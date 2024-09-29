北部人只能羨慕！高雄高CP值「銅板價便當」便宜還好吃 老饕最愛「大雞腿飯、排骨飯」有3樣配菜只要70
高雄人吃好好！銅板價太超值，高雄鳳山有一間高CP值便當店，一份大雞腿飯只要70元，吃得飽的同時，味道也不馬虎，酥炸大雞腿肉嫩多汁，不少在地人都讚「很便宜！雞腿很大隻」、「只能說便宜又好吃」。
北部人望塵莫及的高CP值！高雄鳳山的「逢昌大雞腿飯」實惠出了名，大雞腿飯和排骨飯都是百元有找，份量實在、主菜口味好且能吃飽飽，深受在地人喜愛並時常回訪。雖然店家宣布，10/1起「大雞腿飯」及「排骨飯」皆調漲5元，新售價為70元，但仍是佛心好價，且配菜還增加為3樣，老主顧表示「就算漲價還是非常便宜」，其他品項則維持不變。
逢昌大雞腿飯在Google擁有不少好評，網友分享「雞腿是大雞腿不是棒棒腿」、「雞腿出乎意外的好吃啊」、「配菜很好吃」，推薦給喜愛尋找銅板美食的高雄人，快快加入口袋名單吧！
逢昌大雞腿飯
地址：高雄市鳳山區三誠路22號（福祥里巡守隊旁）
營業時間：週一至六10:00-13:00、16:00-19:00（週日公休）
電話：0906136792
編輯推薦
- 絕對是高雄必訪名所！愛河大港倉景觀餐廳「永心浮島」 街邊小吃變身高級料理
- 只吃一桶炸雞不夠看！食品大廠炸雞店「299元炸雞吃到飽」 鮮嫩雞腿、雞排無限吃 銅板價升級解鎖「4款炸物」飽到天靈蓋
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言