快訊

惡劣！女毒蟲加速逃逸害所長殉職 冷血原因曝光：怕沒錢繳罰金

iPhone 16全系列快充達45W？實測充電速度驚人數據出爐

颱風山陀兒走到哪了？3平台即時動態隨時看 這裡吸6千人朝聖報現況

這不是沖繩！ 墾丁最新「度假風飯店」要來了 無敵海景第一排「360度空中酒吧、夢幻泳池」超Chill氛圍不輸外國

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Hotel dùa粉絲專頁
圖／Hotel dùa粉絲專頁

墾丁度假感新飯店！台灣在地旅宿品牌「Hotel dùa」下一站插旗墾丁，打造全新度假風住宿體驗，「360度空中屋頂酒吧、空中夢幻泳池」更是新飯店的主打亮點，能夠從不同角度感受最愜意的墾丁風情。

圖／Hotel dùa粉絲專頁
圖／Hotel dùa粉絲專頁

台灣在地質感旅宿品牌「Hotel dùa」繼高雄館後，下一站進軍旅遊勝地墾丁，除先前透露將於2024下半年正式與大家見面外，最新消息約自11月中下旬釋出。有別於高雄館營造「住飯店」舒適氛圍，墾丁館以「全新度假感」為主軸，不僅打造墾丁第一座「360度空中屋頂酒吧」，可以環景飽覽山海一線，還有「空中夢幻泳池」體驗清晨到日落不同時段的墾丁風情。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／Hotel dùa粉絲專頁
圖／Hotel dùa粉絲專頁

圖／Hotel dùa粉絲專頁
圖／Hotel dùa粉絲專頁

不少網友看到好消息直呼「準備好要Go了」、「好美的度假飯店～期待」、「想再去一次墾丁了」、「台灣總算是有間像樣的濱海飯店了」，預計能成為到訪墾丁的旅遊新亮點與網美打卡地標。

圖／Hotel dùa粉絲專頁
圖／Hotel dùa粉絲專頁

圖／Hotel dùa粉絲專頁
圖／Hotel dùa粉絲專頁

「Hotel dùa」取名源於閩南語的「住」，除了為旅人們提供足以充分放鬆的住宿空間與體驗外，同時希望能結合在地文化和風情，以及溫馨如家的服務，給每個到訪的人留下一段愉快難忘的旅程。

Hotel dùa高雄館。圖／Hotel dùa粉絲專頁
Hotel dùa高雄館。圖／Hotel dùa粉絲專頁

編輯推薦

屏東旅遊 熱門打卡 網美 酒吧

相關新聞

這不是沖繩！ 墾丁最新「度假風飯店」要來了 無敵海景第一排「360度空中酒吧、夢幻泳池」超Chill氛圍不輸外國

墾丁度假感新飯店！台灣在地旅宿品牌「Hotel dùa」下一站插旗墾丁，打造全新度假風住宿體驗，「360度空中屋頂酒吧、空中夢幻泳池」更是新飯店的主打亮點，...

楠梓必吃鐵板牛排！豪華肉品美味滿分 豐富自助吧無限吃

楠梓在地居民超推薦的排餐【板塊牛排-楠梓店】，品牌主打份量滿分的鐵板排餐，獨家蔬菜麵結合濃郁醬汁搭配超霸氣主食，每款餐點都讓消費者能夠大快朵頤！高CP值又親民的價格，深受當地居民與遊客的喜愛。

北部人只能羨慕！高雄高CP值「銅板價便當」便宜還好吃 老饕最愛「大雞腿飯、排骨飯」有3樣配菜只要70

高雄人吃好好！銅板價太超值，高雄鳳山有一間高CP值便當店，一份大雞腿飯只要70元，吃得飽的同時，味道也不馬虎，酥炸大雞腿肉嫩多汁，不少在地人都讚「很便宜！雞腿很大隻」、「...

絕美海景咖啡廳！ 屏東萬里桐 Oct.Sun Coffee 藍白小希臘秘境隱身在漁村內，激推紅烏龍布丁

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 今年的墾丁之旅特意安排了這間超美的「Oct.Sun Coffee」，以往往返墾丁通常是經過恆春市區，沒想到靠海的萬里桐一帶也別有一番風情。「Oct.Sun

東港華僑市場美食！網路近3000則評論，吃得到新鮮厚切生魚片、握壽司與丼飯，必點「魚肉爆量味噌湯」

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 這次安排兩天一夜的墾丁小旅行，終於來到心心念念的東港華僑市場！雖然有不少網友推薦可以到後壁湖吃生魚片，魚編在查詢資料時甚至還有看到40片200元的超便宜價格

2024「綠島必吃」推薦！精選7家質感早午餐、好吃特色餐點

綠島，一直是許多海人的歸屬、靜靜沈載著旅人們的情緒，在太陽照射下、翠綠的山巒與碧海交相輝映，每寸土地都蘊含著自然的野性與靜謐，站在海岸線上所傾聽到的潮汐聲如同大自然呢喃，低訴著綠島的古老傳說，夜幕降臨，滿天星斗映照在無垠的海面上，更是波光粼粼、如夢似幻！這裡，是一座容易使人醉心的小島，就連美食也讓人難以忘懷！今天就來幫大家盤點七家早午餐與好吃的特色餐點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。