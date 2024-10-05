高雄鼓山這樣玩！ 7大特色景點、12家在地美食文化全收錄
高雄鼓山區緊鄰鹽埕、前金、左營等區，有著好山好水的地理位置，不僅有高雄市立美術館、內惟藝術中心、柴山登山步道、壽山動物園、西子灣海水浴場、棧貳庫、打狗英國領事館文化園區等景點，從含括歷史文化到自然景色通通有，遊玩各大景點的同時，可別錯過在地特色美食！從創意早午餐、吃到飽餐廳、特調飲品到米其林指南推薦一應具全，跟著文章的介紹，了解鼓山區的魅力所在。
「高雄市立美術館」園區總計43公頃，40多件藝術雕塑及公共藝術，搭配大片的綠地與樹木，成為城市的一大亮點。藝術作品分佈於公園湖畔樹林草原之間，展現多元的視覺效果，也使自然環境延伸為美術館展場和教育的一部分。從美術館的多元參訪機制、高美書屋成立、優質餐廳進駐到園區近年所發展的生態導覽課程、文創市集及多項戶外活動，以創造觀眾「美術館一日藝術生態生活圈」的體驗為核心精神，實踐以美術館作為藝術生活、美學體驗平台的目標，也成為許多民眾假日出遊的好去處。
地址： 高雄市鼓山區美術館路80號
營業時間：09:30–17:30（週一公休）
「內惟藝術中心」位於高雄美術館西側，園區以高雄柴山作為設計概念，不規則的高低起伏建築群，高低起伏的純白外觀，以矩形組成的街廓式單層輕量建築群，融合周邊的自然景觀與公園綠意，園區串聯了周邊輕軌龍貓隧道、高雄美術館、兒童美術館、秀拉公園及內惟菜市場，館內的展廳、戲院，除了展廳、專業的國家級戲院外，另有珍貴典藏的作品修復展示空間、咖啡輕食餐廳、選物店及書店，不僅可慵懶地坐著閱讀書本，享受悠閒的午後時光。
地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號
營業時間：11:00–21:00（週一公休）
山友們推薦的「柴山登山步道」，步道鄰近市區好上手，步道保存完整的原生林相與珊瑚礁石灰岩的地形樣貌，讓前來的旅人與山友，能夠聆聽著蟲鳴鳥叫，不時瞧見松鼠等野生動物們在林間一閃而過，鼻尖聞著植物所散發出來的芬多精，觀賞盤根錯節的老榕樹、蓊鬱的樹林與成群列隊的台灣獼猴們，感受柴山獨特的生態體驗。
地址： 高雄市鼓山區青泉街98-1號
「壽山動物園」是南台灣最大，也是台灣三座市立動物園之一，不僅引進水豚，並與羊駝、迷你驢等多種草食動物進行混養，新設置動物友善的空中觀察廊道，讓高雄居民與遊客能以不同角度、低干擾的情況下。還能乘坐遊園小火車帶你逛園區；在參觀路線上設置趣味性的影片與解說牌，讓大小朋友能更深入了解動物的習性，是個適合親子休閒、戶外教學、生態科普的教育場所。
地址：高雄市鼓山區萬壽路350號
營業時間：平日09:00-16:30、假日09:00–18:00（週一公休）
「西子灣海水浴場」位在中山大學內，以夕陽美景及天然礁石聞名，不僅可觀海景、遠眺高雄港，也能到沙灘處玩水嬉戲，由平緩沙灘和細軟淺沙組成的海水浴場，成為許多親子遊客玩水首選。每當夜幕低垂，海岸線又是另一種景緻，漁船燈火閃爍其間，呈現海天一色美景。
地址：高雄市鼓山區蓮海路51號
營業時間：10:00–16:00
充滿歷史底韻的「打狗英國領事館文化園區」，也是高雄著名的避暑勝地，建於1879年的英式建築，領事館位於哨船頭碼頭邊，領事官邸則建於小山丘上，背山面海，是臺灣現存年代最久的西式近代建築，園區內完整保存官邸及領事館以及一條相互連通的登山古道，在這個山海交接處，好風景一覽無遺！也是觀夕的熱門景點。
地址： 高雄市鼓山區蓮海路20號
營業時間：平日 10:00–19:00、假日09:00–19:00（週三公休）
「棧貳庫」原先是存放砂糖、輸運出口的倉庫，迄今已有百年歷史，修復過程中，特別保留老倉庫的歷史建築元素，例如老牆、老窗，藉以展現老建築簡約質樸的樣貌，「棧」代表著集結、出發、成就的精神。超過 3,000 平方公尺的挑高空間中，匯集全台職人、臺灣代表品牌，在這個新舊並陳的歷史場域裡，共同創作與圓夢，打造高雄港區親水購物、休憩新體驗。
地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號
營業時間：10:00–22:00
鼓山區超人氣早餐品牌【早點來-慶豐店】，堅持餐點現點現做，確保新鮮與美味，菜單以經典的中西式早餐為主軸，如經典的漢堡類、吐司類、蛋餅類通通有，還有各式各樣的單點小品、飲料可自由挑選，從醬料到料理搭配都不假他人之手，全部親力親為，成功打動民眾挑剔的味蕾，成為饕客早晨時光首選。
營業地址：高雄市鼓山區慶豐街5號
營業時間：06:00–13:00（週三公休）
在南台灣深植人心的咖啡品牌【季洋咖啡】在高雄鼓山也有分店！店面以隨行吧餐車呈現，主打快速、便捷的外帶模式，透過稀有「日式慢烘法」製成的咖啡豆，打造出的層次感絕佳的風味，不分男女老少都愛喝！
營業地址：高雄市鼓山區華榮路360號
營業時間：07:30–14:00（週三公休）
鄰近西子灣與鼓山輪渡站特色咖啡廳【陽光・樂天咖啡】，為在地人與遊客提供舒適愜意的用餐空間，提供各式咖啡、輕食、飲品、甜點等餐點，品杯好咖啡，嚐一下輕食甜點，為精彩的旅程增添元氣與活力，享受美食與咖啡相伴的休閒時光。
店家地址：高雄市鼓山區臨海二路23-1號
營業時間：09:00-18:30（週一公休）
【AMPM 昉】主打多樣風味的高品質咖啡、當日手作麵包、糕點與輕食，多元性的餐點讓消費者進店都能有不一樣的選擇，力求將最天然、最健康的美食呈現給，搭配典雅舒適的用餐環境，讓你在忙碌的生活中，來到這裡能夠享受愜意放鬆的好食光。
店家地址：高雄市鼓山區美術東二路108號
營業時間：平日 10:00-20:00、假日 09:00-18:00
深受民眾喜愛經典古早味美食【A++大腸麵線 金牌肉燥飯】，店內主打的大腸麵線、金牌肉燥飯有別於南部濃郁甜膩的風味，更注重餐點香氣、口感，味道比較不油膩，每一口都能感受到來自店家精心烹調的美味，帶給高雄人不一樣台式美食新體驗，深得當地人的青睞。
店家地址：高雄市鼓山區美術南二路127號
營業時間：10:30-20:30
獲得2023米其林指南推薦人氣中式餐館【貳哥食堂】，憑藉著老闆多年歷練的精湛手藝，以台灣在地食材為構基，添加創意思維與獨家調味，料理出一道道令人念念不忘的經典佳餚，化骨秋刀魚、梅干扣肉、豆乳二節翅更是其中翹楚。
店家地址：高雄市鼓山區青海路145號
營業時間：11:30–13:50、17:00–20:50
藏身在高雄鼓山住宅區內的隱藏版人氣名店─佐渡森，憑藉著道地的日式風味與多樣化的餐點內容，成為當地超人氣的日本料理品牌，更是以爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫等特色美食紅遍各大社群媒體，以職人精神細心琢磨的精緻美味，獻給每位懂吃的饕客。
店家地址：高雄市鼓山區裕誠路1942號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00
【藏湘居酒屋】座落在明華路上，是當地人大力推薦的日式居酒屋，提供宵夜跟晚餐的餐飲服務，加上舒適敞亮的用餐空間，很適合下班後朋友聚餐、情侶約會的餐廳，小酌的客人推薦必點炭火烤串當下酒菜，想吃飽的話可以選擇海鮮烏龍麵大份量保證過癮！
店家地址：高雄市鼓山區明華路240號
營業時間：17:30-01:00 （ 週二公休）
高雄人一致好評的人氣燒肉店【野村燒肉-明誠店】還沒吃過就太落伍了！優雅的格調裝潢、豐富的自助吧吃到飽、多項頂級肉品食材應有盡有，推出超值、豪華、頂級三種消費方案，各方案搭配可無限點的肉品有所不同，但皆可自由享用豪華無比的自助吧吃到飽，且每桌都享有火鍋、燒烤兼具的「火烤兩吃」服務，定能讓愛吃肉的你大飽口福！
營業地址：高雄市鼓山區明誠三路481號
營業時間：週一至週四11:00–22:30；週五至週日11:00–00:00
高雄近期最夯約會打卡餐廳─Moon月鯉灣景觀咖啡廳，品牌將貨櫃餐車、音樂派對、露天酒吧、景觀咖啡廳等元素結合，藉由地方創生概念，讓飲品與台灣在地水果結合，調配出風味迥異的創意新滋味，搭配手作甜點、冰燻滷味，盡情享受高雄港灣的浪漫。
店家地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號
營業時間：17:00–00:30
夏日消暑聖品不再只有刨冰、雪花冰！【禾苑蔗片冰】以獨特的片冰冰品，與特色十足的炭燒、檸香基底，將甘蔗的風味完美展現，配料皆為每日純手工製成，讓每碗冰都誠意十足，也可按顧客喜好自行組合，打造出專屬自己的冰品，讓人可以盡情地暢快吃冰！
營業地址：高雄市鼓山區博愛二路347號
營業時間：13:00-22:00
【典欣古早味黑砂糖剉冰-鼓山裕誠店】擁有多款口味的剉冰、雪花冰，以及手工豆花，滿足顧客對傳統冰品的懷舊口感，牌的特色即是手工熬煮的黑砂糖漿，為冰品注入濃郁香甜的古早味。此外，豐富的配料也是店家冰品一大特色，讓你可以依照個人喜好自由搭配。
店家地址：高雄市鼓山區裕誠路1626號
營業時間：4月~10月 12:00-23:00、11月~3月 15:00-23:00
延伸閱讀//網友們一致好評！高雄必買伴手禮 「法式牛軋糖」軟綿不黏牙！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言