薦遊客走訪海線景點外，觀光局持續辦理多元活動，11/2、11/3在鳳山衛武營藝文中心戶外草地登場的「高雄Wild Wild野生活」各式風格特色帳篷、露營車、露營裝備，現場通通找得到，還有各種美食和有趣戶外體驗與手作環保課程；11/9「高雄乘風而騎」林園場，以單車旅遊結合寵物主題的音樂會，落實綠色、永續、低碳又好玩的自行車旅遊。


▲圖片來源：高雄市政府觀光局
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【2024海線潮旅行】

11/10(日) 高雄郎石斑魚捕魚體驗活動

11/16(六) 彌陀漯底山海尾漁村體驗活動

11/23(六) 赤崁梓平農漁村雙享體驗活動


延伸閱讀//高雄旅遊│高雄鼓山這樣玩！在地特色景點、美食全收錄！

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