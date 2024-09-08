快訊

羽球／留下倒數的「麟洋配」畫面 千人見證引退、李洋兩度淚崩

隨父員工旅遊訪澎湖 桃園9歲男童五星飯店泳池溺水…今宣告不治

羽球／千人見證引退 李洋兩度淚崩

絕對是高雄必訪名所！愛河大港倉景觀餐廳「永心浮島」 街邊小吃變身高級料理

跟著華少吃吃吃／ 文、圖／華少甫

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃

《永心浮島》於2023年橫空出世，坐落在高雄愛河畔的絕佳位置，這個新興餐酒品牌是台式餐飲品牌「永心鳳茶」的最新力作，不僅擁有直臨港的美麗景致，當海風吹拂而來，餐廳將台灣熱炒與各國烹調精髓完美結合，為台食台菜注入了新潮的創意與風格，帶來令人驚艷的用餐體驗。

永心浮島品牌介紹

《永心浮島》以其獨特的餐飲理念，為台灣的餐飲市場帶來了一股新風潮。作為「永心鳳茶」的延伸，這裡不僅僅是吃飯的地方，更是品味生活的空間。餐廳內外皆充滿著現代感，讓顧客在享受美食的同時，也能感受到文化的碰撞與交融。

永心浮島用餐環境介紹

永心浮島位於大港倉七庫，當你踏入餐廳的那一刻，就像登上了一座充滿魅力的島嶼。

餐廳內部有舒適的沙發區、座椅區及吧台區，搭配開闊的視野，讓人彷彿置身於大自然中。

寬敞的空間與舒適的座椅，讓每位顧客都能在這裡放鬆心情，享受美食帶來的愉悅。

永心浮島－椒香雞軟骨 220元

椒香雞軟骨是永心浮島的經典小食之一，雞軟骨酥脆鮮香，搭配微辣的椒香，讓人一口接一口，停不下來。

永心浮島－牡蠣滑蛋 320元

滑嫩雞蛋與鮮甜牡蠣完美結合，每一口都能感受到濃郁的海味與蛋香的融合。

永心浮島－鹹豬肉炒水蓮 250元

鹹豬肉炒水蓮給傳統台式料理做出了全新的詮釋，鹹豬肉的鮮鹹與水蓮的清爽交織出豐富的口感層次。

永心浮島－炭烤小捲 420元

炭烤小捲經過細心烤製，保留了小捲的彈牙口感，外皮微焦，散發出迷人的炭烤香氣，搭配秘製醬汁，風味更上一層樓。

永心浮島－白玉蛤蠣雞湯鍋 980元

新鮮蛤蠣、嫩雞熬、嫩雞、白菜等多樣食材共同熬煮，湯頭清甜滋補，喝一口暖心又暖胃。

永心浮島－蝦仁肉絲炒飯 380元

主食首推蝦仁肉絲炒飯，米飯炒得粒粒分明，蝦仁鮮甜彈牙，肉絲香嫩，整體口感豐富。

永心浮島－台式青醬牡蠣炒麵 480元

以蚵仔麵線為靈感，九層塔、香菜、柴魚熬煮的青醬風味十足，搭配飽滿鮮蚵，將街邊小吃重新詮釋為高級料理。

永心浮島－芒果冰沙 200元

芒果冰沙濃郁的果香撲鼻而來，入口即化的綿密口感讓你瞬間感受到芒果的清甜與冰涼，是解暑的極品飲品。

永心浮島－臘肉炒高麗菜 259元

看似家常菜的臘肉炒高麗菜，簡單卻不平凡，臘肉的香氣與高麗菜的清甜相得益彰，是餐桌上的百搭菜色。

結論

《永心浮島》將台灣傳統熱炒與各國料理精髓結合，以創新手法呈現出一道道令人驚艷的佳餚。無論是前來小酌、聚餐還是品味美食，這裡都能帶給你無與倫比的用餐體驗。在愛河畔微風徐徐的環境中，享受美食帶來的愉悅，絕對是高雄必訪的餐酒名所之一。

永心浮島YONSHIN FUDOPIA Seafood & Wine Bar

電話：(07) 521-6021

地址：高雄市鼓山區蓬萊路6之6號（大港倉七庫）

營業時間：星期一～星期日 pm 12:00 – am 12:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰沙 家常菜 炒飯 熱炒 芒果冰 高雄美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

絕對是高雄必訪名所！愛河大港倉景觀餐廳「永心浮島」 街邊小吃變身高級料理

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃 《永心浮島》於2023年橫空出世，坐落在高雄愛河畔的絕佳位置，這個新興餐酒品牌是台式餐飲品牌「永心鳳茶」的最新力作，不僅擁有直臨港的美麗景致，當海風吹拂而來，餐廳

超狂Buffet免千元！ 「3個9」高雄萬豪吃到飽55折 中秋連3天送紅白酒 加碼乳豬、生蠔秋節無限吃

超狂Buffet追起來！位於高雄萬豪酒店的全日餐廳「M9豪享自助餐廳」，即日起至9/30的周一至周五，推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，預定用餐即享個人折扣，最多可享5.5折優惠，最低50

光看就超有食慾！高雄人消暑最愛「50元包心粉圓冰」 內行人激推「大顆粉圓+綿密芋頭」古早味大滿足

50元包心粉圓冰！抓住夏日尾巴呷冰，高雄一間古早味包心粉圓冰傳承三代，不少在地人說到吃冰都會先想到這家。除了必點包心粉圓外，波霸、湯圓等嚼感配料也很受歡迎，...

左營超佛超狂燒臘便當店！口味很討喜、份量超霸氣　讓你一吃成主顧

udn走跳美食／吃貨閔爸 這高雄第一好吃燒臘我不敢說是這間，但絕對是CP值超高，口味兼具一定水準的燒臘店。一間營業時間未到就訂單滿，吃飯時間未到就有人潮⋯⋯ 無論是烤鴨、油雞、叉燒、烤豬、

在地人不捨！ 高雄老店「山東麻醬麵」9／21熄燈 死忠顧客：便宜又好吃

又一間在地美味將消失！ 位於高雄苓雅區自強夜市一帶的「山東麻醬麵」，開業將近30年，是許多在地居民、上班族喜愛的家常麵店，近期老闆突然在臉書粉專無預警宣布「準備光榮退休，9月21日結束營業。」消息一出

傳香一甲子恆春美味！記憶中的家鄉味 細品鴨肉料理、獨門滷味

提到恆春古早味料理，就不得不提到【夥計鴨肉冬粉】，經歷4代接手。傳承下60年的好滋味，湯鮮味美的鴨肉冬粉、風味醇厚的鴨肉早已恆春人記憶中的家鄉味，是你來到恆春旅遊不能錯過的在地美食之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。