高雄鼓山這樣玩！ 7大特色景點、12家在地美食文化全收錄

高雄鼓山區緊鄰鹽埕、前金、左營等區，有著好山好水的地理位置，不僅有高雄市立美術館、內惟藝術中心、柴山登山步道、壽山動物園、西子灣海水浴場、棧貳庫、打狗英國領事館文化園區等景點，從含括歷史文化到自然景色通通有，遊玩各大景點的同時，可別錯過在地特色美食！從創意早午餐、吃到飽餐廳、特調飲品到米其林指南推薦一應具全，跟著文章的介紹，了解鼓山區的魅力所在。

景點：





│高雄市立美術館





「高雄市立美術館」園區總計43公頃，40多件藝術雕塑及公共藝術，搭配大片的綠地與樹木，成為城市的一大亮點。藝術作品分佈於公園湖畔樹林草原之間，展現多元的視覺效果，也使自然環境延伸為美術館展場和教育的一部分。從美術館的多元參訪機制、高美書屋成立、優質餐廳進駐到園區近年所發展的生態導覽課程、文創市集及多項戶外活動，以創造觀眾「美術館一日藝術生態生活圈」的體驗為核心精神，實踐以美術館作為藝術生活、美學體驗平台的目標，也成為許多民眾假日出遊的好去處。

▲圖片來源：高雄旅遊網。

▲圖片來源：高雄旅遊網。

│內惟藝術中心

地址： 高雄市鼓山區美術館路80號

營業時間：09:30–17:30（週一公休）





│內惟藝術中心





「內惟藝術中心」位於高雄美術館西側，園區以高雄柴山作為設計概念，不規則的高低起伏建築群，高低起伏的純白外觀，以矩形組成的街廓式單層輕量建築群，融合周邊的自然景觀與公園綠意，園區串聯了周邊輕軌龍貓隧道、高雄美術館、兒童美術館、秀拉公園及內惟菜市場，館內的展廳、戲院，除了展廳、專業的國家級戲院外，另有珍貴典藏的作品修復展示空間、咖啡輕食餐廳、選物店及書店，不僅可慵懶地坐著閱讀書本，享受悠閒的午後時光。

▲圖片來源：高雄旅遊網。

▲圖片來源：高雄旅遊網。





【內惟藝術中心】

地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號

營業時間：11:00–21:00（週一公休）





│柴山登山步道





山友們推薦的「柴山登山步道」，步道鄰近市區好上手，步道保存完整的原生林相與珊瑚礁石灰岩的地形樣貌，讓前來的旅人與山友，能夠聆聽著蟲鳴鳥叫，不時瞧見松鼠等野生動物們在林間一閃而過，鼻尖聞著植物所散發出來的芬多精，觀賞盤根錯節的老榕樹、蓊鬱的樹林與成群列隊的台灣獼猴們，感受柴山獨特的生態體驗。

▲圖片來源：高雄旅遊網。

▲圖片來源：高雄旅遊網。





【柴山登山步道】

地址： 高雄市鼓山區青泉街98-1號





│壽山動物園





「壽山動物園」是南台灣最大，也是台灣三座市立動物園之一，不僅引進水豚，並與羊駝、迷你驢等多種草食動物進行混養，新設置動物友善的空中觀察廊道，讓高雄居民與遊客能以不同角度、低干擾的情況下。還能乘坐遊園小火車帶你逛園區；在參觀路線上設置趣味性的影片與解說牌，讓大小朋友能更深入了解動物的習性，是個適合親子休閒、戶外教學、生態科普的教育場所。

▲圖片來源：高雄旅遊網。

▲圖片來源：高雄旅遊網。





【壽山動物園】

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

營業時間：平日09:00-16:30、假日09:00–18:00（週一公休）





│西子灣海水浴場





「西子灣海水浴場」位在中山大學內，以夕陽美景及天然礁石聞名，不僅可觀海景、遠眺高雄港，也能到沙灘處玩水嬉戲，由平緩沙灘和細軟淺沙組成的海水浴場，成為許多親子遊客玩水首選。每當夜幕低垂，海岸線又是另一種景緻，漁船燈火閃爍其間，呈現海天一色美景。

▲圖片來源：高雄旅遊網。

▲圖片來源：高雄旅遊網。





【西子灣海水浴場】

地址：高雄市鼓山區蓮海路51號

營業時間：10:00–16:00





│打狗英國領事館文化園區





充滿歷史底韻的「打狗英國領事館文化園區」，也是高雄著名的避暑勝地，建於1879年的英式建築，領事館位於哨船頭碼頭邊，領事官邸則建於小山丘上，背山面海，是臺灣現存年代最久的西式近代建築，園區內完整保存官邸及領事館以及一條相互連通的登山古道，在這個山海交接處，好風景一覽無遺！也是觀夕的熱門景點。

▲圖片來源：高雄旅遊網。





【打狗英國領事館文化園區】

地址： 高雄市鼓山區蓮海路20號

營業時間：平日 10:00–19:00、假日09:00–19:00（週三公休）





│棧貳庫





「棧貳庫」原先是存放砂糖、輸運出口的倉庫，迄今已有百年歷史，修復過程中，特別保留老倉庫的歷史建築元素，例如老牆、老窗，藉以展現老建築簡約質樸的樣貌，「棧」代表著集結、出發、成就的精神。超過 3,000 平方公尺的挑高空間中，匯集全台職人、臺灣代表品牌，在這個新舊並陳的歷史場域裡，共同創作與圓夢，打造高雄港區親水購物、休憩新體驗。





▲圖片來源：高雄旅遊網。

▲圖片來源：高雄旅遊網。





【棧貳庫】

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

營業時間：10:00–22:00





美食：





│早點來-慶豐店





鼓山區超人氣早餐品牌【早點來-慶豐店】，堅持餐點現點現做，確保新鮮與美味，菜單以經典的中西式早餐為主軸，如經典的漢堡類、吐司類、蛋餅類通通有，還有各式各樣的單點小品、飲料可自由挑選，從醬料到料理搭配都不假他人之手，全部親力親為，成功打動民眾挑剔的味蕾，成為饕客早晨時光首選。

▲自製漢堡排堡是附近學生們的最愛！採用與長期合作肉商提供的優質豬肉，手打而成的豬肉漢堡排，再搭配台南麵包坊每日新鮮供應的漢堡麵包，層層堆疊而起的飽滿口感，讓吃下去的每一口都鮮嫩多汁，極具滿足感！





【早點來－慶豐店】

營業地址：高雄市鼓山區慶豐街5號

營業時間：06:00–13:00（週三公休）





│季洋咖啡 鼓山華榮店





在南台灣深植人心的咖啡品牌【季洋咖啡】在高雄鼓山也有分店！店面以隨行吧餐車呈現，主打快速、便捷的外帶模式，透過稀有「日式慢烘法」製成的咖啡豆，打造出的層次感絕佳的風味，不分男女老少都愛喝！

▲多多美式。品牌招牌咖啡特調，在美式咖啡中加入養樂多的創新口味，一推出就引起廣大迴響！養樂多的甜酸乳香與咖啡的香氣融合，形成一種新穎且迷人的香氣層次，與咖啡香、乳酸味相互平衡，酸味鮮明的創意滋味，除了香氣獨特之外，口感也更加立體！





【季洋咖啡－鼓山華榮店】

營業地址：高雄市鼓山區華榮路360號

營業時間：07:30–14:00（週三公休）





│陽光・樂天咖啡





鄰近西子灣與鼓山輪渡站特色咖啡廳【陽光・樂天咖啡】，為在地人與遊客提供舒適愜意的用餐空間，提供各式咖啡、輕食、飲品、甜點等餐點，品杯好咖啡，嚐一下輕食甜點，為精彩的旅程增添元氣與活力，享受美食與咖啡相伴的休閒時光。

▲高雄和煦陽光最適合來杯酸爽開胃的「西西里咖啡」，新鮮檸檬與美式咖啡調配出的沁涼滋味，加上一片檸檬片與迷迭香使其風味更上一層，喜歡檸檬美式的人絕對不可錯過！





【陽光・樂天咖啡】

店家地址：高雄市鼓山區臨海二路23-1號

營業時間：09:00-18:30（週一公休）





│AMPM 昉





【AMPM 昉】主打多樣風味的高品質咖啡、當日手作麵包、糕點與輕食，多元性的餐點讓消費者進店都能有不一樣的選擇，力求將最天然、最健康的美食呈現給，搭配典雅舒適的用餐環境，讓你在忙碌的生活中，來到這裡能夠享受愜意放鬆的好食光。





▲自家製麵包可以先點選自己喜歡的麵包體，再選擇下方配菜進行客製化的餐點組合，對於喜歡早午餐的消費者十分推薦。麵包分別有酸種、貝果、可頌等三種，並依造客人喜愛的配菜搭配，每一份都有獨特的口感與風味，讓客人能夠直接品嘗到自己喜愛的料理。





【AMPM昉】

店家地址：高雄市鼓山區美術東二路108號

營業時間：平日 10:00-20:00、假日 09:00-18:00





│A++大腸麵線金牌肉燥飯 美術館





深受民眾喜愛經典古早味美食【A++大腸麵線 金牌肉燥飯】，店內主打的大腸麵線、金牌肉燥飯有別於南部濃郁甜膩的風味，更注重餐點香氣、口感，味道比較不油膩，每一口都能感受到來自店家精心烹調的美味，帶給高雄人不一樣台式美食新體驗，深得當地人的青睞。

▲店內招牌人氣美食「大腸麵線」，麵線軟硬適中、滑順Q彈，大腸也處理得很乾淨沒有一絲異味，吃起來彈牙脆口，整體帶點醬油淡淡的香氣，口感清爽不會過於重口，喜歡吃辣的可以再加上店裡的特製辣椒醬，帶點刺激性的口感，味道會更加鮮明，層次感更為明顯。





【A++大腸麵線金牌肉燥飯 美術館門市】

店家地址：高雄市鼓山區美術南二路127號

營業時間：10:30-20:30





│貳哥食堂





獲得2023米其林指南推薦人氣中式餐館【貳哥食堂】，憑藉著老闆多年歷練的精湛手藝，以台灣在地食材為構基，添加創意思維與獨家調味，料理出一道道令人念念不忘的經典佳餚，化骨秋刀魚、梅干扣肉、豆乳二節翅更是其中翹楚。





▲化骨醬燒秋刀魚。店家憑藉這道菜獲得米其林肯定，將庶民美食大升級，讓看似普通的家常菜擄獲饕客的味蕾，背後可是下足功夫，魚頭、魚骨經醬燒燉煮至軟綿，無需擔心吞魚骨的問題，魚肉充滿香甜醬汁的風采，甜而不膩反而越吃越涮嘴，加入新鮮金桔後，天然果香與酸韻，讓口味更有層次感，不論單吃或下飯皆合適！





【貳哥食堂】

店家地址：高雄市鼓山區青海路145號

營業時間：11:30–13:50、17:00–20:50





│佐渡森





藏身在高雄鼓山住宅區內的隱藏版人氣名店─佐渡森，憑藉著道地的日式風味與多樣化的餐點內容，成為當地超人氣的日本料理品牌，更是以爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫等特色美食紅遍各大社群媒體，以職人精神細心琢磨的精緻美味，獻給每位懂吃的饕客。





【佐渡森 丼飯、壽司】

店家地址：高雄市鼓山區裕誠路1942號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00





│藏湘居酒屋-明華店





【藏湘居酒屋】座落在明華路上，是當地人大力推薦的日式居酒屋，提供宵夜跟晚餐的餐飲服務，加上舒適敞亮的用餐空間，很適合下班後朋友聚餐、情侶約會的餐廳，小酌的客人推薦必點炭火烤串當下酒菜，想吃飽的話可以選擇海鮮烏龍麵大份量保證過癮！

▲爆炒孜然羊。店家的招牌功夫菜，羊肉切成厚片以醃料、孜然、蔥蒜等辛香料醃製兩小時入味去羶，然後依次將大蔥、洋蔥、辣椒、杏鮑菇等入鍋爆香，再將羊肉大火快炒斷生至熟，出鍋前的一刻再撒入適當孜然粉跟料酒增香去腥，吸收鍋氣的羊肉香味四溢引人食指大動，肉質鮮嫩爽口，特別是搭配上杏鮑菇多了菌類的香氣以及Q彈嚼勁，使得餐點無論在口感、味道更為豐富，是道不能錯過的佳餚！





【藏湘居酒屋-明華店】

店家地址：高雄市鼓山區明華路240號

營業時間：17:30-01:00 （ 週二公休）





│野村燒肉 明誠店

高雄人一致好評的人氣燒肉店【野村燒肉-明誠店】還沒吃過就太落伍了！優雅的格調裝潢、豐富的自助吧吃到飽、多項頂級肉品食材應有盡有，推出超值、豪華、頂級三種消費方案，各方案搭配可無限點的肉品有所不同，但皆可自由享用豪華無比的自助吧吃到飽，且每桌都享有火鍋、燒烤兼具的「火烤兩吃」服務，定能讓愛吃肉的你大飽口福！

▲塊燒骰子牛肉、雪花霜降牛肉、蒜香奶油牛肉燒、澳洲穀飼板腱牛肉、黑胡椒帶骨豬排、法式戰斧豬排、伊比利豬舌、梅花豬、霜降豬等形形色色品項都吃的到！





【野村燒肉-明誠店】

營業地址：高雄市鼓山區明誠三路481號

營業時間：週一至週四11:00–22:30；週五至週日11:00–00:00





│Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店





高雄近期最夯約會打卡餐廳─Moon月鯉灣景觀咖啡廳，品牌將貨櫃餐車、音樂派對、露天酒吧、景觀咖啡廳等元素結合，藉由地方創生概念，讓飲品與台灣在地水果結合，調配出風味迥異的創意新滋味，搭配手作甜點、冰燻滷味，盡情享受高雄港灣的浪漫。

▲老闆大力推薦的芒果冰沙，特地屏東枋山直送愛文芒果，製作成冰沙香氣依舊濃厚，保留芒果最天然的果香與甜味，每一口都能感受到南台南獨有的熱情與魅力，沁涼滋味絕對是消暑飲品首選！





【Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店】

店家地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號

營業時間：17:00–00:30





│禾苑蔗片冰





夏日消暑聖品不再只有刨冰、雪花冰！【禾苑蔗片冰】以獨特的片冰冰品，與特色十足的炭燒、檸香基底，將甘蔗的風味完美展現，配料皆為每日純手工製成，讓每碗冰都誠意十足，也可按顧客喜好自行組合，打造出專屬自己的冰品，讓人可以盡情地暢快吃冰！





▲鮮芒甘露片冰為夏季限定的芒果系列冰品，採用芒果鮮果汁製成的片冰，搭配椰漿西米露、芒果果肉、西柚組合而成，沁涼爽口的芒果片冰與多種配料相互輝映，充分展現魅力十足的冰涼爽感，多層次的食材配料使其嚼勁十足，不愧為店內暢銷的消暑聖品之一！





【禾苑蔗片冰】

營業地址：高雄市鼓山區博愛二路347號

營業時間：13:00-22:00





│典欣古早味黑砂糖剉冰-鼓山裕誠店





【典欣古早味黑砂糖剉冰-鼓山裕誠店】擁有多款口味的剉冰、雪花冰，以及手工豆花，滿足顧客對傳統冰品的懷舊口感，牌的特色即是手工熬煮的黑砂糖漿，為冰品注入濃郁香甜的古早味。此外，豐富的配料也是店家冰品一大特色，讓你可以依照個人喜好自由搭配。

▲招牌黑砂糖麵茶剉冰。任選五種店家熬煮的精選配料，剉冰撒上店家特製手炒麵茶粉，麵茶粉中加入芝麻以及獨門配方，香氣濃郁且不噎口，與一般麵茶粉的口感略有不同。剉冰上再淋上精心熬煮的黑砂糖漿，使用自然發酵的黑砂糖，隨著時間的流逝，其香氣更加濃郁，濃濃的黑糖香氣讓整碗剉冰充滿了香甜的古早味。





【典欣古早味黑砂糖剉冰-鼓山裕誠店】

店家地址：高雄市鼓山區裕誠路1626號

營業時間：4月~10月 12:00-23:00、11月~3月 15:00-23:00





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