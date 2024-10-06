「高雄熊ｘ喔熊」雙熊合體！「高雄愛．月熱氣球」移師田寮月世界
【旅奇傳媒/編輯部報導】「雙熊見面會」？就是熊熊愛上你！「2024高雄愛．月熱氣球」活動於10/5、10/6移師田寮月世界舉辦，除超吸睛的「高雄熊」造型熱氣球首度在惡地形亮相，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）更特別邀請交通部觀光署「喔熊組長」熱氣球於9/28特別南下，營造讓兩顆熊熊熱氣球合體的「雙熊見面會」；讓全國最萌的「高雄熊」與「台灣觀光喔熊組長」，結合田寮月世界泥岩惡地地質公園的絕美畫面，向國內外遊客行銷展現台灣高雄的觀光魅力。
觀光局長高閔琳表示，為積極推展高雄觀光、行銷高雄，觀光局特別委託全球知名熱氣球製造商 Ultramagic 打造高達28.3公尺、體積達3,400立方公尺，最大乘載量為1,173公斤的「高雄熊」造型熱氣球，不僅要把高雄熊的可愛放大，還要為高雄創造更多話題性。
今年「2024高雄愛．月熱氣球」愛河場活動，高雄熊熱氣球首度亮相吸引大批民眾前往觀賞，本週高雄熊首度移師田寮月世界，更邀請「喔熊組長」熱氣球一同飛翔於田寮奇特的惡地形絕美的天際線，不僅把可愛放大，還要加倍可愛！而高雄熊熱氣球也將在田寮月世界升空開放民眾購票繫留體驗，歡迎大家來月世界搭乘熱氣球，感受濃濃的「登月」氛圍。
高閔琳說，月世界地景公園除了飛高高的熱氣球繫留活動外，也安排多個熱氣球拍照打卡點及全新改版的「土雞獸」裝置藝術同步亮相；黃昏日落後還加碼熱氣球燈光展演秀，特別規劃長達200公尺的月世界夜間七彩燈光，並搭配音樂節奏變換燈光，將帶給民眾滿滿的視覺與聽覺饗宴，歡迎大小朋友和遊客親臨田寮月世界，感受不一樣的「夜世界」熱氣球視覺饗宴。
觀光局表示，遊客可至月世界的地質公園欣賞熱氣球及惡地泥岩地貌，逛完園區再到遊客中心休憩、購買伴手禮、品嘗小吃。一樓的小農市集有跟月世界地景相似的泥火山冰淇淋、泥岩茶葉蛋，以及使用泥火山的水特殊處理製成的火山豆花。二樓的田寮農會展售中心，特別挑選當地農特產品與全台農會特色商品作展售，熱氣球活動期間推出滿額贈太空人氣球或手機架等好禮活動。
田寮農會總幹事陳金城說，田寮有個隱形冠軍，就是毛豬產量特別多，真空包裝的鹹豬肉，鹹香夠味讓大家買得開心又吃得放心。而田寮月世界最負盛名的美食就是土雞，在地業者更推出泥火山版本菜單，其中最具盛名的泥火山雞，饕客敲開經過烘烤的泥火山外殼後，裡面一整隻香嫩多汁的土雞香味撲鼻；此外還有許多特色土雞料理，都是高雄田寮區諸多特色美食之一，邀請大家一起來高雄月世界看美景、嚐美食，歡度充實假期。
觀光局最後補充，目前月世界熱氣球繫留體驗活動線上票已完售，活動期間現場會視當天氣候及搭乘情形，開放現場售票，歡迎民眾把握機會不要錯過。觀光局溫馨提醒，本次月世界活動現場備有5處停車場、4處接駁站點及接駁車服務，請民眾出門前收聽警廣相關廣播，注意台28線行車狀況，更多活動資訊，可至「高雄旅遊網」及FB官方粉絲專頁查詢。
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