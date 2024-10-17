不用等到明年！飛行員「史努比」驚喜降落港都 打卡巨型氣球公仔、療癒周邊數不完 南部粉絲手刀衝

史努比來見南部粉絲了！繼「史努比快閃台中百年車站」後，史努比再降落高雄大港倉，與南台灣鐵粉相見歡。同步帶來星宇航空聯名商品、試手氣盲盒公仔等多款療癒周邊，快閃店內與戶外都有萌度爆表的打卡裝置，機長查理布朗和飛行員史努比都在這裡等你拍同框。

圖／Peanuts時尚衣著台灣官方粉絲團

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飛行員史努比環島！除了台中快閃店外，為了南台灣的粉絲們，史努比和他的夥伴一同來到高雄大港倉8庫，星宇航空聯名商品、各種值得收藏的主題周邊統統有，不少南部粉絲看到照片都被燒到、準備探店掃貨。不僅有專屬周邊區能逛好逛滿，戶外及快閃店內都設有拍照打卡點，尤其是史努比和查理布朗大型充氣公仔更是非拍不可。

圖／棧貳庫KW2粉專

圖／棧貳庫KW2粉專

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許多南部網友看到快閃降落港都的好消息，都紛紛表示「來南部了 可以衝」、「以為（高雄）要等到明年」、「不用跑台中了」。而本次快閃活動展至12/29，高雄人可以安排就近衝一波啦。

圖／Peanuts時尚衣著台灣官方粉絲團

圖／Peanuts時尚衣著台灣官方粉絲團

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史努比ｘ星宇航空 高雄快閃資訊

快閃時間：2024/10/16～2024/12/29

地點：高雄大港倉8庫

營業時間：依大港倉8營業時間為主

備註：免費入場；寵物友善（不落地）