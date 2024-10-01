到屏東健行去！南迴公路上的綠色帽子－雙流森林遊樂區「帽子山」

屏東縣獅子鄉的雙流森林遊樂區，區內有多條步道可以健行，有瀑布美景可觀賞，夏天可以在清淺安全的溪中戲水消暑，是南迴公路上的郊遊好去處。

其實雙流遊樂區內，還有一座帽子山也很值得爬一趟，只是因為落差較大，一般遊客通常選擇跳過。布魯五月時，忽然感覺老天爺拿著一頂綠色帽子在向我招手，於是驅車尋帽去，這頂帽子無法戴，所以也不用有什麼顧慮了。

布魯分享在健行筆記網站的GPX路線圖，觀迎點擊前往觀看下載。

繳費進入雙流森林遊樂區，帽子山登山口就在停車場旁。布魯8:40啟登。

帽子山全長接近３公里，爬升530公尺，所以算是有點坡度的山。

台東有個知名景點——會走路的樹，帽子山也有喔，這棵大榕樹已經開始走路，再過20年可能就不知道走多遠了。

登帽子山全程走在森林裡，夏天來爬也不怕曬太陽，不過有點悶就是。

全程有兩個休息站，可以在樹下歇歇腳。

步道兩旁有許多"易碎白鬼傘"，真的像它的名字，一踫就碎了，朋友們看看就好，儘量不要動手。

偶爾也有平緩的土徑，要趕快調和呼吸。

經過這段拉繩坡就快到山頂了。

10:08登上帽子山觀景涼亭，這是帽子山的最高點，表示已經成功摘子這頂帽子了。

林務局在涼亭前的鐵牌標示帽子山的海拔是700公尺，不過布魯的地圖APP上顯示只有691公尺。而帽子山的三角點並不在此。

觀景涼亭前的展望很棒，可以下瞰楓港溪谷、雙流聚落，和中央山脈最南段的山群。一般賞景為主的朋友，其實只到觀景涼亭就可以了，想要探險的朋友，則可以考慮再戰帽子山三角點。

涼亭旁有一座氣象站，由氣象站旁小徑可通往帽子山的三角點。一開始小徑勉強可辨識路徑，但走進去就會發現，案情並不單純。

勉強可行的小徑大約只有50公尺，之後的150公尺，就是這個看不出路徑在哪裡的樣態，這時只能依靠APP地圖找方位並自行開路了。

衝到最後，竟然有黃藤擋道，黃藤不轉布魯轉，繞道就是了。

由觀景涼亭到三角點約200公尺的距離，布魯奮戰了15分鐘，終於到達了。

帽子山實際高度是691公尺，而三角點則是681公尺，有一顆省政府圖根點，完全沒有展望，小腹地也很Ｙ雜，拍完照就速速離開。

下山的路上總是走的比較輕盈，11:30回到登山口，找到停車場前的石桌石椅吃午餐。

吃完午餐，再沖一杯布魯咖啡，又是完美的爬山天。

帽子山

基本資料：海拔691公尺，省政府圖根點

位置：屏東縣獅子鄉南迴公路上

路線資訊：雙流森林遊樂區登山口--帽子山頂觀景涼亭--帽子山三角點--帽子山頂觀景涼亭--登山口，全程來回6.1K，累計爬升及下降約530公尺，含拍照及休息約需3~4小時。

門票：雙流森林遊樂區全票100元，半票50元。

交通資訊：自行開車：直接導航"雙流森林遊樂區"，至遊樂區售票口購票後駛入到最底的停車場，登山口即在停車場旁。

順遊景點：雙流森林遊樂區

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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