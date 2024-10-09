高雄夢時代必喝泰奶！特色椰皇回味無窮、輕食鬆餅午茶首選





座落在高雄市知名百貨公司夢時代7樓的「泰茶香-夢時代店」，是高雄超人氣的泰式茶飲品牌，品牌主要販售多種特色的泰式茶飲，帶給消費者獨家濃郁的泰式好茶滋味，因此深受許多遊客的青睞，喜愛濃郁系的朋友，來到夢時代旅遊肯定不能錯過泰式奶茶魅力！





品牌原物料以泰國原產的茶葉沖泡而成，泡製出的茶湯都能看到鮮豔橘紅色，為奶茶增添獨特的香氣與天然色素，別緻的泰式風味也獲得許多消費者的好評。

菜單

泰皇金絲奶茶

品牌最主推的「泰皇金絲奶茶」，入口就能感受到濃醇的奶香，喝起來相當濃郁卻不死甜，尾韻帶有清爽的回甘滋味，碎冰增添的沁涼感，格外解暑放鬆，令人品嚐起來既甜蜜又幸福。

椰皇泰綠奶露

椰奶融合香甜的奶綠迸發出令人讚不絕口的濃郁滋味，奶綠入口多了一股綿密滑順的椰香，中和茶葉的苦澀，帶來與眾不同的甜蜜滋味，對於喜愛椰香飲品的消費者，絕對讓您愛不釋手！

泰皇恐龍美祿

杯杯沖泡香濃的美祿撒上可可粉，口感濃郁又滑順，每口散發著可可香氣，香甜滋味極具誘惑，推薦給喜歡濃郁的巧克力控的朋友品嚐。

手工鬆餅

除了泰式茶飲之外，手工鬆餅也是許多遊客朋友必買的人氣甜點，每日現做的鬆餅搭配鬆餅下午茶首選，吃起來酥脆帶有蓬鬆綿密口感，也可依照客人的口味喜好，選擇不同的淋醬品嚐。

下次來到夢時代遊玩，一定要品嚐看看泰茶香的獨家飲品美味，濃郁又具特色的泰奶系列、香甜鮮明的椰皇飲品以及巧克力控超愛的美祿，無比令人瘋狂愛上泰茶香美好的味道，相信你也一定會喜歡！





泰茶香-夢時代店





店家地址：高雄市前鎮區中華五路789號7F

營業時間：11:00-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3MKj2bC





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