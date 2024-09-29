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北部人只能羨慕！高雄高CP值「銅板價便當」便宜還好吃 老饕最愛「大雞腿飯、排骨飯」有3樣配菜只要70

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友呂京娜分享）和臉書社團五甲好好逛
圖／摘自Google地圖（網友呂京娜分享）和臉書社團五甲好好逛

高雄人吃好好！銅板價太超值，高雄鳳山有一間高CP值便當店，一份大雞腿飯只要70元，吃得飽的同時，味道也不馬虎，酥炸大雞腿肉嫩多汁，不少在地人都讚「很便宜！雞腿很大隻」、「只能說便宜又好吃」。

圖／摘自Google地圖（網友呂京娜分享）
圖／摘自Google地圖（網友呂京娜分享）

北部人望塵莫及的高CP值！高雄鳳山的「逢昌大雞腿飯」實惠出了名，大雞腿飯和排骨飯都是百元有找，份量實在、主菜口味好且能吃飽飽，深受在地人喜愛並時常回訪。雖然店家宣布，10/1起「大雞腿飯」及「排骨飯」皆調漲5元，新售價為70元，但仍是佛心好價，且配菜還增加為3樣，老主顧表示「就算漲價還是非常便宜」，其他品項則維持不變。

圖／摘自臉書社團五甲好好逛
圖／摘自臉書社團五甲好好逛

逢昌大雞腿飯在Google擁有不少好評，網友分享「雞腿是大雞腿不是棒棒腿」、「雞腿出乎意外的好吃啊」、「配菜很好吃」，推薦給喜愛尋找銅板美食的高雄人，快快加入口袋名單吧！

圖／摘自臉書社團五甲好好逛
圖／摘自臉書社團五甲好好逛

逢昌大雞腿飯

地址：高雄市鳳山區三誠路22號（福祥里巡守隊旁）

營業時間：週一至六10:00-13:00、16:00-19:00（週日公休）

電話：0906136792

圖／摘自Google地圖
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