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連嗨五週！ 澎湖追風音樂燈光節 搖滾＋燈飾閃耀登場

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▲沉浸式的燈光體驗讓民眾享受浪漫夜晚。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
▲沉浸式的燈光體驗讓民眾享受浪漫夜晚。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

「2024澎湖追風音樂燈光節」在澎湖觀音亭園區磅礡開幕。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
「2024澎湖追風音樂燈光節」在澎湖觀音亭園區磅礡開幕。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024澎湖追風音樂燈光節」日前在澎湖觀音亭園區磅礡開幕，由盧廣仲、高爾宣及怕胖團領銜開唱，勁歌熱舞嗨翻全場，現場吸引近萬名觀眾到場，一同點亮主題光環境「光島盛典」，也點亮澎湖夜晚，讓現場民眾感受璀璨耀眼的澎湖！

「2024澎湖追風音樂燈光節」即日起至9/27，連續五週精彩演出，週週不間斷，除追風開幕夜邀請到超火新生代饒舌抒情歌手高爾宣 OSN、怕胖團、金曲創作歌手盧廣仲等實力派歌手，主題之夜演出卡司陣容包含徐佳瑩、玖壹壹、林宥嘉、理想混蛋、宇宙人、八三夭、U:NUS、W0LF(S) 五堅情、告五人、Ozone、韋禮安、周湯豪共十五組藝人卡司輪番上陣。

另外，今年音樂燈光節周邊光環境自8/30-11/03，以「光島盛典」為主題點亮氛圍，以追風、音樂、海島、四季為主軸，設計多款燈飾藝術，點亮澎湖的夜晚，讓澎湖的夜晚更加耀眼，沉浸式的燈光體驗方式前所未見，讓到現場遊玩的民眾在清風吹拂夏秋之際的夜晚，享受無與倫比閃耀美麗的澎湖。

另外，今年為提升澎湖秋冬兩季的觀光旅遊人潮，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（簡稱澎管處）辦理「第九屆澎湖秋瘋季」系列觀光旅遊活動，重點以「2024澎湖追風音樂燈光節」作為主打活動外，期間並串聯「2024澎湖四季旅遊」、「2024澎湖自行車跳島嘉年華」及「2024菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，讓更多遊客在夏秋之際到澎湖遊玩。

▲主題光環境「光島盛典」點亮澎湖夜晚。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
▲主題光環境「光島盛典」點亮澎湖夜晚。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

今年度觀光優惠護照透過 LINE 官方帳號串聯在地商家，以食、宿、遊、購、行五大主題訴求，推出觀光優惠護照，吸引遊客在參與澎湖景點行程外，亦增加遊客至特約優惠店家的消費意願，促進澎湖觀光產業，創造國旅新高峰，今年度統一超商亦配合「2024澎湖追風音樂燈光節」推出商品優惠，民眾於活動期間8/30-9/27（每周五）至澎湖地區 7-ELEVEN 限定門市，於結帳時出示 OPEN POINT 會員條碼、或報手機號碼，可享酷聖石複合店 3oz 冰淇淋全口味、大杯思樂冰、霜淇淋全口味買一送一優惠！ 　

為提升活動亮點特色及行程配套，今年度特別針對五場演唱會規劃「迎風搖滾 SING 嗨風－VIP遊程」，結合旅行社推出專屬遊程，於音樂會現場設置 VIP 區，讓報名遊客暢遊澎湖外，更可享受搖滾視野第一排，感受最佳的追音樂體驗。

除週五晚間藝人表演活動外，主辦單位更規劃於8/30-9/27每日在舞台區辦理週間活動，包含慶記 KTV、追風電影院等，期望創造超越去年的盛況，增加活動氛圍及趣味性，以帶動澎湖秋冬觀光熱潮。 更多活動及相關資訊，請上「2024澎湖追風音樂燈光節」活動官網及「澎湖國家風景區管理處」臉書粉絲專頁查詢。

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