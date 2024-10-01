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從國際到國境之南 屏東縣攜手華航推「9117B墾丁機場快線」

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為國際旅客量身打造的台灣好行「9117B 墾丁機場快線」，正式啟動。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
為國際旅客量身打造的台灣好行「9117B 墾丁機場快線」，正式啟動。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】依據交通部民用航空局最新統計，高雄國際機場113年夏季國際及兩岸定期客運航班已恢復至108年之83%，屏東縣政府為因應疫後國際旅遊復甦熱潮，為國際旅客重磅推出量身訂做的台灣好行「9117B 墾丁機場快線」，使用電子票證單趟最高只須支付163元。

本路線自今年7月起試營運，兩個月期間運量已成長近3成，推廣活動期間並與華航公司攜手合作，針對設籍「香港」及「新加坡」的外國旅客加碼提供縣府限量好禮及恆春租借電動機車優惠券，積極搶攻外國旅客觀光市場。

▲「9117B 墾丁機場快線」從高雄國際機場到墾丁，只停10站，不用60分鐘直抵「東港渡船碼頭」、170分鐘到「墾丁」。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲「9117B 墾丁機場快線」從高雄國際機場到墾丁，只停10站，不用60分鐘直抵「東港渡船碼頭」、170分鐘到「墾丁」。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東縣政府表示，疫後旅遊市場持續復甦，為搶攻疫後國際旅遊復甦熱潮，與交通部公路局高雄區監理所及屏東客運、高雄客運、國光客運等3家高墾線客運業者共同推動，並獲交通部觀光署爭取補助行駛「9117B 墾丁機場快線」台灣好行路線，從高雄國際機場到墾丁，中間只停10個站點，不用60分鐘就能從機場抵達「東港渡船碼頭」、170分鐘到「墾丁」，搭配觀光署的台灣好行刷卡半價優惠措施，旅客只要刷悠遊卡、一卡通、i-cash 等電子票證，單趟最高只須支付163元，打造外國旅客到訪屏東南端最便捷的交通運輸路線。

屏東縣政府交通旅遊處強調，「墾丁機場快線」自今年7月起試營運，運量持續大幅成長，本次攜手中華航空公司推動，年底前凡是設籍「香港」及「新加坡」的外國旅客搭乘華航班機的旅客抵達高雄國際機場，即可持「護照」及「登機證」，到國際線入境大廳的「墾丁機場快線」服務櫃檯，兌換縣府限量好禮及恆春租借電動機車優惠券，旅客拿到裡面附贈的限量一卡通後，可直接於櫃檯或便利商店儲值，刷卡上、下車即享半價優惠，非常的經濟實惠，歡迎國際旅客多加利用，一起搭乘前往屏東觀光旅遊。

旅客乘車前可先下載「屏東公車」APP 即時查看公車行駛動態，依預估到站時間提前10至15分鐘至候車處候車並招手搭乘。更多屏東交通及觀光景點資訊，歡迎參閱「屏東go交通」及「屏東go好玩」屏東縣政府交通旅遊處臉書粉絲團，隨時掌握屏東最新訊息。

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