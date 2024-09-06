超狂Buffet免千元！ 「3個9」高雄萬豪吃到飽55折 中秋連3天送紅白酒 加碼乳豬、生蠔秋節無限吃

超狂Buffet追起來！位於高雄萬豪酒店的全日餐廳「M9豪享自助餐廳」，即日起至9/30的周一至周五，推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，預定用餐即享個人折扣，最多可享5.5折優惠，最低506元就能大快朵頤，再加碼秋節應景佳餚，限時3天用餐贈限量紅白酒！

圖／高雄萬豪酒店提供

位於高雄萬豪酒店9樓的「M9豪享自助餐廳」，提供中式、日式、南亞、歐風、美墨及星馬等多樣化佳餚，餐期間皆可無限量取用甜點、冰淇淋與飲品，於特別於9月14日至17日的午晚餐時段推出主題料理，吃得到脆皮烤乳豬、烤日本生蠔、椒鹽松阪豬及坦都里羊排等應景佳餚，搭配生啤酒及中秋酒精特調無限暢飲，參與現場打卡活動，還能獲得每組訂位加贈智利紅白酒乙組2瓶。

圖／高雄萬豪酒店提供

圖／高雄萬豪酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

平日正推出「找9友」優惠活動，於9月底前，身分證字號含數字9，滿1碼9享9.1折，2碼9享8.2折，以此類推，最多可集滿5碼9享5.5折好康，折扣後需另收原價1成服務費。將近半價的超狂回饋，愛吃Buffet的朋友可別錯過。此活動限以現金、現金券及刷卡結帳，且中秋節當天不適用。

圖／高雄萬豪酒店提供

台北六福萬怡酒店響應聯合國國際糧損日，敘日全日餐廳於9/9至9/30平日午餐推出「惜食清盤．永續期盼」活動，完食可享6折優惠；南港老爺行旅Soft Kitchen則推出全新午間套餐，並提供三重優惠，包括Line好友100元抵用券、四人同行加贈餐點等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康