駁二必喝手搖飲！爆打檸檬茶、招牌檸檬特調夏日清新滋味





來到高雄頗具盛名的駁二特區旅遊，建議一定要來杯冰爽的手搖飲，網路頗具名氣的「小森檸爆打檸檬茶」，品牌飲品有別於坊間的連鎖茶飲品牌，主打爆打檸檬茶的清新飲品，成為當地頗具特色的飲品店，喜愛清爽酸甜口味的消費者，歡迎來「小森檸」嚐鮮看看！









品牌以「爆打檸檬」為主打，強烈突顯檸檬獨一無二的風味，店內的各式調飲大部分以檸檬進行調製，在酷爽的夏日裡享受小森檸帶來的美好寧靜，冰冰涼涼的酸甜滋味去除一切燥熱！

菜單

「檸檬特調」基底都是用高品質的香水檸檬去製作，因其果皮比起一般檸檬更具香氣，酸度不重，所以採用手打的方式，將果皮、香氣、營養溶入飲品中，即便是怕酸的朋友也能放心嚐鮮。

小森爆打檸檬茶

小森爆打檸檬茶是以高品質的的香水檸檬用爆打的方式，榨出新鮮的檸檬汁、配以紅茶的黃金比例，加上固有的甜度、冰塊調配而成，清新爽口的滋味，增添店家特製檸檬醬，尾韻的香甜令人更加有驚喜感！

爆打檸檬氣泡水

爆打檸檬氣泡水也是一款清新經典的飲品，零卡零負擔又能嘗到檸檬的果香，與氣泡水結合的暢快口感，讓人感到輕盈療癒的舒適感。

小森爆打檸檬蜜

小森爆打檸檬蜜則是一道酸甜可口的飲品，天然的蜂蜜搭配爆打檸檬汁簡直絕配，喝起來檸香四溢、酸甜滋味清新無比，讓人一喝就愛上！

帶有木質香的岩葉紅茶與淡雅清香的雲霧青茶，兩種本身茶味香醇而紮實，喜愛純茶類的朋友，也很推薦！

▲岩葉紅茶。

▲雲霧青茶。

【小森檸爆打檸檬茶-駁二店】也推出自帶環保杯有折扣10元的優惠，希望與消費者一同環保愛地球，因此品牌選用的容器也是可以一再重複使用的材質，極具特色的檸檬飲品，下次來到駁二一定要來朝聖看看！

小森檸爆打檸檬茶-駁二店

店家地址：高雄市鹽埕區新化街117號

營業時間：平日11:30-19:45

假日11:00-19:45

店家電話：075217465

粉絲專頁：https://bit.ly/47qBMGp





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