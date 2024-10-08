駁二必喝手搖飲！爆打檸檬茶、招牌檸檬特調夏日清新滋味
來到高雄頗具盛名的駁二特區旅遊，建議一定要來杯冰爽的手搖飲，網路頗具名氣的「小森檸爆打檸檬茶」，品牌飲品有別於坊間的連鎖茶飲品牌，主打爆打檸檬茶的清新飲品，成為當地頗具特色的飲品店，喜愛清爽酸甜口味的消費者，歡迎來「小森檸」嚐鮮看看！
品牌以「爆打檸檬」為主打，強烈突顯檸檬獨一無二的風味，店內的各式調飲大部分以檸檬進行調製，在酷爽的夏日裡享受小森檸帶來的美好寧靜，冰冰涼涼的酸甜滋味去除一切燥熱！
「檸檬特調」基底都是用高品質的香水檸檬去製作，因其果皮比起一般檸檬更具香氣，酸度不重，所以採用手打的方式，將果皮、香氣、營養溶入飲品中，即便是怕酸的朋友也能放心嚐鮮。
小森爆打檸檬茶是以高品質的的香水檸檬用爆打的方式，榨出新鮮的檸檬汁、配以紅茶的黃金比例，加上固有的甜度、冰塊調配而成，清新爽口的滋味，增添店家特製檸檬醬，尾韻的香甜令人更加有驚喜感！
爆打檸檬氣泡水也是一款清新經典的飲品，零卡零負擔又能嘗到檸檬的果香，與氣泡水結合的暢快口感，讓人感到輕盈療癒的舒適感。
小森爆打檸檬蜜則是一道酸甜可口的飲品，天然的蜂蜜搭配爆打檸檬汁簡直絕配，喝起來檸香四溢、酸甜滋味清新無比，讓人一喝就愛上！
帶有木質香的岩葉紅茶與淡雅清香的雲霧青茶，兩種本身茶味香醇而紮實，喜愛純茶類的朋友，也很推薦！
【小森檸爆打檸檬茶-駁二店】也推出自帶環保杯有折扣10元的優惠，希望與消費者一同環保愛地球，因此品牌選用的容器也是可以一再重複使用的材質，極具特色的檸檬飲品，下次來到駁二一定要來朝聖看看！
店家地址：高雄市鹽埕區新化街117號
營業時間：平日11:30-19:45
假日11:00-19:45
店家電話：075217465
延伸閱讀//高雄手作甜湯、冰品│創意滿分彩色粉粿、岩雪系冰品消暑首選！/b>
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言