「高雄熊ｘ喔熊」雙熊合體！「高雄愛．月熱氣球」移師田寮月世界

【旅奇傳媒/編輯部報導】「雙熊見面會」？就是熊熊愛上你！「2024高雄愛．月熱氣球」活動於10/5、10/6移師田寮月世界舉辦，除超吸睛的「高雄熊」造型熱氣球首度在惡地形亮相，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）更特別邀請交通部觀光署「喔熊組長」熱氣球於9/28特別南下，營造讓兩顆熊熊熱氣球合體的「雙熊見面會」；讓全國最萌的「高雄熊」與「台灣觀光喔熊組長」，結合田寮月世界泥岩惡地地質公園的絕美畫面，向國內外遊客行銷展現台灣高雄的觀光魅力。

▲熱氣球升空倒映於月世界玉池。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，為積極推展高雄觀光、行銷高雄，觀光局特別委託全球知名熱氣球製造商 Ultramagic 打造高達28.3公尺、體積達3,400立方公尺，最大乘載量為1,173公斤的「高雄熊」造型熱氣球，不僅要把高雄熊的可愛放大，還要為高雄創造更多話題性。

今年「2024高雄愛．月熱氣球」愛河場活動，高雄熊熱氣球首度亮相吸引大批民眾前往觀賞，本週高雄熊首度移師田寮月世界，更邀請「喔熊組長」熱氣球一同飛翔於田寮奇特的惡地形絕美的天際線，不僅把可愛放大，還要加倍可愛！而高雄熊熱氣球也將在田寮月世界升空開放民眾購票繫留體驗，歡迎大家來月世界搭乘熱氣球，感受濃濃的「登月」氛圍。

▲高雄熊熱氣球首度亮相吸引大批民眾圍觀。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲交通部觀光署喔雄組長熱氣球。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高閔琳說，月世界地景公園除了飛高高的熱氣球繫留活動外，也安排多個熱氣球拍照打卡點及全新改版的「土雞獸」裝置藝術同步亮相；黃昏日落後還加碼熱氣球燈光展演秀，特別規劃長達200公尺的月世界夜間七彩燈光，並搭配音樂節奏變換燈光，將帶給民眾滿滿的視覺與聽覺饗宴，歡迎大小朋友和遊客親臨田寮月世界，感受不一樣的「夜世界」熱氣球視覺饗宴。

▲月世界搭配燈光躍身一變成「夜」世界。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局表示，遊客可至月世界的地質公園欣賞熱氣球及惡地泥岩地貌，逛完園區再到遊客中心休憩、購買伴手禮、品嘗小吃。一樓的小農市集有跟月世界地景相似的泥火山冰淇淋、泥岩茶葉蛋，以及使用泥火山的水特殊處理製成的火山豆花。二樓的田寮農會展售中心，特別挑選當地農特產品與全台農會特色商品作展售，熱氣球活動期間推出滿額贈太空人氣球或手機架等好禮活動。

▲田寮農會於熱氣球活動期間推出滿額贈太空人氣球或手機架等好禮活動。 圖：高雄市政府觀光局／提供

田寮農會總幹事陳金城說，田寮有個隱形冠軍，就是毛豬產量特別多，真空包裝的鹹豬肉，鹹香夠味讓大家買得開心又吃得放心。而田寮月世界最負盛名的美食就是土雞，在地業者更推出泥火山版本菜單，其中最具盛名的泥火山雞，饕客敲開經過烘烤的泥火山外殼後，裡面一整隻香嫩多汁的土雞香味撲鼻；此外還有許多特色土雞料理，都是高雄田寮區諸多特色美食之一，邀請大家一起來高雄月世界看美景、嚐美食，歡度充實假期。

▲泥火山茶葉蛋「色香味」俱全。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲火山豆花大受好評。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局最後補充，目前月世界熱氣球繫留體驗活動線上票已完售，活動期間現場會視當天氣候及搭乘情形，開放現場售票，歡迎民眾把握機會不要錯過。觀光局溫馨提醒，本次月世界活動現場備有5處停車場、4處接駁站點及接駁車服務，請民眾出門前收聽警廣相關廣播，注意台28線行車狀況，更多活動資訊，可至「高雄旅遊網」及FB官方粉絲專頁查詢。

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