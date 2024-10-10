快訊

直播／現場逾30萬人湧入！國慶焰火今晚點亮雲林夜空 施放長達41分鐘

賴清德國慶講稿美方事先知情？總統府官員回應了

整理包／南韓女作家韓江獲文學獎殊榮 諾貝爾獎得獎者名單與傑出貢獻一覽

高雄期間限定親子景點！ 高雄輪船「名偵探柯南海上巴士」超帥氣動畫船身 營運到明年四月底

加小菲愛碎碎唸／ 文、圖／加小菲

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸

高雄親子景點推薦！！柯南迷看過來！♥名偵探柯南海上巴士♥主題航線現正營運中。沒想到還沒出發去日本鳥取找柯南，居然在高雄旗津碼頭幸運搭到柯南的海上巴士。主題航線的行駛路線是在棧貳庫海側廣場和旗津碼頭之間往返，除了船身有帥氣的柯南、怪盜基德，還有少年偵探團之外，船上也有一些動畫相關佈置，只差沒有播放BGM了！！！主題航線營運到明年四月底，現在從棧貳庫購票登船就會贈送集章護照，集滿六個章就可以抽限量胸章喔！

♥名偵探柯南海上巴士♥

小菲一直都還蠻喜歡從棧貳庫前往旗津輪渡站的這條航線，去年暑假搭到史努比主題海上巴士的時候就覺得很驚喜。

雖然價格比起鼓山渡輪站的渡輪貴了些，但是坐起來相對舒服,在棧貳庫等待船開的時間也不無聊。

若是想要獲得集章護照，記得要在棧貳庫海側廣場這邊購票才會拿到。

六個集章點分別在棧貳庫／鼓山輪渡站／旗津輪渡站／高雄燈塔／旗津天后宮／旗津貝殼館

集完章就可到棧貳庫的二樓參加限量徽章的抽獎。

航班也幫大家列在底下提供參考

雖然♥名偵探柯南海上巴士♥是今年暑假開航，但我完全沒follow到是有多混，哈哈哈！這次是因為從旗津渡輪站要回市區，想說時間差不多了不然我們就搭回棧貳庫好了。在等候區看到櫃台旁放了灰原哀的卡通立牌還有印章，然後遠遠看到船出發時才發現居然是柯南的主題船身。

瞬間腦海中立刻響起柯南的主題曲，哈哈哈哈哈！

船身都是大家熟悉的柯南主角群們，帥氣的柯南、沉睡的小五郎都是必要的，哈哈哈！

根據之前搭乘Snoopy主題的經驗，座位區應該也有一些佈置。

果然走到座位區就看到了許多海報展示。

我的怪盜基德阿～有夠帥的，哈哈哈哈！

座位後方也有貼了柯南的徽章對講機、蝴蝶結、手錶等經典的道具貼紙。

短短的八分鐘航程平穩舒服，雖然沒有冷氣開放，但不會有鼓山渡輪船的擁擠不適。

夕陽時刻看出去的景色也相當宜人夢幻。

喜歡柯南的朋友們來到高雄記得一定要來搭乘主題水上巴士喔！！

名偵探柯南海上巴士

營運日期：週一、三、四、五、六、日（每週二公休）

航線：棧貳庫出發至旗津

營運時間：平日13:00-16:45、假日13:00-19:45

單程票價：全票80元、半票40元（6-12歲兒童、65歲以上長者及身障與陪伴者半價）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/kcs.kcg.gov.tw

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

史努比 旗津 航線 護照 高雄旅遊

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

高雄期間限定親子景點！ 高雄輪船「名偵探柯南海上巴士」超帥氣動畫船身 營運到明年四月底

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸 高雄親子景點推薦！！柯南迷看過來！名偵探柯南海上巴士主題航線現正營運中。沒想到還沒出發去日本鳥取找柯南，居然在高雄旗津碼頭幸運搭到柯南的海上巴士。主題航線的行駛路

回台後會想念！金門必吃「浯倆牛肉麵」 將金門特產熬煮入餐 吃出新一代金門味

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 正在安排金門旅行的您們，知道哪處是必吃金門美食嗎？既然都飛到金門了，不妨吃吃金門在地美食，增加旅行的回憶，請跟著貪吃鬼熊熊一同前往最熱鬧，並且也是在金城老街上，同時也

高雄夢時代必喝泰奶！特色椰皇回味無窮、輕食鬆餅午茶首選

來到高雄夢時代百貨走走，不妨點上一杯香甜的泰奶增添逛街的樂趣，以濃郁香甜著名的泰式飲品品牌「泰茶香-夢時代店」，讓你能夠在逛街之餘，還能盡情享受到一份沁涼迷人的滋味！

駁二必喝手搖飲！爆打檸檬茶、招牌檸檬特調夏日清新滋味

來到高雄駁二特區，頂著南台灣熱情的陽光，此時若想來上一杯清爽解暑的飲品，那你一定不能錯過駁二小有名氣的【小森檸爆打檸檬茶-駁二店】，酸爽消暑的手打檸檬茶，喝上一口沁涼清爽的暢快滋味瞬間融化南台灣的高溫！

高雄鼓山這樣玩！ 7大特色景點、12家在地美食文化全收錄

鼓山區擁有遠山近海的景緻，得天獨厚的環境不僅有著豐富的自然景觀，緊鄰高雄港的環境照就了此處的歷史韻味，也深深影響在地美食文化，一同走訪高雄鼓山，藉由探訪各大景點、品嚐各式美食，深入了解在地文化。

高雄浪漫秋夜超chill「盛Shot光年 酒空迷航」微醺探索

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄浪漫秋夜超 chill！高雄越夜越美麗、越夜越好玩，秋夜涼爽宜人，夜玩高雄正是時候。高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）局長高閔琳表示，夜遊高雄最適合搭配美酒佳餚，特別攜手民間餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。