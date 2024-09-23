2024「綠島必吃」推薦！精選7家質感早午餐、好吃特色餐點

綠島，一直是許多海人的歸屬、靜靜沈載著旅人們的情緒，在太陽照射下、翠綠的山巒與碧海交相輝映，每寸土地都蘊含著自然的野性與靜謐，站在海岸線上所傾聽到的潮汐聲如同大自然呢喃，低訴著綠島的古老傳說，夜幕降臨，滿天星斗映照在無垠的海面上，更是波光粼粼、如夢似幻！這裡，是一座容易使人醉心的小島，就連美食也讓人難以忘懷！今天就來幫大家盤點七家早午餐與好吃的特色餐點吧！

【圖 / @yard.with.trees_greenisland】

綠島美食：2024綠島必吃7家推薦！

這麵食到底多難吃：超難吃牛肉麵

湯頭濃郁而富有深度、帶著鮮美滋味，超難吃牛肉麵的牛肉麵不是超難吃，而是超好吃！麵條粗獷有勁，每一口都充滿了紮實口感，搭配上那香酥老油條，令人食指大動！另外也超推「賴董想幹嘛醬麵」，黃瓜、牛肉與蔥花在麻醬的點綴下相得益彰，還會附贈一碗牛肉蛋花湯，除此之外，若你姓賴或姓董，出示證件還能獲得一杯免費飲料，這般貼心的小細節，更是讓人感受到店家的溫暖與誠意。

【圖 / @superbadtaste0627】

地址：台東縣綠島鄉渔港路27號

營業時間：週一至週日 11:30-14:30、17:30-20:30

綠島炫炮早餐店：IN EGG | 蛋裡

IN EGG 蛋裡，一間擁有韓系露營風、又帶些工業風酷感的質感早午餐店，不論是哪個角落都是拍照的絕佳背景！店內品項豐富多樣，從現烤的多口味貝果、外酥內軟的可朗芙、濃郁法式吐司到獨具特色的海龜堡，就連麵包也酥脆到讓人想一口接著一口，更貼心的是營業時間到下午，讓睡晚的各位一醒來也有東西可以吃！

【圖 / @in_egg_】

地址：台東縣綠島鄉公館村柴口188-2號

營業時間：週四到週二 09:00-14:00

小巧輕食：鬆鬆 S.S Island Shack

淡雅的香氣四溢、讓人垂涎欲滴！「鬆鬆 S.S Island Shack」的每道輕食如藝術品般精緻，空氣中瀰漫著慢燉手撕豬墨西哥捲餅的餅皮香氣、清爽口感的咖哩蛋沙拉蝦丁貝果堡則會讓人忍不住一口接一口，難以抗拒！其中香脆的吉拿棒更是來店客必點！內裡綿密柔軟帶些淡淡桂花香氣、隨著糖粉細細灑落，既不過於濃烈，也不會令人感到甜膩，恰到好處的平衡令人回味無窮。

【圖 / @s.s_island_shack】

地址：環島公路上、靠近拾光旅行住宿

營業時間：09:30-16:30

從早開到晚的餐酒館：沐嶋 Moon Island bistro

宛如靈魂得以放鬆的避風港「沐嶋 Moon Island Bistro」，一間彷彿游離於城市與島嶼之間的全日餐酒館於2024年6月新開幕，精心設計的空間中讓人可以盡情休息，多道早午餐料理更以綠島當地新鮮食材為基底、融合創意的烹飪手法，無論是豐盛多樣化的早午餐，還是香氣四溢的燉飯與義大利麵，搭配豐富配菜與獨特醬料，無時無刻都在展現對食材的尊重與料理的熱情！

【圖 / @moonisland_bistro】

地址：台東縣綠島鄉122號

營業時間：週一至週日 12:00-00:00

想吃甜點看這裡：院子有樹

隱匿於巷弄中的老宅咖啡廳「院子有樹」宛如一片世外桃源，小巧而舒適的空間裡彷彿融入了離島的悠然與恬靜！其中布丁口感紮實而滑嫩，焦糖的微苦韻味與甜度巧妙平衡，讓人不禁一口接一口，是店內必點甜點！搭配酸甜清爽的氣泡飲、成就了一場美味的交響樂，更不可錯過的是「外星人腦袋」，這款特別咖啡以濃縮咖啡、海燕窩與鮮奶泡的奇妙組合，呈現出如同不甜的拿鐵般順滑的口感，海燕窩的加入，為咖啡增添獨特的層次感，令人回味無窮，彷彿在品味一段隱秘而珍貴的故事。

【圖 / @yard.with.trees_greenisland】

地址：台東縣綠島鄉中寮85號

營業時間：週五至週三 11:00-18:00

島上最療癒雞蛋糕：海的那一邊

吹著海風、品嚐著現做的雞蛋糕別有風味！「海的那一邊」以藍鯨、雙髻鯊、海龜、魟魚、海象等各種海洋生物做為靈感，將其栩栩如生地呈現在每一個雞蛋糕中，這裡的雞蛋糕堅持只用鮮奶，不加一滴水，現點現做、口感軟Q且香氣撲鼻，加上細緻可愛的圖案，令人忍不住想拍下它們的模樣。

【圖 /＠heythere_greenisland】

地址：台東縣綠島鄉中寮216-1號

營業時間：週一至週日 13:00-18:00

沒來過這間Bar別說來過綠島：深入島嶼酒吧

一間不存在地圖上的酒吧「深入島嶼酒吧」隱藏在柴口小天地，南洋風半露天吧台搭配蘊藏著大海氣息的調酒，每一口都是獨一無二的風味，這裡的調酒都有各自特色，而「忘情水」更是招牌中的招牌，酒精中浮沈著水果、不違和且非常順口！靜靜坐在這感受著海風吹拂過臉龐、輕晃著酒杯，這是屬於綠島的風情。

【圖 /＠deeper_greenisland】

地址：背對綠島玲華園民宿，左前方30度往海邊走

營業時間：20:00-00:00

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