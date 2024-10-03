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高雄浪漫秋夜超chill「盛Shot光年 酒空迷航」微醺探索

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夜晚的大港橋景色相當浪漫。　圖：高雄市政府觀光局／提供
夜晚的大港橋景色相當浪漫。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄浪漫秋夜超 chill！高雄越夜越美麗、越夜越好玩，秋夜涼爽宜人，夜玩高雄正是時候。高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）局長高閔琳表示，夜遊高雄最適合搭配美酒佳餚，特別攜手民間餐飲業者，共推「2024 盛 Shot 光年 酒空迷航」活動，本次活動集結高雄40家特色酒吧、居酒屋及餐酒館，特別於9/29舉辦酒空市集派對。

觀光局補充，本次參與活動的特色酒吧、居酒屋及餐酒館各具特色，除講究美學的高質感料理，亦有多元新銳創意風格的各式調酒；無論是演唱會激情過後、平日下班後放鬆小酌或和家人好友深夜聊心都很適合前往，快來高雄享受微醺的雄式浪漫。

▲「SAFE HOUSE 安全屋」絕對是最酷的店家之一【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「SAFE HOUSE 安全屋」絕對是最酷的店家之一【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】。　圖：高雄市政府觀光局／提供

參與本次活動的高雄特色店家都非常值得前往探索，觀光局先帶領大家開箱其中5家特色酒吧：

坐落於高雄市立美術館附近、鼓山區的「一酒．點意」，以植物與花藝點綴，每杯新鮮水果雞尾酒，搭配許多經典劇場元素，賦予每家分店不同個性，襯托其獨樹一幟的藝術風格，是適合慶生、小酌與聚會時光的好所在。

前金區的「哇！TIKI BAR 現代居酒屋」具南洋島嶼的風格，與日式居酒屋結合，充滿活潑可愛的趣味情調，不僅是日式居酒屋，也結合西式酒吧 Bar 的特色，除提供各式美味串燒與日本酒，還有經典及特調雞尾酒，讓上班族下班後愜意放鬆身心。

同樣位於前金區的「SAFE HOUSE 安全屋」，絕對是最酷的店家之一，店內不僅有輕鬆氛圍，還有各式安全射擊小遊戲，抒壓樂趣滿分，特別適合三五好友共度歡樂微醺之夜。

▲「紅瀰 HOMIE BISTRO X COFFEE」店內光輝繚繞鋪敘著黑夜的小酌怡情【※ 禁止酒駕；酒後找代駕，平安送到家。】。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「紅瀰 HOMIE BISTRO X COFFEE」店內光輝繚繞鋪敘著黑夜的小酌怡情【※ 禁止酒駕；酒後找代駕，平安送到家。】。　圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，位在鼓山區的「紅瀰 HOMIE BISTRO x COFFEE」，佇立於高雄歷史悠久的哈瑪星鐵道旁；提供豐富的飲品、調酒與餐食，店內光輝四溢繚繞，如同沉浸於快活與愜意兩面的不同氛圍，鋪敘著黑夜的小酌怡情。

鹽埕區的「WARMHOUSE 溫室」，是結合各式現代和潮流元素的個性店家，播放年輕人喜愛的各式曲風，感受最 Chill 的環境、酒與音樂最舒適的平衡點。不定期更換限定版小食菜單及一隻可愛店貓，也是消費者列為必訪理由之一。

▲「哇！TIKI BAR 現代居酒屋」具南洋與日式風格充滿活潑可愛情調【※ 禁止酒駕；開車不喝酒，喝酒不開車。】。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「哇！TIKI BAR 現代居酒屋」具南洋與日式風格充滿活潑可愛情調【※ 禁止酒駕；開車不喝酒，喝酒不開車。】。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局指出，夜玩高雄已成海內外旅客最佳出遊選擇，隨演唱會熱潮持續發威，眾多國際知名巨星Charlie Puth、Take That、韓國團體Stray Kids、FTISLAND、日本搖滾團體ONE OK ROCK及2024 Takao Rock打狗祭拼盤演唱會及台灣大咖歌手、樂團紛紛接力開唱，吸引海內外粉絲追星共同嗨翻高雄夜未眠！觀賞演唱會後，還能發掘眾多高雄夜間觀光亮點，包括入選全台10大夜景的壽山情人LOVE觀景台、高雄燈塔、旗津星空隧道、旗津藍眼淚步道、高雄流行音樂中心等高人氣網美打卡點。而串聯亞灣區的璀璨燈光也為高雄點綴秋意，觀賞精彩演唱會與夜景之餘，不妨安排探訪參加「2024盛Shot光年 酒空迷航」活動的特色店家，歡迎海內外旅客來高雄安排一場秋夜放鬆微醺之旅！

▲「一酒．點意」新鮮水果雞尾酒搭配經典劇場元素【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己】。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「一酒．點意」新鮮水果雞尾酒搭配經典劇場元素【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己】。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局溫馨提醒，「理性飲酒」、「開車不喝酒」及「未滿18歲禁止飲酒」，鼓勵參與「2024盛Shot光年 酒空迷航」活動的遊客搭乘大眾交通運具，或搭乘活動主辦單位提供的專屬「衝吧Shot車」移動，開心出遊，平安回家。想了解更多夜玩高雄活動資訊與演唱會經濟優惠詳情，可至高雄旅遊網查詢。

▲「WARMHOUSE 溫室」結合各式現代元素令人感受酒與音樂的平衡點【※ 禁止酒駕；酒後找代駕，平安送到家。】。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「WARMHOUSE 溫室」結合各式現代元素令人感受酒與音樂的平衡點【※ 禁止酒駕；酒後找代駕，平安送到家。】。　圖：高雄市政府觀光局／提供

※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。

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