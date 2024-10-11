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香菜控快看！「衛武營黃昏市集 x 雙主菜」連4天熱鬧爽吃150道餐飲

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自La Rue文創設計臉書粉專
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一年一度一定要嚐鮮！衛武營藝術中心將於10月10日至13日盛大舉辦「雙主菜」市集活動，分為艸食祭與香菜市集兩大主題，帶來全新的美食饗宴。活動首兩天的「艸食祭．眾人的艸食」主題，集結來自全台各地150家餐飲品牌，將蔬食推向新高度。現場將提供多元風味的無肉料理，滿足喜愛健康美食的參加者。從日韓料理、東南亞風味到歐美的經典佳餚，種類多樣的蔬食主食、小吃和甜點，無論是冰淇淋還是涼水，將全球美味匯聚一堂，重新詮釋蔬食魅力。

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接下來的「香菜市集．加菜日」則以香菜為主軸，邀請80家餐飲品牌共同創作香菜美食。這裡的香菜料理絕對顛覆您的想像！從香菜拌芋頭、香菜皮蛋，到香菜拌麵，每道料理都令人耳目一新。活動特別邀請彰化知名的「北斗香菜生產合作社」，帶來多年研發的「香菜粉」，這款被稱為台式抹茶的創意調味料，不僅是香菜愛好者的心頭好，更讓討厭香菜的人不禁想試上一試。此外，香菜市集還將呈現香菜味道的小吃、飲品及創意料理，滿足香菜愛好者的所有想像。

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活動現場還有許多結合蔬食與香菜的創意手作商品，邀請了各地手作藝術家，以自然、動植物與香菜為靈感，打造出限定週邊商品。參加者可以在這裡找到如香菜耳環、草本植物香氛、手工陶瓷馬克杯等商品，每件作品都精心製作且充滿創意，讓人愛不釋手。此外，市集還安排了適合全家大小的親子馬戲表演，增添更多樂趣。

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此次「雙主菜」市集不僅是味蕾的饗宴，更提倡環保與永續理念。凡自備餐具參加者皆可享用優惠，響應減少一次性塑料使用，體現無塑飲食的生活態度。從小處著手，讓愛護地球的行動成為日常習慣。10月10日至13日，歡迎到高雄衛武營北廣場，參加這場融合美食、藝術、環保的盛典，與親朋好友一起重新定義美味，並探索蔬食與香菜的無限可能！

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