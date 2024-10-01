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楠梓必吃鐵板牛排！豪華肉品美味滿分 豐富自助吧無限吃

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


位在高雄市楠梓區朝新路上的【板塊牛排楠梓店】，是在地有著高人氣的平價牛排店，品牌提供多樣化的排餐組合，讓肉食主義的饕客盡情享受到澎派、精緻豪華排餐，搭配濃湯、飲料、冰品、零食等自助吧，餐點堅持現點現做、食材豐富，希望讓每個客人都能吃的滿足，盡興而歸！


內用區寬敞舒適，以2-4人桌椅為主，工業風的裝潢擺設，盡顯低調精緻風格，又能使空間顯得更加高級化，讓消費者進店就能感覺到舒服用餐空間。


若是內用的客人還能享有自助吧的額外餐點福利，當日現煮的牛肉湯與玉米濃湯的美味湯品，以及飲品、冰品、零食無限量供應，讓客人花小錢就能有超值享受。


菜單


品牌主打高品質的原塊現切的肉品，尤其對於喜愛牛肉個別部位的饕客，店家也能呈現出最好的鐵板料理，若是肉食主義的饕客，雙拼的隱藏套餐無疑是你更好的選擇，讓你一次享用兩種肉品的極致美味，店家還有提供蘑菇醬以及黑胡椒醬給顧客選擇，若想要一次吃到兩種口味也可以選擇綜合醬。


沙朗牛排


採用紐澳國家的原肉，肉塊略帶肉筋的嚼勁，店家切成薄片煎烤，使肉質與油香充滿牛肉香氣，滋味令人難以忘懷，是店內最受歡迎的品項之一！


厚切豬排


選用台灣國產豬的里肌肉，肉塊經過斷筋以及醃製調味後，口感紮實又多汁，讓喜愛吃肉的你一定能感到滿滿的飽足感！


雞腿排


大朋友、小朋友愛不釋手的雞腿排，將雞皮煎製金黃酥脆，配上軟嫩多汁的雞腿，每口都能感受到雞肉鮮嫩與鮮甜，令人回味無窮！



1號餐 雞腿排+沙朗薄片牛排


肉食主義的你一定要選擇雙拼套餐，尤其喜愛大快朵頤豪華鮮美的肉塊，1號餐就是相當優惠的選擇，帶有雞腿排的鮮嫩多汁，以及沙朗牛排獨有的口感，帶給你最多重的味覺饗宴！


2號餐 板腱牛排+嫩肩雞排


若喜歡肉質柔軟，滋味鮮甜的老饕，則是推薦2號餐的板腱牛排與嫩肩雞排組合，兩種都是甜美鮮嫩、口感紮實多汁的肉質，配上醬汁更加不膩口，相當誘人層次十足！


【板塊牛排】從夜市白手起家至今，提供別出心裁的蔬菜麵與特色醬料，搭配品質優良的肉品打造出風味滿分的排餐組合，不僅成為在地老饕美好的共同回憶，更是南台灣最具代表性的排餐品牌，下次想吃牛排的朋友，不妨就到店裡嚐嚐鮮吧！


板塊牛排楠梓店

店家地址：高雄市楠梓區朝新路185號

營業時間：11:00-14:00 16:30-22:00 週二公休

店家電話：073512225

粉絲專頁：https://bit.ly/3BnkUEt


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