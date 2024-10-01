這不是沖繩！ 墾丁最新「度假風飯店」要來了 無敵海景第一排「360度空中酒吧、夢幻泳池」超Chill氛圍不輸外國
墾丁度假感新飯店！台灣在地旅宿品牌「Hotel dùa」下一站插旗墾丁，打造全新度假風住宿體驗，「360度空中屋頂酒吧、空中夢幻泳池」更是新飯店的主打亮點，能夠從不同角度感受最愜意的墾丁風情。
台灣在地質感旅宿品牌「Hotel dùa」繼高雄館後，下一站進軍旅遊勝地墾丁，除先前透露將於2024下半年正式與大家見面外，最新消息約自11月中下旬釋出。有別於高雄館營造「住飯店」舒適氛圍，墾丁館以「全新度假感」為主軸，不僅打造墾丁第一座「360度空中屋頂酒吧」，可以環景飽覽山海一線，還有「空中夢幻泳池」體驗清晨到日落不同時段的墾丁風情。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
不少網友看到好消息直呼「準備好要Go了」、「好美的度假飯店～期待」、「想再去一次墾丁了」、「台灣總算是有間像樣的濱海飯店了」，預計能成為到訪墾丁的旅遊新亮點與網美打卡地標。
「Hotel dùa」取名源於閩南語的「住」，除了為旅人們提供足以充分放鬆的住宿空間與體驗外，同時希望能結合在地文化和風情，以及溫馨如家的服務，給每個到訪的人留下一段愉快難忘的旅程。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言