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文青必訪！左營蓮池潭美食「芒果咖秋」　高雄孔廟內的古色古香咖啡館

跟著華少吃吃吃／ 文、圖／華少甫

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在左營區的高雄孔廟內，有一間非常文青的咖啡廳芒果咖秋」，入口處設在蓮潭路孔廟西廡一側，不僅戶外跟室內都可以坐，很適合一邊享受涼爽的天氣，一邊體驗古色古香的氛圍。

芒果咖秋在哪裡

芒果咖秋的位置在高雄市左營區的蓮潭路，就在孔廟裡面，開車就可以到，旁邊也都有路邊停車格，非常方便。

店裡分成室內用餐區跟戶外用餐區，室內區的桌椅超有特色。

有一區是用大鼓小鼓做成，但因為是古物，店家特別提醒客人不要敲打，以免造成損壞。

芒果咖秋菜單

芒果咖秋的菜單種類非常豐富，飲品包括水果咖啡系列、季節特調咖啡、單品咖啡、精釀啤酒、台灣好茶、特調飲品、養心茶品、舒心甜點，同時可以用套餐的方式點餐。

雙人精緻下午茶　499元

芒果咖秋的雙人精緻下午茶不僅有精緻的茶點，還有兩杯100元的飲品。

茶點會從餞龕糕、麻荖、小口酥餅、蜜地瓜、古早味餅仔、咖啡凍、桂花凍、古早味冬瓜凍、蘿蔔絲餅、肉燒餅、麻糬、蜜餞果乾、蒸菱角、古早味小蛋糕等茶點中選7種，放在三層架上，好看又好拍。

雙人精緻下午茶第一層：鳳梨酥、麻荖串及餞龕糕

麻荖串的口感鬆軟，不會黏牙，鳳梨酥小巧可愛，不會過甜，餞龕糕則是鬆軟可口，意外地美味，這些小點心都是平時在市場才會見到的精緻品。

雙人精緻下午茶第二層：蜜地瓜、紅豆麻糬、菜圃餅

蜜地瓜偏甜，但菜圃餅則是越吃越讓人上癮，紅豆麻糬餡料豐富，搭配無糖飲品，剛剛好不會膩。

雙人精緻下午茶第三層：咖啡凍、蘿蔔絲餅及水果盤

咖啡凍配上滿滿的鮮奶油，非常美味，雖然熱量不低。水果盤雖然不大，但種類多樣，讓人感覺清爽。

搭配當季水果切盤及兩杯飲品，餐點上桌時，看起來非常誘人，讓人能悠閒地享受下午茶的時光。

國民樂茶　160元

榮獲農糧署馥郁茶香獎，用鮮榨芭樂汁與台茶8號調和而成，甜度冰量都不可作調整的飲品。

結論

在芒果咖秋用餐，特別適合喜歡在戶外享受午後時光的人。這裡的用餐時間沒有限制，非常適合約三五好友一起來聊天，享受古色古香的氛圍。

芒果咖啡高雄孔廟店：芒果咖秋

電話：07-5886438

地址：高雄市左營區蓮潭路400號 (高雄孔廟-西廡)

營業時間：星期一、星期二已關閉；星期三～星期日am 9:00 – pm 5:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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