東港華僑市場美食！網路近3000則評論，吃得到新鮮厚切生魚片、握壽司與丼飯，必點「魚肉爆量味噌湯」

這次安排兩天一夜的墾丁小旅行，終於來到心心念念的東港華僑市場！雖然有不少網友推薦可以到後壁湖吃生魚片，魚編在查詢資料時甚至還有看到40片200元的超便宜價格，但我們兩個人已經過了可以大魚大肉的年紀了，吃得多不如吃得巧，後來就決定跑來這間網路評論近3000則的「東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店」來嚐鮮一下啦！

華僑市場美食｜東港魚莊黑鮪魚生魚片環境

東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店就位在屏東東港華僑市場裡頭，整個市場佔地近1500坪，攤位規劃多達400多間，愛吃海鮮的朋友肯定不能錯過。

屏東東港華僑市場對面就有立體停車場，停車相當方便；而且隔壁不遠處就是東琉線交通船聯營處，如果想前往小琉球遊玩，也很推薦可以先在這邊填飽肚子。

市場裡頭的攤位都有編號，像東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店是212號，怕迷路的話也有服務台能夠詢問。

我們是平日中午前來用餐，用餐人數還不少，大概排了20分鐘後入座，不想排隊的朋友建議可以避開餐期。

在攤位上能夠看到多種魚肉，新鮮度感覺還不錯。

華僑市場美食｜東港魚莊黑鮪魚生魚片菜單

這裡提供東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店的菜單給你們參考，年滿18歲每人低消為200元。

不過像我們這天才剛吃完早餐過來，詢問能否兩人點一份750元的單人豪華綜合握共享，店家也說ok，這點算是蠻有彈性的。

除了有不同黑鮪魚的部位能夠選擇，也有多種生魚片、握壽司、丼飯、烤物、炸物和手捲等餐點，種類很豐富。

華僑市場美食｜東港魚莊黑鮪魚生魚片餐點

我們這天點的是單人豪華綜合握，菜單上寫說750元共含有10貫，不過實際送上來有11貫，送上來的擺盤也蠻美的，而且另外還附有一碗湯哦！

整份有鮭魚、青甘、鮪魚、旗魚、干貝、比目魚、星鰻、鮭魚卵、海膽、上腹等種類，每貫都有不同的調味與點綴，魚肉與醋飯的比例也恰到好處，新鮮度也能吃得到。

魚編自己喜歡他們家的干貝與比目魚，尤其是比目魚的油脂超級豐厚，幾近入口即化的口感有夠銷魂啊！

海膽可以說是我們這天的MVP，鮮甜濃郁又完全沒有苦味，光是吃到這道就很值得。

黑鮪魚上腹的筋會比較多一些，但油花分佈均勻，嫩Q的肉質又不失紮實。

必須要說附贈的魚肉味噌湯真的很厲害，這碗單點要50元，但是就算即使單點也很超值呀！每杓撈起來都是滿滿的魚肉，差點都搞不清楚是點湯還是魚肉了呢。不過裡頭難免會有魚刺，享用時要稍微留意一下囉～

東港魚莊黑鮪魚生魚片專賣店

營業時間：10:00-18:00（週二公休）

電話：0937 684 630

地址：屏東縣東港鎮華僑市場212號攤位

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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