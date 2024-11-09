在地人激推！ 屏東鹽埔美食「阿彬火鍋店」自炒湯頭爆好喝 露天平價傳統石頭火鍋、肉片免百元

這間傳統石頭火鍋是鹽埔在地人相當激推，用餐時間一位難求，半露天用餐空間就是很在地。先爆炒過的石頭火鍋，炒香後的辛香料帶來香氣和甜味，自炒的沙茶醬帶點花生香，絕不能錯過。湯底喝起來清爽，各樣CP值高的火鍋料，特推不用百元的肉片，大草蝦及鮮體牛也是眾多人推薦。

【阿彬火鍋店】

阿彬火鍋店介紹

只要是鹽埔在地人都會知道這間火鍋店，就位在大馬路旁邊。沒錯！他的用餐空間就是屬於半露天的，沒有冷氣喔！這就是屏東在地的表現啦，不過現場有備超多電風扇，解決太熱的問題。

阿彬火鍋店厲害的就是這自製沙茶醬，沙茶醬屬於自取使用，可以添加一旁的蔥蒜辣椒，餐具也是自取。

阿彬火鍋店預約

火鍋店有接受電話預約，不過要準時到喔，逾時不候。電話是08-793-6054。

阿彬火鍋店菜單

菜單在這，先選擇火鍋要大份或小份。所謂大小份，也就是剛上桌的時候，鍋內的保底備料食材，每鍋限坐五個人，也就是超出五位請開兩鍋喔。其他就是單點，草蝦真的很大隻，肉片也相對便宜，還有超多火鍋料。

阿彬火鍋店餐點介紹

【石頭火鍋：330元(大)】

大份的火鍋剛上桌的樣子，就是有一些基本保底的火鍋料和肉片，而且辛香料爆炒後，加入高湯熬煮，整個湯頭就是很傳統很經典。

另外還會附有青菜和冬粉。

石頭火鍋就是在煮火鍋之前，會把辛香料先在鍋底爆炒炒香，甚至有些會把肉也一併炒熟，再倒入高湯，所以會看到蒜末和青蔥是正常的。

【自製沙茶醬】

這個沙茶醬很厲害，店家自己製作的，會帶著一點花生香味，不管沾什麼料都很適合，也會因為這個醬，忍不住叫了白飯啊。

【霸王大草蝦：430元】

這草蝦的體積還滿大隻的，而且一吃就覺得新鮮，肉質Q彈鮮甜，吸收了湯汁的精華，但不失蝦肉的鮮味。

【牛肉：90元】

當天居然忘記點份溫體牛，溫體牛才是招牌啊。可恨，這牛肉片一份才90元，照片為兩份的量，也是CP值很高。

其他火鍋料和餃類就是依照個人需要去點餐，總之一家人這樣圍爐一起吃石頭火鍋是個很幸福的事。

阿彬火鍋店評價

來到屏東就是要吃這種在地美食，隱藏在鄉間，傳統的石頭火鍋，熬煮清爽湯頭，火鍋料用料實在，超香的沙茶醬，互相搭配真的吃的很爽快。雖然餐廳是在不起眼的角落，但吸引超多在地人光顧，如果有來屏東玩的朋友，不妨可以安排這種在地美食，推薦給大家。

阿彬火鍋店

營業時間：16:30~22:30

地址：屏東縣鹽埔鄉勝利路163-3號

電話：08-793-6054

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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