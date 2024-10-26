屏東五星級綠建築！ 全新「屏東西市場」美得像百貨商場 美食購物.空間設施.交通資訊報你知

炎炎夏日，出門逛街買菜都是煎熬，推薦你一個新開幕的好地方「屏東西市場」，為首座全新打造的五星級綠建築市場，裡面有空調冬暖夏涼，不僅有可以逛街的地方，還設有餐廳與用餐區，乾淨舒適的空間，就像在逛百貨公司一樣，相信絕對是今夏最有話題的景點之一呢！

交通資訊

「屏東西市場」位於屏東市和平路上，鄰近屏東機場、屏東藝術館，以屏東火車站的方位來說，往東為環球購物中心、太平洋百貨商圈，往北為勝利星村文創園區，往南是屏東縣民公園，而這邊則位於往西的部分。

如果你像我一樣是高雄人或外縣市民眾，推薦可以搭乘台鐵至「屏東火車站」下車，距離屏東西市場僅1公里，可以選擇走路或搭乘計程車前往，我個人推薦使用YouBike，在車站前和市場旁都有可以租借的點，而且屏東的YouBike使用30分鐘內是免費的，騎過去大約只要5分鐘，非常方便。

從高雄搭過去可以使用新自強號或普悠瑪號，僅需1站約13分鐘車程，沿途還會經過知名的「高屏舊鐵橋」，是最佳的鐵道風光。

騎車當然也是很不錯的方式，屏東西市場前設有機車停車場，汽車停車場的位置在後方。

門口還有一片蠻大的廣場，在假日也會在此舉辦市集活動，讓整個場域更加熱鬧。

屏東西市場

「屏東西市場」的門面想當好看，與其說是市場，更不如說像是美術館、藝術中心的門面有著大片的玻璃帷幕，上方的磁磚還有太陽、海浪、椰子樹等屏東意象，讓我也開始對裡面的空間期待了呢！

一走進室內就可以感受到跟外面溫度的差距，真的很舒服，然後很乾淨，不會有傳統市場的髒亂、味道、油膩感，反而像是百貨公司在舉辦物產展的感覺，總計有78個攤位及16個店鋪，而且攤位的字體門面統一，看了就相當舒服。

蔬果區

既然是市場，就先來看看婆婆媽媽最愛逛的蔬果區吧！不愧是農業大縣，蔬菜的選擇還蠻多的，在地的季節水果檸檬、芒果也都有不少攤，有了設計感的攤位加持之下確實不太一樣了。

這邊還有植栽攤位可以逛，有興趣的也可以來看看。

百貨區

市場中間的部分則是百貨區，舉凡包包、服飾、餐具、飾品類這裡也都有，看起來什麼都能賣，未來應該會有更多特色商品進駐，像這家包珊包海店名還用了台灣人最愛的諧音梗呢！

這邊也有單間的店鋪空間，提供更多的商品販售。

美食區

接著是大家最期待的美食區，市場的美味通常分成要讓你帶回家處理的，或是可以直接品嚐的餐點，這裡看起來可以直接吃的會比較多，而且各式美味都有，以後沒事都可以隨時進來覓食啦！

天氣炎熱，這家冰店也超夯，隨時都排滿人潮。

店鋪區

靠外側的一圈則是店鋪區，總共有16間，這邊的租金比中間的攤位更貴了些，不過有獨立的空調、可以內用的座位、以及對內及對外都有出入口，感覺可以更自由的決定營業時間呢！

有些店家的設計還不錯，像這家泰式咖啡店我很喜歡。

用餐空間

在這裡購買的餐點後，除了可以帶回家，也可以選擇拿上樓的用餐區品嚐，這樣對我們這些外地來的遊客也算蠻不錯的。

還有電梯可以使用，對輪椅族和不方便爬樓梯的老人也很方便。

二樓空間的座位很多，在這裡還可以一邊品嚐美食，一邊往外看風景，後方還設有廁所，整體的設施相當完善。

也可以往下觀察攤販區域，相當壯觀。

這邊的採光也做得很好，很多角度都可以直接看到天空，改善了市場的陰暗，屏東的好天氣就要這樣利用呀！

美食推薦

豨豨挽肉

市場內居然有賣漢堡排的店？豨豨挽肉由純黑豬肉製成，對於熟度的掌控必須要更精確，才能有美味的口感，打上蛋黃再搭配獨特的醬汁，真的是值得一試的超下飯料理哦！

禾速廚坊

這裡有好幾間賣鍋燒意麵的，我選了這家可以內用的，他們有販售咖啡、飲料、厚片、鍋燒麵等，一碗80元份量超大，裡面有肉片、蛤蠣、火鍋料、蔬菜等，不吃海鮮也可以調整，我覺得挺超值的。

熊涼製冰所

今天來這裡看到最具人氣的店家，就是賣冰的，所以吃飽後我也立刻來上一份，目前買一送一，等於兩球只要50元，口味是三地門土芒果及信義巨峰葡萄，兩款都酸甜美味，清涼好吃哦！

泰秋Thai chill

最後來到這間賣泰式咖啡的店吃下午茶，點了一杯泰國歐涼咖啡奶，濃郁的風味超讚，店家還請我一份香蘭糕，這組合太完美了吧！要不是接下來還有行程，我可以在這邊待一個下午。

目前開幕的店家不多，不過基本上都租出去了等待裝潢中，應該也會在試營運期間陸續到位。

首度來到「屏東西市場」，我的印象還是蠻不錯的，舒適乾淨的空間讓這裡有了很不錯的起步，如何持續維持熱度就是接下來的課題了，我覺得不僅僅是適合當地的民眾的買菜購物場域，還多了許多吸引外地觀光客的可能性，要說建議的話，我會更想了解這個市場的過去與建設過程，如果可以在二樓的空間設置一些展覽讓我們外地人去認識，相信會更有意思，正式開幕後我會再去造訪，也期待這個地方能越做越好啦！

屏東西市場

｜市場地址｜屏東縣屏東市和平路320號(看地圖)

｜營業時間｜07：00～19：00(週一休)

｜連絡電話｜(08)732-0625

｜交通轉乘｜台鐵「屏東站」步行1公里(14分)

推薦可以使用Youbike(4分鐘)

｜粉絲專頁｜屏東西市場

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

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