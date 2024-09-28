絕美海景咖啡廳！ 屏東萬里桐 Oct.Sun Coffee 藍白小希臘秘境隱身在漁村內，激推紅烏龍布丁

今年的墾丁之旅特意安排了這間超美的「Oct.Sun Coffee」，以往往返墾丁通常是經過恆春市區，沒想到靠海的萬里桐一帶也別有一番風情。「Oct.Sun Coffee」就位在萬里桐漁港旁，不但擁有經典希臘藍白配色外觀，不同天氣還能欣賞多重情致的海景～先吃完隔壁的阿嬤麵店，剛好可以跑來這邊享受甜點與下午茶，實在有夠愜意！

屏東恆春咖啡廳｜萬里桐Oct.Sun Coffee環境

萬里桐是不少人浮潛玩水的好地方，甚至連「海角七號」都曾經來到這裡拍攝取景，這間「Oct.Sun Coffee」剛好可以滿足我們想要玩水又想吃下午茶的需求，重點是佇立在海邊真的太美，特意安排來這一趟很值得。

整間店的空間精緻小巧，大約可容納15人左右；營業時間也很有意思，像平日是12:21開始營業，我們趕緊順勢排隊入座，第一輪馬上就客滿了！

店內無提供訂餐與訂位服務，室內如果滿位，也有戶外座位能夠選擇，建議怕熱想吹冷氣的朋友可以先來排隊啦～

戶外區域僅開放有消費的客人拍照入內，接下來天氣再涼一點，來吹吹微風、欣賞黃昏的海景應該也很浪漫。

底下還能看到不少體驗浮潛的遊客，如果只是想踏踏浪、玩玩水，這裡的沙灘也蠻好親近的哦～

屏東恆春咖啡廳｜萬里桐Oct.Sun Coffee菜單

這裡提供Oct.Sun Coffee的菜單給你們參考，低消為每人一杯飲品，WIFI與隔壁的阿嬤麵店是共用的。

品項則有甜點、醇茶、無咖啡因系、咖啡與咖啡特調。

屏東恆春咖啡廳｜萬里桐Oct.Sun Coffee餐點

我們原先點了冰美式與柚式西西里咖啡特調，後來看到別桌點的布丁實在太誘人，忍不住馬上再追加。

中焙的美式喝起來冰涼順口，完全不顯苦澀，還帶有微微的果酸感。

另一杯柚式西西里則喝得到葡萄柚果粒，雖然甜度對魚編來說稍高一些，但與咖啡的香氣結合得還不錯，之後有機會會想再試試他們家的氣泡飲。

加點的紅烏龍布丁真的有夠驚豔！口感香嫩綿密，重點是入口有著濃郁的紅烏龍茶葉香氣，與細緻的蛋香交織在一起，香甜又不膩口，好在有衝動給他加點啊。

Oct.Sun Coffee

營業時間：平日12:21–18:21、六日10:21–18:21 (週三公休)

地址：屏東縣恆春鎮萬里路14-1號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」