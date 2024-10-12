澎湖七美不只七美！ 發現遊客絕少的美境秘境 月鯉灣.下巷小海灣.潭仔港燈杆

通常遊客越是聚集的地方，布魯越是不會去，或者速速拍照通過，不會多留。但對於很少人去的秘境，布魯就沒有抵抗力，而如果真能發現秘境，就跟中獎一樣開心了。

七美古稱南嶼或大嶼，因為七美人貞烈節操而改名七美。小小島上觀光資源豐富，隨便算一下景點就超過10個，不過大部分的遊客就只去七美人塚、望夫石、小台灣、大獅龍埕、雙心石滬等點。

布魯藉著探尋燈塔燈杆，環七島一周，除了探尋燈塔，就發現幾處秘境或遊客絕少的美境，幾乎包場的看海、聽浪、觀賞不同姿態風貌的玄武岩，七美真的不止是七美啊！

到七美旅行，騎機車環島是最方便的了。

月鯉灣

月鯉灣是七美唯一的沙灘，還有裙礁地形、玄武岩地形，能賞景又可踏浪浮潛，遊憩設施也很完備，如果有時間的話，這是很值得待上一整個下午的地方。下次如果再來，布魯還想在這裡看日出。

月鯉灣停車場旁有一張座椅正等待網美去拍照。

月鯉灣是七美唯一可以戲水的沙灘，海水超清澈。

月鯉灣也是一個很棒的露營區，左側木屋棧棚內看來可搭帳。

月鯉灣是澎湖少數可戲水的玄武岩地形海灘。

月鯉灣旁的玄武岩呈現不規則條狀，與澎湖其他常見的柱狀玄武岩不同。

下巷小海灣

下巷在一般的七美旅遊介紹中並不常被提到，下巷入口也沒有特別的路標，布魯騎車經過無意瞥到一塊下巷的解說牌，當下讓布魯的好奇心湧上來，走下小徑一看，果然是個美麗而又有氣勢的好地方。下巷也美得太低調了吧！

由環島公路路口停車，要先走一小段步道向下，先至一座觀景涼亭。

由觀景涼亭向下俯瞰玄武岩地形夾擁著的小海灣，稜角分明的陽剛和柔緩的波浪，產生對比的美感。

羊群也喜歡下巷，牠們心裡可能想著，終於有人來拍我了。

下巷小海灣大約只有50公尺長，滿佈大大小小的玄武岩礫石，適合觀浪，不宜下水。

下巷小海灣背對著一片玄武岩山壁。

小海灣中段的玄武岩圓渾可愛。

小海灣右側的山崖具有澎湖玄武岩常見的形態。

小海灣左側的崖壁也是玄武岩，卻有不同的風貌。

大嶼頂山

大嶼頂山是七美最高峰，七美又名大嶼，山名由此而來。其實七美是一個火山熔岩推起的地形，島上大部分是由東向西傾斜的和緩高地，大嶼頂山就位於東七美的最高處，山頂有一顆三等三角點(內補332)，是七美唯一的三角點基石，所以布魯也去探尋一番。

大嶼頂山位置在大獅龍埕和小台灣之間的高處，設法騎車朝最高點而去，再停車走過去就對了。

由停車點走上山並沒有步道，而是直接走在荒草地上，再接上這條長長的駁坎，有點像小萬里長城。

一直沿著駁坎走到底約10分鐘，有一塊一等衛星控制點的鐵牌，就是大嶼頂山頂了。

布魯由手機APP定位出大嶼頂山的三角點基石，不過走到基石位置，除了衛星控制點鐵牌，放眼望出，滿滿是一兩尺高的矮植物叢，沒帶登山杖和刀具，只用腳試踩尋點，踩了一小塊面積就因時間不足而放棄，不過到鐵牌應該就算登頂了。

潭仔港燈杆

布魯的澎湖行主題是燈塔，所以到得了的燈塔或大型燈杆都會儘量設法到達，七美環島最後環西海岸就是為了找到潭仔港燈杆。潭仔港燈杆與大灣燈杆長得一模一樣，推測是由同一個設計圖同時期建造的。潭仔港左側突出海角是七美最西端，所以這支燈杆立於海角，具有警示的功能。

潭仔港燈杆所在的海角，曾經投資建設過，不過現在有些斑駁了。

燈杆是混凝土圓形白色柱體，內部鋼筋的鏽色外溢出來，染上了咖啡色。

燈杆說：我生鏽，我驕傲。即使生鏽了，也仍然挺立著。

潭仔港南的七美最西端是一片玄武岩大礫石。

順訪七美著名景點

分岔仔海崖

大獅龍埕觀景台

大獅岩

龍埕海蝕平台

小台灣

雙心石滬

七美西海岸風光

布魯參加的跳島行程在七美只停留2小時半，布魯很盡責的把七美的景點巡禮一遍，外加一座燈塔、兩支燈杆和一座山。在壓線前一刻回到碼頭搭航前往馬公，繼續澎湖燈塔的探尋之旅。

潭仔港燈杆資訊：

位置：澎湖縣七美鄉潭仔港旁

塔身構造：白色鋼筋混凝土圓柱

特色：與七美大灣燈杆雙胞胎

開放時間：全時

收費：免費

潭仔港燈杆資訊：

位置：澎湖縣七美鄉潭仔港旁

塔身構造：白色鋼筋混凝土圓柱

特色：與七美大灣燈杆雙胞胎

開放時間：全時

收費：免費

大嶼頂山資訊：

大嶼頂山，海拔61公尺，三等三角點內補332號、一等衛星控制點

位置：23.204632, 119.438492

路線資訊：登山口位置[23.205189, 119.440453]，由登山口直接朝高處走去，接石砌駁坎至最高點，即至大嶼頂山。來回約400公尺，落差5公尺。來回找路約需30分。

交通資料：由台南將軍港、嘉義布袋港、澎湖馬公港搭船至七美。航行時間約2小時。將軍港出發：雙吉福氣號0988-972-758；布袋港出發：百麗號05-3472366；馬公港出發交通船有三家，詳細船班請點此連結見澎湖縣政府公告。航班易受天候影響，每年時間也會調整，請洽各船公司。至七美南滬港後，可租機車（3小時200元）或搭車導覽巴士（環島200元）至各景點。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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