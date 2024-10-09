快訊

北市老牌「佑昌相機」詐騙逾200名顧客 老闆捲千萬元搭機出境落跑

台灣寶可夢中心雙十節開賣2大類新品！喵喵水洗毛絨玩具、噴火龍手作商品必搶

賴總統親邀蔡英文出席國慶大典 將與馬朱同台

高雄夢時代必喝泰奶！特色椰皇回味無窮、輕食鬆餅午茶首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


座落在高雄市知名百貨公司夢時代7樓的「泰茶香-夢時代店」，是高雄超人氣的泰式茶飲品牌，品牌主要販售多種特色的泰式茶飲，帶給消費者獨家濃郁的泰式好茶滋味，因此深受許多遊客的青睞，喜愛濃郁系的朋友，來到夢時代旅遊肯定不能錯過泰式奶茶魅力！


品牌原物料以泰國原產的茶葉沖泡而成，泡製出的茶湯都能看到鮮豔橘紅色，為奶茶增添獨特的香氣與天然色素，別緻的泰式風味也獲得許多消費者的好評。

菜單

泰皇金絲奶茶

品牌最主推的「泰皇金絲奶茶」，入口就能感受到濃醇的奶香，喝起來相當濃郁卻不死甜，尾韻帶有清爽的回甘滋味，碎冰增添的沁涼感，格外解暑放鬆，令人品嚐起來既甜蜜又幸福。

椰皇泰綠奶露

椰奶融合香甜的奶綠迸發出令人讚不絕口的濃郁滋味，奶綠入口多了一股綿密滑順的椰香，中和茶葉的苦澀，帶來與眾不同的甜蜜滋味，對於喜愛椰香飲品的消費者，絕對讓您愛不釋手！

泰皇恐龍美祿

杯杯沖泡香濃的美祿撒上可可粉，口感濃郁又滑順，每口散發著可可香氣，香甜滋味極具誘惑，推薦給喜歡濃郁的巧克力控的朋友品嚐。

手工鬆餅

除了泰式茶飲之外，手工鬆餅也是許多遊客朋友必買的人氣甜點，每日現做的鬆餅搭配鬆餅下午茶首選，吃起來酥脆帶有蓬鬆綿密口感，也可依照客人的口味喜好，選擇不同的淋醬品嚐。

下次來到夢時代遊玩，一定要品嚐看看泰茶香的獨家飲品美味，濃郁又具特色的泰奶系列、香甜鮮明的椰皇飲品以及巧克力控超愛的美祿，無比令人瘋狂愛上泰茶香美好的味道，相信你也一定會喜歡！


泰茶香-夢時代店


店家地址：高雄市前鎮區中華五路789號7F

營業時間：11:00-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3MKj2bC


延伸閱讀//高雄巷弄咖啡│文青老宅知性風！手沖、拿鐵、甜點愜意品嘗！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

夢時代 奶茶 鬆餅

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

獨／高雄休6天颱風假警接「高層會巡視」 203名警力投入護童

風災重創高雄號誌搶修近300路口 主要幹道恢復運作

颱風山陀兒侵襲高雄 環保局清運7200噸樹枝雜物

中央災變中心6日晚間撤除 基隆、高雄等5縣市環境整頓中

相關新聞

高雄夢時代必喝泰奶！特色椰皇回味無窮、輕食鬆餅午茶首選

來到高雄夢時代百貨走走，不妨點上一杯香甜的泰奶增添逛街的樂趣，以濃郁香甜著名的泰式飲品品牌「泰茶香-夢時代店」，讓你能夠在逛街之餘，還能盡情享受到一份沁涼迷人的滋味！

駁二必喝手搖飲！爆打檸檬茶、招牌檸檬特調夏日清新滋味

來到高雄駁二特區，頂著南台灣熱情的陽光，此時若想來上一杯清爽解暑的飲品，那你一定不能錯過駁二小有名氣的【小森檸爆打檸檬茶-駁二店】，酸爽消暑的手打檸檬茶，喝上一口沁涼清爽的暢快滋味瞬間融化南台灣的高溫！

高雄鼓山這樣玩！ 7大特色景點、12家在地美食文化全收錄

鼓山區擁有遠山近海的景緻，得天獨厚的環境不僅有著豐富的自然景觀，緊鄰高雄港的環境照就了此處的歷史韻味，也深深影響在地美食文化，一同走訪高雄鼓山，藉由探訪各大景點、品嚐各式美食，深入了解在地文化。

高雄浪漫秋夜超chill「盛Shot光年 酒空迷航」微醺探索

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄浪漫秋夜超 chill！高雄越夜越美麗、越夜越好玩，秋夜涼爽宜人，夜玩高雄正是時候。高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）局長高閔琳表示，夜遊高雄最適合搭配美酒佳餚，特別攜手民間餐

到屏東健行去！南迴公路上的綠色帽子－雙流森林遊樂區「帽子山」

udn走跳旅遊／布魯 屏東縣獅子鄉的雙流森林遊樂區，區內有多條步道可以健行，有瀑布美景可觀賞，夏天可以在清淺安全的溪中戲水消暑，是南迴公路上的郊遊好去處。 其實雙流遊樂區內，還有一座帽子山也很

這不是沖繩！ 墾丁最新「度假風飯店」要來了 無敵海景第一排「360度空中酒吧、夢幻泳池」超Chill氛圍不輸外國

墾丁度假感新飯店！台灣在地旅宿品牌「Hotel dùa」下一站插旗墾丁，打造全新度假風住宿體驗，「360度空中屋頂酒吧、空中夢幻泳池」更是新飯店的主打亮點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。