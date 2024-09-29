北部人只能羨慕！高雄高CP值「銅板價便當」便宜還好吃 老饕最愛「大雞腿飯、排骨飯」有3樣配菜只要70

綠島，一直是許多海人的歸屬、靜靜沈載著旅人們的情緒，在太陽照射下、翠綠的山巒與碧海交相輝映，每寸土地都蘊含著自然的野性與靜謐，站在海岸線上所傾聽到的潮汐聲如同大自然呢喃，低訴著綠島的古老傳說，夜幕降臨，滿天星斗映照在無垠的海面上，更是波光粼粼、如夢似幻！這裡，是一座容易使人醉心的小島，就連美食也讓人難以忘懷！今天就來幫大家盤點七家早午餐與好吃的特色餐點吧！

2024-09-23 11:00