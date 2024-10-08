快訊

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

罷樑發言人李晏蓉：民進黨未主動介入 憂同意票少於不同意

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

聽新聞
0:00 / 0:00

駁二必喝手搖飲！爆打檸檬茶、招牌檸檬特調夏日清新滋味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


來到高雄頗具盛名的駁二特區旅遊，建議一定要來杯冰爽的手搖飲，網路頗具名氣的「小森檸爆打檸檬茶」，品牌飲品有別於坊間的連鎖茶飲品牌，主打爆打檸檬茶的清新飲品，成為當地頗具特色的飲品店，喜愛清爽酸甜口味的消費者，歡迎來「小森檸」嚐鮮看看！



品牌以「爆打檸檬」為主打，強烈突顯檸檬獨一無二的風味，店內的各式調飲大部分以檸檬進行調製，在酷爽的夏日裡享受小森檸帶來的美好寧靜，冰冰涼涼的酸甜滋味去除一切燥熱！

菜單

「檸檬特調」基底都是用高品質的香水檸檬去製作，因其果皮比起一般檸檬更具香氣，酸度不重，所以採用手打的方式，將果皮、香氣、營養溶入飲品中，即便是怕酸的朋友也能放心嚐鮮。

小森爆打檸檬茶

小森爆打檸檬茶是以高品質的的香水檸檬用爆打的方式，榨出新鮮的檸檬汁、配以紅茶的黃金比例，加上固有的甜度、冰塊調配而成，清新爽口的滋味，增添店家特製檸檬醬，尾韻的香甜令人更加有驚喜感！

爆打檸檬氣泡水

爆打檸檬氣泡水也是一款清新經典的飲品，零卡零負擔又能嘗到檸檬的果香，與氣泡水結合的暢快口感，讓人感到輕盈療癒的舒適感。

小森爆打檸檬蜜

小森爆打檸檬蜜則是一道酸甜可口的飲品，天然的蜂蜜搭配爆打檸檬汁簡直絕配，喝起來檸香四溢、酸甜滋味清新無比，讓人一喝就愛上！

帶有木質香的岩葉紅茶與淡雅清香的雲霧青茶，兩種本身茶味香醇而紮實，喜愛純茶類的朋友，也很推薦！

▲岩葉紅茶。
▲岩葉紅茶。

▲雲霧青茶。
▲雲霧青茶。

【小森檸爆打檸檬茶-駁二店】也推出自帶環保杯有折扣10元的優惠，希望與消費者一同環保愛地球，因此品牌選用的容器也是可以一再重複使用的材質，極具特色的檸檬飲品，下次來到駁二一定要來朝聖看看！

小森檸爆打檸檬茶-駁二店

店家地址：高雄市鹽埕區新化街117號

營業時間：平日11:30-19:45

假日11:00-19:45

店家電話：075217465

粉絲專頁：https://bit.ly/47qBMGp


延伸閱讀//高雄手作甜湯、冰品│創意滿分彩色粉粿、岩雪系冰品消暑首選！/b>

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 手搖 消暑

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

開48槍尋仇判8年 屏東角頭「鴨頭」已死今判公訴不受理

「肉乾+珍奶」超獵奇手搖！ 御私藏台北大巨蛋店試營運「炙燒布蕾黑龍奶買1送1、爆打渣男檸檬茶買2送1」

綠色未來由「檸」開始！味全挺檸運動超給力 用5100萬顆檸檬挺在地

味全助攻屏東檸檬搶搶滾 萬人齊聚大巨蛋 挺在地農業永續發展

相關新聞

駁二必喝手搖飲！爆打檸檬茶、招牌檸檬特調夏日清新滋味

來到高雄駁二特區，頂著南台灣熱情的陽光，此時若想來上一杯清爽解暑的飲品，那你一定不能錯過駁二小有名氣的【小森檸爆打檸檬茶-駁二店】，酸爽消暑的手打檸檬茶，喝上一口沁涼清爽的暢快滋味瞬間融化南台灣的高溫！

高雄鼓山這樣玩！ 7大特色景點、12家在地美食文化全收錄

鼓山區擁有遠山近海的景緻，得天獨厚的環境不僅有著豐富的自然景觀，緊鄰高雄港的環境照就了此處的歷史韻味，也深深影響在地美食文化，一同走訪高雄鼓山，藉由探訪各大景點、品嚐各式美食，深入了解在地文化。

高雄浪漫秋夜超chill「盛Shot光年 酒空迷航」微醺探索

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄浪漫秋夜超 chill！高雄越夜越美麗、越夜越好玩，秋夜涼爽宜人，夜玩高雄正是時候。高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）局長高閔琳表示，夜遊高雄最適合搭配美酒佳餚，特別攜手民間餐

到屏東健行去！南迴公路上的綠色帽子－雙流森林遊樂區「帽子山」

udn走跳旅遊／布魯 屏東縣獅子鄉的雙流森林遊樂區，區內有多條步道可以健行，有瀑布美景可觀賞，夏天可以在清淺安全的溪中戲水消暑，是南迴公路上的郊遊好去處。 其實雙流遊樂區內，還有一座帽子山也很

這不是沖繩！ 墾丁最新「度假風飯店」要來了 無敵海景第一排「360度空中酒吧、夢幻泳池」超Chill氛圍不輸外國

墾丁度假感新飯店！台灣在地旅宿品牌「Hotel dùa」下一站插旗墾丁，打造全新度假風住宿體驗，「360度空中屋頂酒吧、空中夢幻泳池」更是新飯店的主打亮點，...

楠梓必吃鐵板牛排！豪華肉品美味滿分 豐富自助吧無限吃

楠梓在地居民超推薦的排餐【板塊牛排-楠梓店】，品牌主打份量滿分的鐵板排餐，獨家蔬菜麵結合濃郁醬汁搭配超霸氣主食，每款餐點都讓消費者能夠大快朵頤！高CP值又親民的價格，深受當地居民與遊客的喜愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。