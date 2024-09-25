快訊

副總統寓所旁警開槍逮慣竊 曾蝦皮快取店行竊還偷工地電纜

東港華僑市場美食！網路近3000則評論，吃得到新鮮厚切生魚片、握壽司與丼飯，必點「魚肉爆量味噌湯」

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳／ 文、圖／柚香魚子醬

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

這次安排兩天一夜的墾丁小旅行，終於來到心心念念的東港華僑市場！雖然有不少網友推薦可以到後壁湖吃生魚片，魚編在查詢資料時甚至還有看到40片200元的超便宜價格，但我們兩個人已經過了可以大魚大肉的年紀了，吃得多不如吃得巧，後來就決定跑來這間網路評論近3000則的「東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店」來嚐鮮一下啦！

華僑市場美食｜東港魚莊黑鮪魚生魚片環境

東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店就位在屏東東港華僑市場裡頭，整個市場佔地近1500坪，攤位規劃多達400多間，愛吃海鮮的朋友肯定不能錯過。

屏東東港華僑市場對面就有立體停車場，停車相當方便；而且隔壁不遠處就是東琉線交通船聯營處，如果想前往小琉球遊玩，也很推薦可以先在這邊填飽肚子。

市場裡頭的攤位都有編號，像東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店是212號，怕迷路的話也有服務台能夠詢問。

我們是平日中午前來用餐，用餐人數還不少，大概排了20分鐘後入座，不想排隊的朋友建議可以避開餐期。

在攤位上能夠看到多種魚肉，新鮮度感覺還不錯。

華僑市場美食｜東港魚莊黑鮪魚生魚片菜單

這裡提供東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店的菜單給你們參考，年滿18歲每人低消為200元。

不過像我們這天才剛吃完早餐過來，詢問能否兩人點一份750元的單人豪華綜合握共享，店家也說ok，這點算是蠻有彈性的。

除了有不同黑鮪魚的部位能夠選擇，也有多種生魚片、握壽司、丼飯、烤物、炸物和手捲等餐點，種類很豐富。

華僑市場美食｜東港魚莊黑鮪魚生魚片餐點

我們這天點的是單人豪華綜合握，菜單上寫說750元共含有10貫，不過實際送上來有11貫，送上來的擺盤也蠻美的，而且另外還附有一碗湯哦！

整份有鮭魚、青甘、鮪魚、旗魚、干貝、比目魚、星鰻、鮭魚卵、海膽、上腹等種類，每貫都有不同的調味與點綴，魚肉與醋飯的比例也恰到好處，新鮮度也能吃得到。

魚編自己喜歡他們家的干貝與比目魚，尤其是比目魚的油脂超級豐厚，幾近入口即化的口感有夠銷魂啊！

海膽可以說是我們這天的MVP，鮮甜濃郁又完全沒有苦味，光是吃到這道就很值得。

黑鮪魚上腹的筋會比較多一些，但油花分佈均勻，嫩Q的肉質又不失紮實。

必須要說附贈的魚肉味噌湯真的很厲害，這碗單點要50元，但是就算即使單點也很超值呀！每杓撈起來都是滿滿的魚肉，差點都搞不清楚是點湯還是魚肉了呢。不過裡頭難免會有魚刺，享用時要稍微留意一下囉～

東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店

營業時間：10:00-18:00（週二公休）

電話：0937 684 630

地址：屏東縣東港鎮華僑市場212號攤位

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小琉球 屏東美食 炸物 生魚片 魚子醬 鮭魚

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

東港華僑市場美食！網路近3000則評論，吃得到新鮮厚切生魚片、握壽司與丼飯，必點「魚肉爆量味噌湯」

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 這次安排兩天一夜的墾丁小旅行，終於來到心心念念的東港華僑市場！雖然有不少網友推薦可以到後壁湖吃生魚片，魚編在查詢資料時甚至還有看到40片200元的超便宜價格

2024「綠島必吃」推薦！精選7家質感早午餐、好吃特色餐點

綠島，一直是許多海人的歸屬、靜靜沈載著旅人們的情緒，在太陽照射下、翠綠的山巒與碧海交相輝映，每寸土地都蘊含著自然的野性與靜謐，站在海岸線上所傾聽到的潮汐聲如同大自然呢喃，低訴著綠島的古老傳說，夜幕降臨，滿天星斗映照在無垠的海面上，更是波光粼粼、如夢似幻！這裡，是一座容易使人醉心的小島，就連美食也讓人難以忘懷！今天就來幫大家盤點七家早午餐與好吃的特色餐點吧！

7家高雄世運主場館周邊美食推薦！異國料理、眷村美食一次看

高雄你都去哪裡玩呢？最近高雄世運主場館常常有活動，國外來的大明星在高雄開唱，都會選在世運主場館，因此本篇就要介紹高雄世運主場館周邊美食，讓你在看演唱會前、看演唱會後，都能填飽肚子再回家！這裡除了有異國料理，也有眷村美食，任君挑選，快看看哪一間是你心中中意的高雄美食！

2024綠島必吃推薦！精選7家質感早午餐、好吃特色餐點

綠島，一直是許多海人的歸屬、靜靜沈載著旅人們的情緒，在太陽照射下、翠綠的山巒與碧海交相輝映，每寸土地都蘊含著自然的野性與靜謐，站在海岸線上所傾聽到的潮汐聲如同大自然呢喃，低訴著綠島的古老傳說，夜幕降臨，滿天星斗映照在無垠的海面上，更是波光粼粼、如夢似幻！這裡，是一座容易使人醉心的小島，就連美食也讓人難以忘懷！今天就來幫大家盤點七家早午餐與好吃的特色餐點吧！

最新必去「5間墾丁住宿」推薦！海景質感民宿、近墾丁大街、鵝鑾鼻、船帆石的度假飯店

想到陽光沙灘，最熱門的國旅勝地應該就是墾丁了吧！今天AsiaYo要介紹幾間美麗的海景墾丁住宿，還有市區旅館跟深山溫泉飯店，讓你度過最悠閒的南島假期。已經等不及想要出發，入住漂亮的屏東星級飯店了嗎？趕快把這篇文章收藏起來，傳給你想一起去墾丁的那個人🤩🤩

文青必訪！左營蓮池潭美食「芒果咖秋」　高雄孔廟內的古色古香咖啡館

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃 在左營區的高雄孔廟內，有一間非常文青的咖啡廳「芒果咖秋」，入口處設在蓮潭路孔廟西廡一側，不僅戶外跟室內都可以坐，很適合一邊享受涼爽的天氣，一邊體驗古色古香的氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。