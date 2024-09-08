絕對是高雄必訪名所！愛河大港倉景觀餐廳「永心浮島」 街邊小吃變身高級料理
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《永心浮島》於2023年橫空出世，坐落在高雄愛河畔的絕佳位置，這個新興餐酒品牌是台式餐飲品牌「永心鳳茶」的最新力作，不僅擁有直臨港的美麗景致，當海風吹拂而來，餐廳將台灣熱炒與各國烹調精髓完美結合，為台食台菜注入了新潮的創意與風格，帶來令人驚艷的用餐體驗。
永心浮島品牌介紹
《永心浮島》以其獨特的餐飲理念，為台灣的餐飲市場帶來了一股新風潮。作為「永心鳳茶」的延伸，這裡不僅僅是吃飯的地方，更是品味生活的空間。餐廳內外皆充滿著現代感，讓顧客在享受美食的同時，也能感受到文化的碰撞與交融。
永心浮島用餐環境介紹
永心浮島位於大港倉七庫，當你踏入餐廳的那一刻，就像登上了一座充滿魅力的島嶼。
餐廳內部有舒適的沙發區、座椅區及吧台區，搭配開闊的視野，讓人彷彿置身於大自然中。
寬敞的空間與舒適的座椅，讓每位顧客都能在這裡放鬆心情，享受美食帶來的愉悅。
永心浮島－椒香雞軟骨 220元
椒香雞軟骨是永心浮島的經典小食之一，雞軟骨酥脆鮮香，搭配微辣的椒香，讓人一口接一口，停不下來。
永心浮島－牡蠣滑蛋 320元
滑嫩雞蛋與鮮甜牡蠣完美結合，每一口都能感受到濃郁的海味與蛋香的融合。
永心浮島－鹹豬肉炒水蓮 250元
鹹豬肉炒水蓮給傳統台式料理做出了全新的詮釋，鹹豬肉的鮮鹹與水蓮的清爽交織出豐富的口感層次。
永心浮島－炭烤小捲 420元
炭烤小捲經過細心烤製，保留了小捲的彈牙口感，外皮微焦，散發出迷人的炭烤香氣，搭配秘製醬汁，風味更上一層樓。
永心浮島－白玉蛤蠣雞湯鍋 980元
新鮮蛤蠣、嫩雞熬、嫩雞、白菜等多樣食材共同熬煮，湯頭清甜滋補，喝一口暖心又暖胃。
永心浮島－蝦仁肉絲炒飯 380元
主食首推蝦仁肉絲炒飯，米飯炒得粒粒分明，蝦仁鮮甜彈牙，肉絲香嫩，整體口感豐富。
永心浮島－台式青醬牡蠣炒麵 480元
以蚵仔麵線為靈感，九層塔、香菜、柴魚熬煮的青醬風味十足，搭配飽滿鮮蚵，將街邊小吃重新詮釋為高級料理。
永心浮島－芒果冰沙 200元
芒果冰沙濃郁的果香撲鼻而來，入口即化的綿密口感讓你瞬間感受到芒果的清甜與冰涼，是解暑的極品飲品。
永心浮島－臘肉炒高麗菜 259元
看似家常菜的臘肉炒高麗菜，簡單卻不平凡，臘肉的香氣與高麗菜的清甜相得益彰，是餐桌上的百搭菜色。
結論
《永心浮島》將台灣傳統熱炒與各國料理精髓結合，以創新手法呈現出一道道令人驚艷的佳餚。無論是前來小酌、聚餐還是品味美食，這裡都能帶給你無與倫比的用餐體驗。在愛河畔微風徐徐的環境中，享受美食帶來的愉悅，絕對是高雄必訪的餐酒名所之一。
永心浮島YONSHIN FUDOPIA Seafood & Wine Bar
電話：(07) 521-6021
地址：高雄市鼓山區蓬萊路6之6號（大港倉七庫）
營業時間：星期一～星期日 pm 12:00 – am 12:00
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