「港都特色商家暨伴手禮」大解密！秋冬遊高雄滿載而歸

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋冬旅遊「雄」好買！高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）特別整理高雄在地榮獲世界冠軍或深具在地特色的店家名單並分享於官方網站「高雄旅遊網」，作為國內外遊客來高雄觀光旅遊，購買伴手禮的參考選項。觀光局長高閔琳表示，秋冬暢遊高雄，除了享受美食及山海河港美景，更強力推薦大家過年過節、度假旅遊，務必選購高雄的優質伴手禮，這些禮物都將成為高雄旅程的美好回憶。

推薦可到「珍芳烏魚子」的全台唯一烏魚子見學工廠採買伴手禮。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳指出，此次整理的店家名單，主要為今年上半年在高雄盛大舉行、廣受台日雙方貴賓盛讚的第15屆「2024年台日觀光高峰論壇」優質展攤及貴賓伴手禮，當時3天的晚宴當中，均以三大主題規劃策展：包括「高雄大好．世界王者」邀集高雄勇奪國際競賽獎項的各大美食烘焙、果醬、山茶等世界冠軍以及高雄首選物產，「多彩高雄．族群文化」呈現高雄以閩、客家、原住民族等多元文化的特色，以及「新潮高雄．傳承創新」展現高雄傳承老店或青年新創品牌等亮點，展現高雄港都物產特色和獨特魅力。深受海外日本貴賓的盛讚喜愛與好評的高雄伴手禮，更值得大力向廣大的國內旅客推薦；到高雄旅遊，不用再為選購高雄伴手禮而傷透腦筋，認定觀光局推薦的高雄首選，就是品質保障。

▲常獲獎的六龜新發社區原生山茶。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄有許多世界冠軍和最優特產，像是世界盃麵包大師賽冠軍的「莎士比亞烘焙坊」王鵬傑、國際上享譽盛名的麵包大師「吳寶春師傅」、在布魯塞爾世界烈酒大賽奪下雙金世界冠軍的「鴻興製酒」陳俊吉、榮獲澳洲國際烘豆大賽三屆冠軍的「艾奇諾咖啡（Caffe Artigiano）」黃柏勳、2024英國暨日本柑橘果醬大賽金獎的「小甜心手工果醬」、「食品界米其林」比利時 ITQI 評鑑三顆星的六龜新發社區原生山茶，以及高雄型農的「高雄首選」農漁特產。

▲外銷北美的天然有機養生飲品「陳稼莊果園」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

另外還有許多外銷國際的知名店家，像是在疫情期間大力配合政府推動防疫工作及防疫外交、以「Taiwan can help！」幫助包括美日歐洲多國的口罩國家隊「南六公司」生產的不織布、口罩及面膜；征服法國的台灣面膜之光「提提研」、外銷加拿大的花枝丸工廠的「宏裕行」、外銷北美的天然有機養生飲品「陳稼莊果園」、外銷日本「蜂巢氏生物科技」、烘豆比賽常獲佳績的「力諾咖啡」等，都非常適合選購贈送親友。

▲蕉香濃郁的「旗山香蕉乖乖」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局進一步指出，秋冬季節非常適合前往高雄山城旗美東九區旅遊，體驗當地客家、原民、山茶、溫泉等文化體驗，並推薦選購當地相關伴手禮，像是原民風格的台灣史前茂林岩雕「石破天驚文創工作室」、平價好味道的美濃客家伴手禮「伍棧樓」、客家庄文化體驗的「美濃藍染文創設計工坊」、美濃花樹下的客家釀造「花酵 Yeast」，以及「草澤精釀」、六龜區履獲國際茶類競賽大獎肯定的「沐輔野茶」、行銷海外的果乾達人「好結果」、蕉香濃郁的「旗山香蕉乖乖」、旗山糖廠的「琉創工園」的手工烘培麵包等。

▲百年歷史「三和瓦窯」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄積極追求創新，同時保留著傳統文化和價值觀，有許多新舊傳承的好店家，值得市民朋友或海內外旅客選購支持。例如深耕高雄一甲子的文具名店「SKB 文明鋼筆」、百年堅持手工製作中式糕餅的「舊振南餅店」、開業超過80年的美麗島的知名老店「不二緻果」、左營舊城百年老店「中外餅舗」、旗山立足超過70年老冰店第三代新創業的冰淇淋「小露吃 GELATO」、傳承三代超過一甲子的眷村老味道「志斌豆瓣醬」、百年歷史「三和瓦窯」等。

▲岡山甜點法國藍帶「WOW 的店」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄還有許多創新的特色商品適合大家選購，例如「隆正食業鵝油」的頂級法式鵝油香蔥，是一道融合了法式與台式元素的美食，主要材料為鵝油和紅蔥頭卻具有豐富的香氣、口感和層次；高雄水果精釀世界最佳啤酒「自由人啤酒」、岡山甜點法國藍帶「WOW 的店」、高雄六龜自釀的「歌仔戲曲裡」的烈酒「九鼎天威士忌」、傳承日本百年技藝且打造寄木細工新風貌「大雄的木作世界」、總統級外交贈禮的「1300瓷器」。觀光工廠部分則有台灣滷味博物館、紅頂穀創、FLOMO 富樂夢文具等。另外還有嚴選食材，且堅持當日新鮮手作的「巴特里精緻烘焙」、甲仙梅精、高雄新鮮海味「梓官區漁會」、「那個皮工作室」等，都是來高雄必買的伴手禮。

▲高雄熊周邊商品。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局也獨家分享，來到高雄還有最萌最獨特的伴手禮—高雄觀光大使「高雄熊」周邊專屬商品，包含造型磁鐵、漁夫帽、頸枕、保溫瓶、毛巾、徽章、襪子、高雄熊吊飾、大小高雄熊玩偶、三款時髦拉風的 T-Shirt 等十餘種明星商品。「跟著高雄熊大玩高雄！」周邊商品，已同步於高雄駁二藝術特區C6-4倉庫、衛武營及紅毛港文化園區等實體店面線上、線下同步販售，高雄熊粉絲、家長們可手刀搶購紀念收藏。

【高雄精選伴手禮店家及職人名單】

■ 高雄大好．世界王者

01. 國際上享譽盛名麵包大師的「吳寶春麥方店」

02. 在布魯塞爾世界烈酒大賽奪下雙金世界冠軍的「鴻興製酒」陳俊吉

03. 榮獲澳洲國際烘豆大賽三屆冠軍的「艾奇諾咖啡（Caffe Artigiano）」黃柏勳

04. 世界盃麵包大師賽冠軍的「莎士比亞烘焙坊」王鵬傑

05. 2024英國暨日本柑橘果醬大賽金獎的「小甜心手工果醬」

06. 「食品界米其林」比利時 ITQI 評鑑三顆星的六龜新發社區原生山茶

07. 高雄型農的「高雄首選」農漁特產

08. 征服法國的台灣面膜之光「提提研」

09. 外銷加拿大的花枝丸工廠的「宏裕行」

10. 外銷北美的天然有機養生飲品「陳稼莊果園」

11. 外銷日本「蜂巢氏生物科技」

12. 烘豆比賽常獲佳績的「力諾咖啡」

13. 總統級外交贈禮的「1300瓷器」

14. 世界首創客製化立體手工皮件「那個皮工作室」

15. 滷味王國的觀光工廠「台灣滷味博物館」

16. 滿載榖物文創無限可能「紅頂穀創」

17. 全台第一家環保無毒橡皮擦觀光工廠「FLOMO 富樂夢文具」

18. 高雄熊周邊商品

■ 多彩高雄．族群文化

01. 原民風格的台灣史前茂林岩雕「石破天驚文創工作室」

02. 平價好味道的美濃客家伴手禮「伍棧樓」

03. 客家庄文化體驗的「美濃藍染文創設計工坊」

04. 美濃花樹下的客家釀造「花酵 Yeast」

05. 美濃在地精釀好酒「草澤精釀」

06. 六龜區履獲國際茶類競賽大獎肯定的「沐輔野茶」

07. 行銷海外的果乾達人「好結果」

08. 蕉香濃郁的「旗山香蕉乖乖」

09. 旗山糖廠的「琉創工園」

10. 高雄山城在地好滋味「甲仙區農會」

11. 高雄新鮮海味「梓官區漁會」

■ 新潮高雄．傳承革新

01. 深耕高雄一甲子的文具名店「SKB 文明鋼筆」

02. 百年堅持手工製作中式糕餅的「舊振南餅店」

03. 開業超過80年的美麗島的知名老店「不二緻果」

04. 左營舊城百年老店「中外餅舗」

05. 知名且美味的名店「巴特里精緻烘焙」

06. 旗山立足超過70年老冰店第三代新創業的冰淇淋「小露吃 GELATO」

07. 傳承三代超過一甲子的眷村老味道「志斌豆瓣醬」

08. 百年歷史「三和瓦窯」

09. 頂級法式鵝油香蔥「隆正食業鵝油」

10. 高雄水果精釀世界最佳啤酒「自由人啤酒」

11. 岡山甜點法國藍帶「WOW 的店」

12. 歌仔戲曲裡的烈酒「九鼎天威士忌」

13. 傳承日本百年技藝且打造寄木細工新風貌「大雄的木作世界」

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