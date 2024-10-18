「2024客家尋青ｘ高雄秋藝節」週末中央公園登場 野餐趣、泡泡樂園連嗨2天～

秋高氣爽野餐去～「2024客家尋青 X 高雄秋藝節」10/19、20兩天將在中央公園登場，主辦單位邀集了50個品牌，逾半店家更推出了濃濃客家味的限定商品，可以一邊欣賞精彩的表演，一邊野餐享受美食，還有泡泡與童玩的闖關遊戲，有機會拿到限量美食兌換券，這個週末就到中央公園走走散心吧。

圖／財團法人高雄市客家文化事務基金會提供

這回舉辦的「Dress客豐收市集」一共有50個品牌將到現場，有36家推出多款客家主題風味的限定商品，像是「熊老闆地瓜球」的擂茶米香地瓜球、「吉米鹿鹿」的擂茶起司英式奶茶、「敝姓蔡。可麗餅」的客家小炒總匯可麗餅，以及「鹹鹹美代子」的桂花糖霜檸檬磅蛋糕等，為食物增添更多「客家味」；現場還有野餐區，可以帶著食物隨地而坐，和親友、另一半享受秋日午後的野餐午茶時光。

圖／財團法人高雄市客家文化事務基金會提供

一邊享受美食之際，還有少不了的藝術表演了！活動期間每天有四組精彩表演，由肢體藝術家莊維安開場表演，接著有「瑪奇藝文工作坊」帶來短劇「好客庄巡龍記」、客語金曲歌手邱淑蟬、客家創作歌手王品渝現場演出；第二天則由新生代客語創作歌手鞏德（Kung Ta）與獨立創作歌手黃宇寒（Han）接力演出，還有田雞意麵與莊蕎嫣（Faye），要帶來不同風格音樂盛宴給大家。

圖／財團法人高雄市客家文化事務基金會提供

這次活動還有一個亮點是以「泡泡」和「童玩」為主題的童玩遊戲區，共有三個區域：「泡泡體驗區」由泡泡展演、泡泡互動體驗活動，更有專業的魔幻泡泡秀；「親子泡泡畫同樂」則是用泡泡作畫，讓家長和孩子發揮想像力、一起動手完成作品，重溫童年開心玩泡泡的回憶，；「客家童玩闖關 x 扭蛋樂趣」，只要在「財團法人高雄市客家文化事務基金會」粉專按讚，就能到闖關服務台換一張「闖關卡」，接著進行童玩挑戰，完成三關就能到限量的「市集美食兌換券」或「10元市集券」，要到現場參加的人手腳可要快。