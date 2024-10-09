回台後會想念！金門必吃「浯倆牛肉麵」 將金門特產熬煮入餐 吃出新一代金門味

正在安排金門旅行的您們，知道哪處是必吃金門美食嗎？既然都飛到金門了，不妨吃吃金門在地美食，增加旅行的回憶，請跟著貪吃鬼熊熊一同前往最熱鬧，並且也是在金城老街上，同時也是觀光景點、金城鎮後浦16藝文特區對面，金門縣金城鎮莒光路115號上這間浯倆牛肉麵，它的營業時間很長，從午餐、下午茶時段直到晚餐，當天品嘗到以金門特產熬煮入餐的一條根清燉牛肉麵、黑蒜奶油牛尾拌麵，實在令人回台灣後想念不已，這可只有金門才能吃到的美食呀！！最過分的是小菜類也都能成為餐桌主角之一，意外之喜的是，甜點與咖啡也很棒，下次安排金門旅遊可別錯過、用小吃，雕琢令人著迷的〝浯倆味〞。

金門必吃美食推薦

金門縣金城鎮吃什麼？

浯倆牛肉麵菜單

金城老街美食吃這間

對面就是金城鎮後浦16藝文特區，站在二樓用餐處，透過老花式木窗遠望著它，特別好看，您們覺得呢？

前往金門就是愛傳統的舊建築以及處處充滿閩南風情的街道，我們夫妻倆在老屋重生的浯倆牛肉麵內用餐當天，也遇見了不少金門在地顧客，還有隔壁桌說著香港腔的朋友，在這濃濃閩南氛圍中享用著我們的午餐，特別有一番滋味呢。

用餐空間與外觀不只很有閩南風情的浯倆牛肉麵，就連品牌ＬＯＧＯ設計、也是獲得金點設計獎，吃過後覺得，無論餐點或者環境，甚至處處小細節都在乎重視的浯倆牛肉麵，深深值得花時間去品嘗、餐食以及當下的用餐體驗。

金點設計獎標章

為什麼推薦浯倆牛肉麵？

因為旅行才知道，以前的金門稱為浯州、浯島，接棒且延續第一代父親好手藝的店家老闆，在這金門島上，用美食串起兩代間記憶，那也是浯倆的起點；浯倆牛肉麵深懂現在消費者挑剔的味蕾，用著創新味道，將金門在地食材融入台灣小吃麵食內，現在的我們，才有口福能品嘗到異於台灣，完全不同於刻板印象中的餐食。

浯倆牛肉麵食記

黑蒜奶油牛尾拌麵（219元）

旅行可以增加見聞，當然也能透過食物了解在地風情，就像很俗的熊，以為金門只有高粱、一條根這兩種農作物，沒想到金門的黑蒜頭居然也好吃到讓我們想念（此時當下凝視著這碗、黑蒜奶油牛尾拌麵的照片癡癡懷念）。

以往經驗來說，只要是伴麵就幾乎是重口味的，然而這碗從頭吃到尾，即便剩下幾根彈牙有筋性的麵條裹在醬汁中，依然吃完不口渴之餘，口口醇厚的醬香且完全不死鹹（我愛）

光是從照片，您可以感受到這大塊大塊的去皮牛尾燉煮至極為入味吧？有食肉的咬感，還能啃著膠質，這樣的美味絕對不能只有我們夫妻倆吃到，下次安排一趟金門美食之旅，務必親嚐一番。

還有～附上的牛骨湯，沒有豚骨那麼厚重，淺淺牛香之餘，是清爽口感，個人覺得這樣很搭濃香的牛尾肉，讓味蕾更均衡了。

梅子泡菜（35元）

這個要點！！！酸酸帶香，很開被潮濕高溫曬過後的胃口，高麗菜相當清脆，咀嚼在口中還能聽見咔咔聲響呢（笑）

胡麻芥末黃瓜（35元）

清爽脆口的小黃瓜尬上日式胡麻醬，冰冰涼涼的口感帶些許胡麻香，炙熱的午餐當下，吃著胡麻芥末黃瓜，口感與身體都好舒服。

一條根清燉牛肉麵（229元）

如果只有一個胃，那麼強烈建議一定要吃一條根清燉牛肉麵，這個飛回台灣可是吃不到的喔。

浯倆很懂得觀光客想吃什麼，創造出與其它餐飲業的差異化，將金門特產－一條根與新鮮蔬果、獨家秘方中藥材們，一同熬煮成為秘製一條根牛骨湯，坦白說，光是喝著甘甜的湯頭本身就是種享受了，並且～一碗湯麵兩種喝法，先喝原湯，再將附上的地瓜泥拌入湯內，熊覺得湯頭的層次更因為台灣番薯而被層層堆疊了。

而主角之一的特級牛鍵心，好吃的不惶多讓，不同於台灣牛肉麵店一直強調吃嫩，愛咬肉、吃肉的老公則說，每片牛腱肉總是嫩，很無趣，吃來吃去總都一樣，而浯倆的牛肉片與麵條，因為吸附一條根湯頭而有著顯明的甜之外，牛鍵心保有咬牛肉的口感，怎麼辦～愛上了，希望這篇食記分享、有緣份能被店家看見，拜託他們出冷凍包好嗎？下次去金門旅遊就可以當成伴手禮、帶回台灣繼續享受這款美味了。

銷魂牛筋（60元）

到底花多少前置功夫呀？？？將牛筋燉煮到極為軟Ｑ，深刻感受到，時間賦予了牛筋更美好的口感之外，滿嘴黏稠的膠質感也是幸福感代名詞了。

昆布時蔬煮（60元）

出來玩了幾天，吃了不少金門小吃後，特別想吃蔬菜的我們，這道昆布時蔬煮，猶如及時雨般，多樣的時蔬與非常甘甜的昆布湯底，通通吃入口，讓味蕾大淨化，這樣又可以再多吃點肉肉們了。

檸檬美式春日茶（70元）

當西西里咖啡尬上台灣茶，瞬間在嘴裡迸出新體驗。

柔和不過酸當中，淺嚐間還帶著些許的四季春茶回甘滋味，正中午的午餐時分，喝完沁涼這杯，超舒暢的。

心情巴斯克乳酪蛋糕（130元）

熊深深覺得取名真的是一門藝術，為什麼我們常見的巴斯克乳酪蛋糕，會在前方增加兩個字（心情）呢？

直到我愛的乳酪蛋糕被送上桌那一刻，熊望著老公，露出莞爾一笑，呵呵～原來天天更換內容物與上頭裝飾，全靠當天（心情）呀！！妙哉妙哉的說，佩服店家的創意。

帶著清爽的cheese香氣，咀嚼間淘氣的OREO奧利奧又適時地出現，而更喜歡的是它濕潤口感的內在。

焦糖烤布蕾（60元）

它不是第一口就驚艷那種，是緩緩的將柔和蛋香、奶香慢慢的蔓延開來，上層的焦糖不厚，當然那一點點的焦苦、適當的與布蕾體match一起。

浯倆牛肉麵後記

因為愛上浯倆牛肉麵後才得知，同一條路上的雨川食堂也是旗下相關餐廳，獲選經濟部商業司2018、2019台灣滷肉飯節指定名店的它，可是金門在地熱門餐館，可惜～我們晚餐時刻太晚抵達，已經臨近打烊時刻，無法吃到特別的高粱肉燥飯與醬燒軟骨飯，期待下次金門之旅，一定要提早前往嚐嚐後，再寫食記分享給大家唷。

浯倆牛肉麵

電話：082 371456

住址：金門縣金城鎮莒光路115號

營業時間：11:00-20:30

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文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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