7家高雄世運主場館周邊美食推薦！異國料理、眷村美食一次看

高雄你都去哪裡玩呢？最近高雄世運主場館常常有活動，國外來的大明星在高雄開唱，都會選在世運主場館，因此本篇就要介紹高雄世運主場館周邊美食，讓你在看演唱會前、看演唱會後，都能填飽肚子再回家！這裡除了有異國料理，也有眷村美食，任君挑選，快看看哪一間是你心中中意的高雄美食！

高雄美食：7家高雄世運主場館周邊美食推薦！

AMENGIN梅琴洋行

想在超過75年的老宅裡品酒吃美食嗎？那你一定不能錯過「AMENGIN梅琴洋行」AMENGIN梅琴洋行藏身在高雄世運站附近的建業新村，這裡是日治時期海軍軍官級的眷舍，承辦人接手政府的計畫，帶著大家穿越時空，回到寧靜的聚落。

圖 / IG @_temmy_daily

圖 / IG @_temmy_daily

這裡白天是濃濃日式眷村味道的咖啡廳，熱銷的咖喱飯和夏季推出的蕎麥麵都是店內的招牌，等到夜幕低垂時就變身成一間餐酒館，還會不定時推出季節限定特調，偶爾也與不同主題的內容合作，在店內舉辦分享，讓老宅如同當年般熱鬧，是名符其實的老宅故事的守護者！

圖 / IG @_temmy_daily

地址：高雄市左營區緯十一路22號

營業時間：每週二至週四 11:30 – 17:30、每週五至週六 11:30 – 22:00 週日週一公休

提醒：每人低消168元

NA KI (藍記)義式食坊

在高雄小有名氣的私廚料理「NA KI (藍記)義式食坊」開業12年來，是許多高雄在地人的愛店，主廚每日親自到市場挑選食材，依照季節用心做的料理，才會讓人頻頻回訪。12年可以從學生到出社會，可說是陪伴著許多人成長，去年底也跟著政府計畫搬到了建業新村，6/11開始每週的二、四開放商業午餐，如果人多想要包場，二樓也有包廂可以預約， 如果有紀念日或是要慶祝的日子，不妨就去NA KI (藍記)義式食坊度過吧～

圖 / IG @youpaythebill

地址：高雄市左營區緯九路64-1號

營業時間：中午12:00-14:30 晚上18:00-21:00（公休時間公佈於FB粉專)

劉家酸白菜火鍋(創始店)

傳說中的眷村味道，就是這一味！這間位在高雄左營的酸菜白肉鍋，可說是高雄人共同的回憶，簡單樸素的店面，卻總是擠滿人潮。劉家的酸白菜發酵的過程保留傳統的工法，味道酸而不澀，香氣濃郁，入口後有自然的甘甜，菜單有套猜也可以選擇單點，食材相當豐富。

圖 / IG @foodie_9sheep

另外也千萬不能錯過招牌牛肉捲餅，酥脆的外皮夾著滷得入味的牛肉，搭配上清爽的青菜和美乃滋，多層次的口感，每一口都是驚喜！是來高雄左營吃酸菜白肉鍋不能錯過的小點心！

圖 / IG @foodie_9sheep

地址：高雄市左營區介壽路9號中正堂

營業時間：11:00–14:00 ; 14:30-22:30

金口祿小館

出高雄左營高鐵站就能抵達的「金口祿小館」以湯包、捲餅和水餃聞名，號稱高鐵附近最強的小店，因為不是新穎的店家，大部分都是在地人鮮少有觀光客也讓排隊時間少了一些，很特別的是他們居然有賣咖哩鍋貼，我還以為只有八方雲集有，吃起來一樣有濃郁的咖哩味，鍋貼的表皮也煎的酥脆，不油膩，非常推薦！另外還有牛肉捲餅也是大家常點的美食，如果有吃牛肉的人，也可以試試喔～

圖 / IG @syuan_foodie

圖 / IG @syuan_foodie

地址：高雄市左營區重信路573號

營業時間：11:00-20:00

真鶴牛肉拉麵館

這間在地經營超過三十年的牛肉麵店，裝潢舒適簡單，主打紅燒牛肉麵、川味麻辣牛三寶，他們的湯頭都是自己熬煮的，川味系列是紅燒湯底再加入來自四川的新香料熬製，整體香辣帶麻超夠味，麵體也有寬麵和細麵可以選擇，口感Q彈有嚼勁，牛腱牛筋也都大塊厚實又入味，是高雄世運場周邊家常但不能錯過的美食！

圖 / IG @eatyj

地址：高雄市左營區左營大路461號

營業時間：11:00-14:30 ; 17:00-20:00

榮興港式夜宵

看完演唱會一定會肚子餓的吧！別擔心，高雄世運站附近的宵夜美食「榮興港式夜宵」推薦給你！這是一間以港式料理為主的餐廳，吃的到麻辣鴨血豆腐煲、粥品、公仔麵、港式點心等多樣美食，而且營業到半夜一點，看完演唱會再嗨一波都不是問題，推薦給喜歡吃港式的你～

圖 / IG @fishh_foodie

圖 / IG @fishh_foodie

地址：高雄市左營區重信路573號

營業時間：18:00-01:00（週二休）

延伸閱讀>>精選7家高雄輕軌周邊住宿，復古美學、無印文青風，通通滿足你！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」